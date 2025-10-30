https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/tekvandocu-merve-dincel-kavurat-dunya-tekvando-sampiyonu-oldu-1100619989.html

Tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Dünya Tekvando Şampiyonu oldu

Tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Dünya Tekvando Şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T14:43+0300

2025-10-30T14:43+0300

2025-10-30T14:43+0300

spor

merve dinçel kavurat

çin

tekvando

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086594262_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2883d162d5696920f60c9447cd7e072f.jpg

Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.İkinci kez şampiyon olduTürkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Wuxi kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde kadınlar 53 ve erkekler 74 kiloda müsabakalar yapıldı. Son dünya şampiyonu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti.İkinci turda Yunanistan'dan Stavroula Dessyla'yı, üçüncü turda İran'dan Mobina Nematzadeh'i, çeyrek finalde Tayvan'dan Po-ya Su'yu ve yarı finalde Mısır'dan Jana Khattab'ı yenen milli sporcu, adını finale yazdırdı.Finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Merve Dinçel Kavurat, 2023 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da 49 kiloda altın madalya kazanmıştı.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merve dinçel kavurat , çin, tekvando