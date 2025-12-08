MASAK raporu ortaya çıktı: Murat Sancak'ın milyarlık para transferi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/masak-raporu-ortaya-cikti-murat-sancakin-milyarlik-para-transferi-1101636451.html

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanması talep edilen Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları... 08.12.2025

Bahis soruşturmasında tutuklanması talep edilen Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları açıklandı.Hazırlanan yazıya göre MASAK, Sancak’ın 2017 yılı ve sonrasında, kendi hesapları arasındaki işlemler hariç tutulduğunda, bin 157 işlemde toplam 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 lira tutarında para transferi aldığı, 8 bin 799 işlemde ise 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 lira tutarında para gönderdiğini belirledi.Sancak’ın ve ortağı olduğu şirketlerin, Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol AŞ ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret AŞ'yle çok yüksek tutarlı para transferleri bulunduğu da aktarıldı. Raporda, yasa dışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan birçok kişiyle Sancak arasında para hareketliliği olduğu, ayrıca kaynağı açıklanamayan yüksek miktarda nakit işlemlerinin tespit edildiği bildirildi.Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Metin Korkmaz'la da yüksek tutarlı para transferleri yapıldığına işaret edildi. Sancak’ın savunmasında bu transferlere net bir açıklama getiremediği, beyanlarının 'suçtan kurtulmaya yönelik' olduğu gerekçesiyle inandırıcı bulunmadığı belirtildi.Yazıda, Sancak’ın 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet kapsamında elde edilen malvarlığını çeşitli işlemlerle aklamaya çalıştığına dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.

