PFDK'dan 'bahis oynayan hakemler' kararı: Cezalar açıklandı
PFDK'dan 'bahis oynayan hakemler' kararı: Cezalar açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis iddiaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edilen dosyalarda kararları açıkladı. Zorbay... 31.10.2025
PFDK'dan 'bahis oynayan hakemler' kararı: Cezalar açıklandı

15:13 31.10.2025 (güncellendi: 15:17 31.10.2025)
© AAHakem
Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
© AA
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis iddiaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’na sevk edilen dosyalarda kararları açıkladı. Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay hakkında “incelemenin devamına” hükmedildi. PFDK, diğer hakemlere FDT 57. madde uyarınca 8–12 ay hak mahrumiyeti cezaları verdi.
