https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/milli-tenisci-zeynep-sonmezden-tarihi-galibiyet-1099718291.html
Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den tarihi galibiyet
Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den tarihi galibiyet
Sputnik Türkiye
Zeynep Sönmez, Çin Açık WTA 1000 turnuvasında dünya sıralamasında ilk 20’deki rakibini yenerek kariyerinde bir ilki başardı ve üçüncü tura yükseldi.
2025-09-27T17:08+0300
2025-09-27T17:08+0300
2025-09-27T17:08+0300
spor
türkiye
zeynep sönmez
pekin
kadınlar tenis birliği (wta)
tenis turnuvası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/03/1089986234_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_91685d0161cc080ab2786722a2790089.jpg
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin Açık Tenis Turnuvası’nda kariyerinde bir ilki başararak tarihe geçti. Pekin’de düzenlenen WTA 1000 serisi turnuvasının ikinci turunda Danimarkalı Clara Tauson ile karşılaşan Sönmez, 6-4, 2-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 galip gelerek adını üçüncü tura yazdırdı.Kariyerinde bir ilkBu galibiyetle Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 20’de yer alan bir rakibini mağlup etmiş oldu. Ayrıca WTA 1000 turnuvalarında üçüncü tura yükselerek Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza attı.Sönmez üçüncü turda Rus tenisçi Anastasia Potapova ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/rus-paralimpik-atletlerine-yonelik-kisitlama-kalkti-ulusal-bayraklari-altinda-yarisabilecekler-1099710378.html
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/03/1089986234_121:0:769:486_1920x0_80_0_0_1cf7fa5f5973a0b36c89219c88291a21.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zeynep sönmez, çin açık, wta 1000, milli tenisçi, tarihi galibiyet, zeynep sönmez ilk 20, zeynep sönmez üçüncü tur
zeynep sönmez, çin açık, wta 1000, milli tenisçi, tarihi galibiyet, zeynep sönmez ilk 20, zeynep sönmez üçüncü tur
Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den tarihi galibiyet
Zeynep Sönmez, Çin Açık’ta dünya sıralamasında ilk 20’deki rakibini yenerek kariyerinde bir ilke imza attı ve WTA 1000 turnuvalarında üçüncü tura yükseldi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin Açık Tenis Turnuvası’nda kariyerinde bir ilki başararak tarihe geçti. Pekin’de düzenlenen WTA 1000 serisi turnuvasının ikinci turunda Danimarkalı Clara Tauson ile karşılaşan Sönmez, 6-4, 2-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 galip gelerek adını üçüncü tura yazdırdı.
Bu galibiyetle Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 20’de yer alan bir rakibini mağlup etmiş oldu. Ayrıca WTA 1000 turnuvalarında üçüncü tura yükselerek Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza attı.
Sönmez üçüncü turda Rus tenisçi Anastasia Potapova ile karşılaşacak.