https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/fenerbahce-beko-turkiye-sigorta-basketbol-super-liginin-sampiyonu-oldu-1097336965.html
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu oldu
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonunda mutlu sona ulaştı. Asım Pars adıyla anılan sezonun Play-off... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T22:32+0300
2025-06-25T22:32+0300
2025-06-25T22:36+0300
spor
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tarihi maç
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basketbol
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu oldu.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe, mücadeleyi üstün bir performansla 84-68 skorla tamamlayarak seride 4-1’lik üstünlük sağladı. Bu zaferle birlikte Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe, 2024-25 sezonunu kupayla noktalarken, Beşiktaş Fibabanka da başarılı performansıyla final serisine damga vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/fenerbahce-beko-besiktas-fibabankayi-84-76-yendi-final-serisinde-sari-lacivertli-takim-2-0-one-1097171958.html
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu oldu
22:32 25.06.2025 (güncellendi: 22:36 25.06.2025)
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonunda mutlu sona ulaştı. Asım Pars adıyla anılan sezonun Play-off final serisinin beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka’yı konuk eden sarı-lacivertli ekip, seride 4. galibiyetini elde ederek 12. Lig şampiyonluğunu elde etti.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu oldu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe, mücadeleyi üstün bir performansla 84-68 skorla tamamlayarak seride 4-1’lik üstünlük sağladı.
Bu zaferle birlikte Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe, 2024-25 sezonunu kupayla noktalarken, Beşiktaş Fibabanka da başarılı performansıyla final serisine damga vurdu.