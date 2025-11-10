https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/tff-acikladi-1024-futbolcu-pfdkya-sevk-edildi-1100869827.html

TFF açıkladı: 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

TFF açıkladı: 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Sputnik Türkiye

TFF, 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini bu futbolculardan 27'sinin Süper Lig'de oynadığını duyurdu. 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T19:13+0300

2025-11-10T19:13+0300

2025-11-10T19:17+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496534_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_537feb657756d42e0d595f0a28dc4200.jpg

Türkiye Futbol Fedeeayonu futbolcuların PFDK'ya sevk edilmesine ilişkin şu açıklamada bulundu:"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir. Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir. PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun yer aldığı listenin linki açıklamada paylaşıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), son dakika