Jose Mourinho'nun Türkiye macerası bitti: Fenerbahçe sonrası Portekiz'e gitti
Jose Mourinho’nun Türkiye macerası bitti: Fenerbahçe sonrası Portekiz’e gitti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedilen Jose Mourinho, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan ayrılarak Portekiz'e gitti. Mourinho'ya bazı yardımcı... 30.08.2025
Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından İstanbul’dan ayrıldı.Sabah saatlerinde havalimanına geldiPortekizli çalıştırıcı, sabah erken saatlerde İstanbul Havalimanı’na geldi. Burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.Portekiz’e gittiMourinho, işlemlerinin ardından Portekiz’e hareket edecek uçağa bindi. Havalimanında kendisini görmek isteyen taraftarlarla karşılaşan deneyimli teknik adam, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Yanında yardımcıları da vardıMourinho’nun İstanbul’dan ayrılırken yalnız olmadığı, yanında bazı antrenörlerinden bazılarının da bulunduğu dikkat çekti.
12:39 30.08.2025
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Protekizli teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.
© AA
Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedilen Jose Mourinho, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan ayrılarak Portekiz’e gitti. Mourinho’ya bazı yardımcı antrenörlerinin de eşlik ettiği görüldü.
Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından İstanbul’dan ayrıldı.

Sabah saatlerinde havalimanına geldi

Portekizli çalıştırıcı, sabah erken saatlerde İstanbul Havalimanı’na geldi. Burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

Portekiz’e gitti

Mourinho, işlemlerinin ardından Portekiz’e hareket edecek uçağa bindi. Havalimanında kendisini görmek isteyen taraftarlarla karşılaşan deneyimli teknik adam, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yanında yardımcıları da vardı

Mourinho’nun İstanbul’dan ayrılırken yalnız olmadığı, yanında bazı antrenörlerinden bazılarının da bulunduğu dikkat çekti.
SPOR
SPOR
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı: KAP'a bildirdi
11:39
