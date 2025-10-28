https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/tff-duyurdu-bahis-oynayan-152-hakem-disipline-sevk-edildi-1100561186.html

TFF duyurdu: Bahis oynayan 152 hakem disipline sevk edildi

TFF duyurdu: Bahis oynayan 152 hakem disipline sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 28 Ekim 2025 tarihi itibarıyla çok sayıda hakemi futbol müsabakalarına ilişkin "bahis...

TFF, bahis skandalına karışan 152 hakemi PFDK'ya sevk ettiğini duyurdu.Sevk kararları, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca alınırken, listede Klasman ve Üst Klasman hakemleriyle yardımcı hakemler yer aldı. 152 hakem ve yardımcı hakemin adı açıklanan karar kapsamında yer aldı.Üst klasmanda maç yöneten Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun gibi isimler listeye girdi.152 hakemin tam listesi şu şekilde:

