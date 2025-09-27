https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/milli-tenisci-zeynep-sonmezden-tarihi-galibiyet-1099718291.html

Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den tarihi galibiyet

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den tarihi galibiyet

Zeynep Sönmez, Çin Açık WTA 1000 turnuvasında dünya sıralamasında ilk 20’deki rakibini yenerek kariyerinde bir ilki başardı ve üçüncü tura yükseldi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin Açık Tenis Turnuvası’nda kariyerinde bir ilki başararak tarihe geçti. Pekin’de düzenlenen WTA 1000 serisi turnuvasının ikinci turunda Danimarkalı Clara Tauson ile karşılaşan Sönmez, 6-4, 2-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 galip gelerek adını üçüncü tura yazdırdı.Kariyerinde bir ilkBu galibiyetle Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 20’de yer alan bir rakibini mağlup etmiş oldu. Ayrıca WTA 1000 turnuvalarında üçüncü tura yükselerek Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza attı.Sönmez üçüncü turda Rus tenisçi Anastasia Potapova ile karşılaşacak.

