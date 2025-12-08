Türkiye
Futbolda bahis soruşturması kapsamında 29 kişiye tutuklama talebi
Futbolda bahis soruşturması kapsamında 29 kişiye tutuklama talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında olduğu 29 kişi hakkında tutuklama, 10 isim içinse adli kontrol talep edildi. 08.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 29'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Aralarında Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor Spor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak, Alassane Ndao, Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ümit Kaya, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Volkan Erten ve Şahin Kaya tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.10 isme adli kontrol talebiSavcılık Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakem Zorbay Küçük hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.Ahmet Çakar'ın tedavisi sürüyorSoruşturma kapsamında gözaltına alınan ve pazar günü rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi devam ediyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenilmişti.
19:32 08.12.2025 (güncellendi: 20:26 08.12.2025)
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında olduğu 29 kişi hakkında tutuklama, 10 isim içinse adli kontrol talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 29'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Aralarında Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor Spor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak, Alassane Ndao, Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ümit Kaya, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Volkan Erten ve Şahin Kaya tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

10 isme adli kontrol talebi

Savcılık Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakem Zorbay Küçük hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Ahmet Çakar'ın tedavisi sürüyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve pazar günü rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi devam ediyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenilmişti.
