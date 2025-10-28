TFF duyurdu: Bahis oynayan 152 hakem disipline sevk edildi
20:15 28.10.2025 (güncellendi: 20:53 28.10.2025)
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 28 Ekim 2025 tarihi itibarıyla çok sayıda hakemi futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti.
TFF, bahis skandalına karışan 152 hakemi PFDK'ya sevk ettiğini duyurdu.
Sevk kararları, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca alınırken, listede Klasman ve Üst Klasman hakemleriyle yardımcı hakemler yer aldı. 152 hakem ve yardımcı hakemin adı açıklanan karar kapsamında yer aldı.
Üst klasmanda maç yöneten Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun gibi isimler listeye girdi.
152 hakemin tam listesi şu şekilde:
Abdullah Yakçınkaya, Abdullah Murat Yoldaş, Abdulsamet Şenoğlu, Abdülselam Koçak, Adem Mazlum, Ahmet Türkeş, Ahmet Emre Demirci, Ahmet Kıvanç Kader, Ahmet Tolga Tomar, Ali Bilen, Ali Emir Yolcu, Ali Mert Beyde, Alirıza Altunbakır, Arif Taşkın, Atahan Kandır, Atakan Yüzlü, Aykut Yılmaz, Azem Zorlu, Baran Karaman, Baran Can Durmuş, Batuhan Topçu, Baykal Tuna, Bedirhan Efeakdoğan, Berat Osmancıklı, Berk Sipahi, Berk Tezcan, Berkan Çetin, Buğra Doğhan, Burak Doğru, Burak Yanardağ, Cem Harman, Ceyhun Elmas, Cihad Buyurgan, Cihan Ahmet Göre, Cihat Sevi, Coşkun Yalçın, Çağrı Ateş, Egemen Artun, Emre Kaya, Eray Görgün, Erdoğan Sertan Akman, Eren Gökmen, Eren Öksüzler, Erkan Arslan, Eyup Özer, Faruk Yağlı, Fatih Yüzbaşı, Fatih Tizci, Furkan Yıldız, Furkan Çıraklar, Furkan Kocayıldız, Furkan Genç, Furkan Şekerci, Göktan Demeli, Göktuğ Hazar Erel, Hakan Tunç, Hakan Yurtseven, Hakan Erkan, Hakan Şahin, Hakan Can Yılmaz, Halim Kolancı, Hasan Erdoğan, Hikmet Ayberk Han Tiryaki, Hüseyin Sağlık, İbrahim Bayram, İbrahim Alaka, İbrahim Zengin, İlyas Samet Yelen, Kerem Yıldız, Mehmet Akıncık, Mehmet Ali Özer, Mehmet Ali Yılmaz, Mehmet Alperen Güçyetmez, Mehmet Can Koç, Mehmet Sıraç Akpınar, Melih Kurt, Melih Eser, Melih Sayın, Merdani Mert Çölgeçen, Mert Öztürk, Mert Baykal, Mert Şahin, Mertcan Tezcan, Mertcan Erölmez, Mertcan Tubay, Metin Yalçın, Miraç Yıldırım, Muammer Sarıdağ, Muhammed Burak Tufan, Muhammed Mehmetcan Söylemez, Muhammed Selim Özbek, Muhammed Seyda Demirel, Muhammet Cafer Algül, Muhammet Mahmut Delimazı, Mustafa Özel, Mustafa Sert, Mustafa Boylu, Mustafa Başol Sorgunlu, Mustafa Soner Yüce, Mücahit Değermenci, Necmi Akıncı, Nevzat Okat, Nuri Miski, Nurullah Bayram, Nurullah Kırbaş, Ogün Keleş, Oğuzhan Anıl, Okan Taşköprü, Onur Han, Onur Tomak, Onur Akıncı, Osman Arslan, Osman Can Açıklar, Ömer Mutlu, Ömer İnci, Ömer Şivka, Ömer Faruk Büyükeken, Ömer Faruk Topcu, Önder Demir, Recep Güneş, Recep Tayyip Keleş, Rıdvan Çevik, Rüştü Muhammed Orcan, Sabri Emre Tekin, Sadık Eren Ulusoy, Sait Tuzcu, Satılmış Furkan Demir, Selami Dursun, Selçuk Gökgöz, Semih Kurtuluş, Serdar Soydan, Seyfettin Alper Yılmaz, Süleyman Oral, Süleyman Soyutürk, Şenol Bektaş, Taha Berke El, Tayfun Güz, Tolga Düyüncü, Turhan Beyke, Ufuk Tatlıcan, Ufuk Çelebi, Ufuk Osman Solmaz, Ulaş Kaçmaz, Umut Kaptan, Umut Yalçınkaya, Umut İksivri, Yakup Yapıcı, Yasin Şen, Yasin Emre Ceylan, Yunus Dursun, Yunus Emre Çiftçi, Zorbay Küçük.