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Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu: Sarı-siyahlı ekip 14. kez kupayı kazandı
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu: Sarı-siyahlı ekip 14. kez kupayı kazandı
Sputnik Türkiye
Play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. İtalyan... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
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VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu.Sultanlar Ligi play-off finalinde Vakıfbank ve Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 skorla saf dışı bırakan sarı siyahlı takım şampiyonluğa ulaştı. Lider, serinin tüm maçlarını 3-1'lik skorlarla kazanarak üstünlüğünü tescil etti.İtalyan strateji ustası Giovanni Guidetti'nin teknik direktörlüğündeki VakıfBank, bu zaferle Sultanlar Ligi'nde toplamda 14. şampiyonluğunu kazandı. Son 13 sezonda 8. kez mutlu sona ulaşarak 3 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/avrupada-turk-derbisinde-galibiyet-fenerbahcenin-oldu-vakifbank-set-alamadi-1094230302.html
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giovanni guidetti, sultanlar ligi, vakıfbank, maç, tarihi maç, maç yayını, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, vakıfbank kadın voleybol takımı, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
giovanni guidetti, sultanlar ligi, vakıfbank, maç, tarihi maç, maç yayını, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, vakıfbank kadın voleybol takımı, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü

Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu: Sarı-siyahlı ekip 14. kez kupayı kazandı

21:25 22.04.2025
© AAVakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AA
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Play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki sarı-siyahlı ekip, son 13 sezonda 8. kez kupayı kazanarak ligdeki 14. şampiyonluğunu elde etti.
VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu.
Sultanlar Ligi play-off finalinde Vakıfbank ve Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 skorla saf dışı bırakan sarı siyahlı takım şampiyonluğa ulaştı. Lider, serinin tüm maçlarını 3-1'lik skorlarla kazanarak üstünlüğünü tescil etti.
İtalyan strateji ustası Giovanni Guidetti'nin teknik direktörlüğündeki VakıfBank, bu zaferle Sultanlar Ligi'nde toplamda 14. şampiyonluğunu kazandı. Son 13 sezonda 8. kez mutlu sona ulaşarak 3 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdi.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
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Avrupa'da Türk derbisinde galibiyet Fenerbahçe'nin oldu: Vakıfbank set alamadı
5 Mart, 22:59
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