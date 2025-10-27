https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/tff-571-hakemden-371inin-bahis-hesabi-var-152-hakem-aktif-sekilde-bahis-oynuyor-1100501013.html
TFF: 571 hakemden 371'inin bahis hesabı var, 152 hakem aktif şekilde bahis oynuyor
TFF: 571 hakemden 371'inin bahis hesabı var, 152 hakem aktif şekilde bahis oynuyor
27.10.2025
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklayan Hacıosmanoğlu, "Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" dedi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;Tüm unsurlarla beraber ahlaklı olmalıyız"Bugün burada Türk futbolu için milat olacak. Ulu Önder Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' yanında, bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Tüm unsurlarla beraber ahlaklı olmalıyız. Aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştık. Yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden ve sporun duayenlerinden Türk futbolunun yozlaşmasına sebep olan nedenleri sırasıyla aldık. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca.Tek hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı tespit edildiNe pislik varsa temizleyeceğizTürk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa temizleyeceğiz. Kulüplerimizi çağrıda bulunuyorum. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak güzide kulüplerimiz de bütün unsurlarıyla kendileri check etmeleri gerekiyor. Bu çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştık. Kalan sağlar bizimdir felsefesiyle zaten hakem yetiştirme konusunda çalışmalarımız vardı ama 81 ilde eğitim açıp gençlerimizi hakemliğe kazandıracağız. Yetişecek olan genç hakem arkadaşlarımızın insani hataları konusunda onlara destek olmalarını istiyoruz. Özlediğimiz Türk futbolunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum. Herkesin desteğini bekliyoruz"
TFF: 571 hakemden 371'inin bahis hesabı var, 152 hakem aktif şekilde bahis oynuyor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklayan Hacıosmanoğlu, "Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" dedi.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Tüm unsurlarla beraber ahlaklı olmalıyız
"Bugün burada Türk futbolu için milat olacak. Ulu Önder Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' yanında, bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Tüm unsurlarla beraber ahlaklı olmalıyız. Aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştık. Yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden ve sporun duayenlerinden Türk futbolunun yozlaşmasına sebep olan nedenleri sırasıyla aldık. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca.
Tek hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı tespit edildi
"Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Bugün sizlere değişime ihtiyacı olan Türk futboluyla ilgili ahlaklı çalışmalar neticesinde ortaya çıkardığımız bazı doneleri vereceğim. Temiz ve ahlaklı Türk futboluna hakem arkadaşlarımızdan başladık. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemimizde 371'nin bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94… Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde PFDK'ya sevk edilip gerekli cezaları alacaklar.
Ne pislik varsa temizleyeceğiz
Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa temizleyeceğiz. Kulüplerimizi çağrıda bulunuyorum. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak güzide kulüplerimiz de bütün unsurlarıyla kendileri check etmeleri gerekiyor. Bu çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştık. Kalan sağlar bizimdir felsefesiyle zaten hakem yetiştirme konusunda çalışmalarımız vardı ama 81 ilde eğitim açıp gençlerimizi hakemliğe kazandıracağız. Yetişecek olan genç hakem arkadaşlarımızın insani hataları konusunda onlara destek olmalarını istiyoruz. Özlediğimiz Türk futbolunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum. Herkesin desteğini bekliyoruz"