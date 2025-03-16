https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/busenaz-surmeneliden-kadinlar-dunya-boks-sampiyonasinda-altin-madalya--1094563940.html
Busenaz Sürmeneli'den Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya
Busenaz Sürmeneli'den Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya
Sputnik Türkiye
Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı. 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T22:00+0300
2025-03-16T22:00+0300
2025-03-16T22:00+0300
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busenaz sürmeneli, sırbistan, son dakika, altın madalya
busenaz sürmeneli, sırbistan, son dakika, altın madalya
Busenaz Sürmeneli'den Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya
Ayrıntılar geliyor
Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı.