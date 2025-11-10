https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/eren-elmali-a-milli-takim-aday-kadrosundan-cikarildi-1100875726.html
Eren Elmalı A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
TFF, bahis soruşturması kapsamında futbolcu Eren Elmalı'nın A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. 10.11.2025
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı'nın A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildiği için A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldı. Ayrıca Ümit Milli Futbol Takımı'ndan İzzet Çelik ile 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Ege Albayrak da aynı sebepten ilgili takımların aday kadrosundan çıkartıldı.
