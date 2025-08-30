https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/jose-mourinhonun-turkiye-macerasi-bitti-fenerbahce-sonrasi-portekize-gitti-1098936157.html
Jose Mourinho’nun Türkiye macerası bitti: Fenerbahçe sonrası Portekiz’e gitti
Jose Mourinho’nun Türkiye macerası bitti: Fenerbahçe sonrası Portekiz’e gitti
Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından İstanbul’dan ayrıldı.
Sabah saatlerinde havalimanına geldi
Portekizli çalıştırıcı, sabah erken saatlerde İstanbul Havalimanı’na geldi. Burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.
Mourinho, işlemlerinin ardından Portekiz’e hareket edecek uçağa bindi. Havalimanında kendisini görmek isteyen taraftarlarla karşılaşan deneyimli teknik adam, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yanında yardımcıları da vardı
Mourinho’nun İstanbul’dan ayrılırken yalnız olmadığı, yanında bazı antrenörlerinden bazılarının da bulunduğu dikkat çekti.