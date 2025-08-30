https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/jose-mourinhonun-turkiye-macerasi-bitti-fenerbahce-sonrasi-portekize-gitti-1098936157.html

Jose Mourinho’nun Türkiye macerası bitti: Fenerbahçe sonrası Portekiz’e gitti

Jose Mourinho’nun Türkiye macerası bitti: Fenerbahçe sonrası Portekiz’e gitti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedilen Jose Mourinho, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan ayrılarak Portekiz’e gitti. Mourinho’ya bazı yardımcı... 30.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-30T12:39+0300

2025-08-30T12:39+0300

2025-08-30T12:39+0300

spor

fenerbahçe

jose mourinho

i̇stanbul havalimanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098936279_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e664966bc4c899a7c769c8ace87b981c.jpg

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından İstanbul’dan ayrıldı.Sabah saatlerinde havalimanına geldiPortekizli çalıştırıcı, sabah erken saatlerde İstanbul Havalimanı’na geldi. Burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.Portekiz’e gittiMourinho, işlemlerinin ardından Portekiz’e hareket edecek uçağa bindi. Havalimanında kendisini görmek isteyen taraftarlarla karşılaşan deneyimli teknik adam, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Yanında yardımcıları da vardıMourinho’nun İstanbul’dan ayrılırken yalnız olmadığı, yanında bazı antrenörlerinden bazılarının da bulunduğu dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/besiktas-sergen-yalcini-resmen-acikladi-kapa-bildirdi-1098935333.html

i̇stanbul havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, jose mourinho, i̇stanbul havalimanı