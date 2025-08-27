Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/filenin-sultanlari-kanadayi-yendi-yeni-rakibi-kim-oldu-1098870495.html
Filenin Sultanları Kanada'yı yendi: Yeni rakibi kim oldu?
Filenin Sultanları Kanada'yı yendi: Yeni rakibi kim oldu?
Sputnik Türkiye
Kanada'yı yenerek lider olan Filenun Sultanları, Slovenya ile karşılaşacak. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T13:52+0300
2025-08-27T13:52+0300
spor
slovenya
filenin sultanları
voleybol
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098870339_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_82beb64cd315423be33986f9cc58e5f1.jpg
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek, grubunu lider tamamladı.Karşılaşmayı 3-0 kazandıTayland'da devam eden Dünya Şampiyonası'nda milli voleybol takımımız Filenin Sultanları, kritik bir maç için Kanada ile karşı karşıya geldi. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-0 kazanarak son 16 turuna lider olarak yükseldi. Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi Slovenya oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/turkiye-bulgaristani-set-vermeden-yendi-filenin-sultanlari-namaglup-son-16ya-yukseldi-1098823809.html
slovenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098870339_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2498f0048e86d4e53ca5f519c184c2fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
slovenya, filenin sultanları, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
slovenya, filenin sultanları, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)

Filenin Sultanları Kanada'yı yendi: Yeni rakibi kim oldu?

13:52 27.08.2025
© Mustafa HatipoğluFilenin Sultanları
Filenin Sultanları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
© Mustafa Hatipoğlu
Abone ol
Kanada'yı yenerek lider olan Filenun Sultanları, Slovenya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek, grubunu lider tamamladı.

Karşılaşmayı 3-0 kazandı

Tayland'da devam eden Dünya Şampiyonası'nda milli voleybol takımımız Filenin Sultanları, kritik bir maç için Kanada ile karşı karşıya geldi. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-0 kazanarak son 16 turuna lider olarak yükseldi. Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi Slovenya oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
SPOR
Türkiye, Bulgaristan'ı set vermeden yendi: Filenin Sultanları namağlup son 16’ya yükseldi
25 Ağustos, 17:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала