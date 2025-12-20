Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Çağlayan Adliyesi'nde: İfade verecek
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Çağlayan Adliyesi'nde: İfade verecek
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak"... 20.12.2025
türki̇ye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak” suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Evi aranan Saran, gece saatlerinde İtalya’dan özel jetle Türkiye’ye döndü ve Çağlayan Adliyesi’nde ifade veriyor.
Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Sadettin Saran, 19 Aralık Cuma günü savcılığa şüpheli olarak çağrıldı. Soruşturma kapsamında Saran’a, uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak suçlamaları yöneltildi.

Evinde Arama Yapıldı

Soruşturma dosyası kapsamında Saran’ın evinde arama gerçekleştirildi. Arama işlemlerinin ardından savcılık, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi.

İtalya’dan Özel Jetle Döndü

İfadeye çağrılmasının ardından Saran, gece saatlerinde İtalya’dan Türkiye’ye özel jetle dönüş yaptı. Saran’ın dönüşünün hemen ardından adliyeye giderek savcılığa ifade verdiği öğrenildi.

Mesajlaşmalar Dosyada

Soruşturmanın, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile yapılan mesajlaşmalar nedeniyle derinleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda Saran’ın ifadesine başvuruldu.

Çağlayan Adliyesi’nde İfade

Saran, ifadesini Çağlayan Adliyesi’nde veriyor. Soruşturmanın seyrine ilişkin adli kaynaklardan yapılacak yeni açıklamaların beklendiği kaydedildi.
