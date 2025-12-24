Türkiye
Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu çıktı: Saç örneğinde tespit edildi
Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu çıktı: Saç örneğinde tespit edildi
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saçından alınan örnekle yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı. 24.12.2025
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın kan ve saç örneği test sonucu çıktı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Saran’ın saç örneğinde “kokain pozitif” olduğu belirlendi.Ne olmuştu?İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Sadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. “Uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı vermişti.Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ela Rümeysa Cebeci de bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirilmişti. Cebeci, ifadesinin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.
09:19 24.12.2025 (güncellendi: 09:50 24.12.2025)
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saçından alınan örnekle yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın kan ve saç örneği test sonucu çıktı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Saran’ın saç örneğinde “kokain pozitif” olduğu belirlendi.

Ne olmuştu?

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Sadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. “Uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı vermişti.
Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ela Rümeysa Cebeci de bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirilmişti. Cebeci, ifadesinin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.
