PFDK'dan 'bahis oynayan hakemler' kararı: Cezalar açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis iddiaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’na sevk edilen dosyalarda kararları açıkladı. Zorbay... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
15:13 31.10.2025 (güncellendi: 15:17 31.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis iddiaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’na sevk edilen dosyalarda kararları açıkladı. Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay hakkında “incelemenin devamına” hükmedildi. PFDK, diğer hakemlere FDT 57. madde uyarınca 8–12 ay hak mahrumiyeti cezaları verdi.