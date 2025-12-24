https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/sadettin-saranin-adli-tip-test-sonucu-cikti-sac-orneginde-tespit-edildi-1102148615.html

Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu çıktı: Saç örneğinde tespit edildi

Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu çıktı: Saç örneğinde tespit edildi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saçından alınan örnekle yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı. 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T09:19+0300

2025-12-24T09:19+0300

2025-12-24T09:50+0300

türki̇ye

sadettin saran

i̇stanbul

adli tıp kurumu

uyuşturucu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100198650_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_62ca54bf6f4e5d2bfa0748827cd154b2.jpg

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın kan ve saç örneği test sonucu çıktı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Saran’ın saç örneğinde “kokain pozitif” olduğu belirlendi.Ne olmuştu?İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Sadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. “Uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı vermişti.Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ela Rümeysa Cebeci de bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirilmişti. Cebeci, ifadesinin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/yeni-asgari-ucret-sonrasi-issizlik-odenegi-gss-primi-kidem-tazminati-sigorta-primleri-ve-staj-1102142455.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sadettin saran, i̇stanbul, adli tıp kurumu, uyuşturucu