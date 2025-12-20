https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/fenerbahce-baskani-sadettin-saran-caglayan-adliyesinde-ifade-verecek-1102003951.html

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Çağlayan Adliyesi'nde: İfade verecek

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Çağlayan Adliyesi'nde: İfade verecek

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak”... 20.12.2025, Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Sadettin Saran, 19 Aralık Cuma günü savcılığa şüpheli olarak çağrıldı. Soruşturma kapsamında Saran’a, uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak suçlamaları yöneltildi.Evinde Arama YapıldıSoruşturma dosyası kapsamında Saran’ın evinde arama gerçekleştirildi. Arama işlemlerinin ardından savcılık, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi.İtalya’dan Özel Jetle Döndüİfadeye çağrılmasının ardından Saran, gece saatlerinde İtalya’dan Türkiye’ye özel jetle dönüş yaptı. Saran’ın dönüşünün hemen ardından adliyeye giderek savcılığa ifade verdiği öğrenildi.Mesajlaşmalar DosyadaSoruşturmanın, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile yapılan mesajlaşmalar nedeniyle derinleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda Saran’ın ifadesine başvuruldu.Çağlayan Adliyesi’nde İfadeSaran, ifadesini Çağlayan Adliyesi’nde veriyor. Soruşturmanın seyrine ilişkin adli kaynaklardan yapılacak yeni açıklamaların beklendiği kaydedildi.

