https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/oceans-seveni-tamamlayan-ilk-turk-olmak-istiyor-tarihe-gecmek-icin-sayili-dakikalar-kaldi-1098347344.html

Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmak istiyor: Bengisu Avcı Tsugaru Kanalı'nı yüzdü, resmi açıklama bekleniyor

Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmak istiyor: Bengisu Avcı Tsugaru Kanalı'nı yüzdü, resmi açıklama bekleniyor

Sputnik Türkiye

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı için gittiği Japonya'da, Tsugaru... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T12:48+0300

2025-08-04T12:48+0300

2025-08-04T13:09+0300

spor

bengisu avcı

manş denizi

hokkaido

japonya

aysu türkoğlu

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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı bugün tarihe geçmek için kulaç attı.Avcı, Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçti. Ancak süre anlamında yarışın tasdiklenmesi gerekiyor. Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olup olmadığı da dakikalar içinde belli olacak.Bengisu Avcı nerelerde yüzdü?Manş Denizi'ni 2018'de 11 saat 29 dakikalık rekor dereceyle tamamlayan Avcı, 2022'de Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakikada yüzdü.Cebelitarık Boğazı'nı 2023'te 3 saat 24 dakikada yüzen milli sporcu, 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada, aynı yıl Molokai Kanalı'nı da 12 saat 10 dakikada yüzmeyi başardı.Avcı, son olarak ise 19 Temmuz'da Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede geçti.Rekorlar kırdıAvcı, geride kalan süreçte ise bir çok unvanın da sahibi oldu:Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk,Molokai'yi geçen en hızlı Avrupalı kadın,Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın,Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk,Kuzey Kanalı ve Manş'ı en hızlı geçen Türk kadınMilli sporcunun, aynı zamanda sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorları ve şampiyonlukları da bulunuyor.Bengisu Avcı kimdir?Ultra-maraton yüzücüsü ve antrenör Bengisu Avcı 1996, İzmir doğumlu. Yüzmeye, altı yaşında iken Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü’nde başladı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü Bölümü'nde yüksek öğrenim gördü. Antrenörlerinin yönlendirmesi ile 2010 yılında açıksu yüzme disiplini ile tanışarak bu alanda ilerlemeye başladı.2011 yılında Açık Su Milli Takımı'na giren Avcı, 2011-2015 yılları arasında Türk millî takımında yer alarak Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etti. 2018'de Manş Denizi'ni, 2022'de Catalina Kanalını, 2023'te Cebelitarık Boğazı'nı, 2024'te Cook Boğazı'nı yüzerek geçti. 2016 yılında ilk defa Napoli-Capri Adası arasındaki 34 kilometrelik parkuru yüzmek isteyen 6 kişilik "Çılgın Türkler Yüzme Ekibi"ne katıldı ve ekiple birlikte parkuru tamamladı.Hipotermiye girmişti2017'de Manş Denizi'ni yüzerek geçme girişiminde bulundu; ancak 7 saat sonra hipotermiye girerek bırakmak zorunda kaldı. Ertesi sezon, aynı parkuru yeniden deneyen Avcı, 3 Ağustos 2018'de İngiltere'den suya girdikten 11 saat 29 dakika sonra Fransa kıyısındaki Cap Gris-Nez'e ulaştıve Manş Denizi'ni yüzerek geçen en hızlı ve en genç Türk kadını oldu. Temmuz 2022'de ise "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcusu" ünvanını alan 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu'nun antrenörlüğünü yaptı.Manş Denizi'ni geçtikten sonra Okyanus Yedilisi (Ocean's 7) adı verilen parkurları tamamlamaya yönelen Avcı, Eylül 2022'de Los Angeles açıklarındaki Santa Catalina Adası'ndan San Pedro Long Beach Sahili'ne kadar 34 kilometrelik mesafeyi 11 saat 59 dakikada yüzerek Catalina Kanalı'nı geçti. 1979 yılında aynı etabı 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun'un derecesini geride bırakarak kanalı en hızlı geçen Türk kadını oldu.Haziran 2023'te 48 kilometrelik Manhattan Adası etrafındaki parkuru tamamladı ve bu parkuru tamamlayan ilk Türk kadın sporcu oldu. New York'ta tekneden atlayarak suya giren Avcı, parkuru 9 saatte yüzerek tamamladı. Böylece Dünya Açık Su Yüzme Federasyonu tarafından Manş, Catalina ve Manhattan Adası parkurlarını yüzen sporculara verilen "'Üçlü Tacı '(Triple Crown) elde eden ilk Türk" unvanını kazandı.Daha önce çeşitli farklı yüzücüler tarafından denenen ancak yoğun akıntı sebebiyle tamamlanamayan 30 kilometrelik Gelibolu Anzak Koyu – Gökçeada parkurunu Ağustos 2023'te 10 saat 36 dakikalık sürede tamamladı ve Murat Öz ile birlikte bu parkuru yüzen ilk iki yüzücüden biri oldu.Ultra yüzücü Avcı, Ağustos 2023'te İspanya ile Fas arasındaki Cebelitarık Boğazı'nı 3 saat 24 dakikada geçti. 12 Şubat 2024'te ise Yeni Zelanda'daki 26 kilometrelik Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada tek başına yüzerek geçti ve bunu başaran ilk Türk sporcu oldu. Sonrasında Avcı, Amsterdam'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı.

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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/turk-sporcu-bengisu-avcinin-oceans-seven-icin-gittigi-japonyada-tsunami-uyarisi-yapiliyor-umarim-1098240280.html

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