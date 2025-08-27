https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/filenin-sultanlari-kanadayi-yendi-yeni-rakibi-kim-oldu-1098870495.html

Filenin Sultanları Kanada'yı yendi: Yeni rakibi kim oldu?

Kanada'yı yenerek lider olan Filenun Sultanları, Slovenya ile karşılaşacak. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek, grubunu lider tamamladı.Karşılaşmayı 3-0 kazandıTayland'da devam eden Dünya Şampiyonası'nda milli voleybol takımımız Filenin Sultanları, kritik bir maç için Kanada ile karşı karşıya geldi. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-0 kazanarak son 16 turuna lider olarak yükseldi. Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi Slovenya oldu.

