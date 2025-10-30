Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/tekvandocu-merve-dincel-kavurat-dunya-tekvando-sampiyonu-oldu-1100619989.html
Tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Dünya Tekvando Şampiyonu oldu
Tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Dünya Tekvando Şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T14:43+0300
2025-10-30T14:43+0300
spor
merve dinçel kavurat
çin
tekvando
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086594262_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2883d162d5696920f60c9447cd7e072f.jpg
Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.İkinci kez şampiyon olduTürkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Wuxi kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde kadınlar 53 ve erkekler 74 kiloda müsabakalar yapıldı. Son dünya şampiyonu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti.İkinci turda Yunanistan'dan Stavroula Dessyla'yı, üçüncü turda İran'dan Mobina Nematzadeh'i, çeyrek finalde Tayvan'dan Po-ya Su'yu ve yarı finalde Mısır'dan Jana Khattab'ı yenen milli sporcu, adını finale yazdırdı.Finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Merve Dinçel Kavurat, 2023 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da 49 kiloda altın madalya kazanmıştı.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086594262_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca2546ce8633161d722db5c0fea23641.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merve dinçel kavurat , çin, tekvando
merve dinçel kavurat , çin, tekvando

Tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Dünya Tekvando Şampiyonu oldu

14:43 30.10.2025
© AA / Aytaç ÜnalMilli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat
Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© AA / Aytaç Ünal
Abone ol
Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

İkinci kez şampiyon oldu

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Wuxi kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde kadınlar 53 ve erkekler 74 kiloda müsabakalar yapıldı. Son dünya şampiyonu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti.
İkinci turda Yunanistan'dan Stavroula Dessyla'yı, üçüncü turda İran'dan Mobina Nematzadeh'i, çeyrek finalde Tayvan'dan Po-ya Su'yu ve yarı finalde Mısır'dan Jana Khattab'ı yenen milli sporcu, adını finale yazdırdı.
Finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Merve Dinçel Kavurat, 2023 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da 49 kiloda altın madalya kazanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала