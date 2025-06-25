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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu oldu

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonunda mutlu sona ulaştı. Asım Pars adıyla anılan sezonun Play-off... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu oldu.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe, mücadeleyi üstün bir performansla 84-68 skorla tamamlayarak seride 4-1’lik üstünlük sağladı. Bu zaferle birlikte Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe, 2024-25 sezonunu kupayla noktalarken, Beşiktaş Fibabanka da başarılı performansıyla final serisine damga vurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/fenerbahce-beko-besiktas-fibabankayi-84-76-yendi-final-serisinde-sari-lacivertli-takim-2-0-one-1097171958.html

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