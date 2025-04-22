https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/sultanlar-liginde-sampiyon-vakifbank-oldu-sari-siyahli-ekip-14-kez-kupayi-kazandi-1095595774.html
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu: Sarı-siyahlı ekip 14. kez kupayı kazandı
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu: Sarı-siyahlı ekip 14. kez kupayı kazandı
Sputnik Türkiye
Play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. İtalyan... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T21:25+0300
2025-04-22T21:25+0300
2025-04-22T21:25+0300
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VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu.Sultanlar Ligi play-off finalinde Vakıfbank ve Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 skorla saf dışı bırakan sarı siyahlı takım şampiyonluğa ulaştı. Lider, serinin tüm maçlarını 3-1'lik skorlarla kazanarak üstünlüğünü tescil etti.İtalyan strateji ustası Giovanni Guidetti'nin teknik direktörlüğündeki VakıfBank, bu zaferle Sultanlar Ligi'nde toplamda 14. şampiyonluğunu kazandı. Son 13 sezonda 8. kez mutlu sona ulaşarak 3 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdi.
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giovanni guidetti, sultanlar ligi, vakıfbank, maç, tarihi maç, maç yayını, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, vakıfbank kadın voleybol takımı, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu: Sarı-siyahlı ekip 14. kez kupayı kazandı
Play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki sarı-siyahlı ekip, son 13 sezonda 8. kez kupayı kazanarak ligdeki 14. şampiyonluğunu elde etti.
VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu.
Sultanlar Ligi play-off finalinde Vakıfbank ve Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 skorla saf dışı bırakan sarı siyahlı takım şampiyonluğa ulaştı. Lider, serinin tüm maçlarını 3-1'lik skorlarla kazanarak üstünlüğünü tescil etti.
İtalyan strateji ustası Giovanni Guidetti'nin teknik direktörlüğündeki VakıfBank, bu zaferle Sultanlar Ligi'nde toplamda 14. şampiyonluğunu kazandı. Son 13 sezonda 8. kez mutlu sona ulaşarak 3 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdi.