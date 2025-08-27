https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/filenin-sultanlari-kanadayi-yendi-yeni-rakibi-kim-oldu-1098870495.html
Filenin Sultanları Kanada'yı yendi: Yeni rakibi kim oldu?
Filenin Sultanları Kanada'yı yendi: Yeni rakibi kim oldu?
Sputnik Türkiye
Kanada'yı yenerek lider olan Filenun Sultanları, Slovenya ile karşılaşacak. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T13:52+0300
2025-08-27T13:52+0300
2025-08-27T13:52+0300
spor
slovenya
filenin sultanları
voleybol
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098870339_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_82beb64cd315423be33986f9cc58e5f1.jpg
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek, grubunu lider tamamladı.Karşılaşmayı 3-0 kazandıTayland'da devam eden Dünya Şampiyonası'nda milli voleybol takımımız Filenin Sultanları, kritik bir maç için Kanada ile karşı karşıya geldi. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-0 kazanarak son 16 turuna lider olarak yükseldi. Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi Slovenya oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/turkiye-bulgaristani-set-vermeden-yendi-filenin-sultanlari-namaglup-son-16ya-yukseldi-1098823809.html
slovenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098870339_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2498f0048e86d4e53ca5f519c184c2fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovenya, filenin sultanları, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
slovenya, filenin sultanları, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
Filenin Sultanları Kanada'yı yendi: Yeni rakibi kim oldu?
Kanada'yı yenerek lider olan Filenun Sultanları, Slovenya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek, grubunu lider tamamladı.
Tayland'da devam eden Dünya Şampiyonası'nda milli voleybol takımımız Filenin Sultanları, kritik bir maç için Kanada ile karşı karşıya geldi. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-0 kazanarak son 16 turuna lider olarak yükseldi. Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi Slovenya oldu.