Fenerbahçe başkanını seçiyor, oy verme işlemleri başladı: Ali Koç mu Saadettin Saran mı?

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı. 21.09.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe bugün yeni başkanı için sandık başına gidiyor.Fenerbahçe'de başkanlık seçimiChobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi.Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.Oy verme işlemiKongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37 numaralı sandığa oyunu atacak.Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanılıyor.Sadettin Saran oyunu kullandıFenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Sadettin Saran oyunu kullandı.Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için alana gelen başkan adayı Sadettin Saran'a, üyeler yoğun ilgi gösterdi.Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Saran, daha sonra oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgeye gelerek tek tek sandıkları gezdi.Başkan adayı Sadettin Saran, oy kullanacağı 37 numaralı sandıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Saran: Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruzDeğişimi temsil ettiklerini dile getiren Sadettin Saran, "İnşallah güzel şeyler yapacağız, inşallah kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri dediğim gibi, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. 'Hep birlikte' derken de bunu samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.Saran, oyunu kullandıktan sonra stadyuma geçti.

