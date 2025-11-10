https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/bahis-sorusturmasinda-yeni-gelisme-19-kisi-icin-tutuklama-talep-edildi-1100864449.html
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 19 kişi için tutuklama talep edildi
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da bulunduğu 19 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklanması talep edilen 19 şüphelinin isimleri şöyle:Ahmet Kıvanç KaderUmut KaptanNurullah BayramArif TaşkınUfuk TatlıcanUmut EkenBaran KaramanBatuhan TopçuBedirhan Efe AkdoğanErkan ArslanYasin şenYakup YapıcıNevzat OkatŞenol BektaşSabri Emre TekinMiraç YıldırımMurat ÖzkayaCihad BuyurganMustafa ÖzelNe olmuştu?TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun '"371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı. Yine aynı soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve eski bir dernek başkanı hakkında da gözaltı kararı alınmıştı. Gözaltına alınan Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ eski başkanı Fatih Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adresinde bulunamayan bir hakem de yakalanmıştı.
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da bulunduğu 19 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Tutuklanması talep edilen 19 şüphelinin isimleri şöyle:
Ahmet Kıvanç Kader
Umut Kaptan
Nurullah Bayram
Arif Taşkın
Ufuk Tatlıcan
Umut Eken
Baran Karaman
Batuhan Topçu
Bedirhan Efe Akdoğan
Erkan Arslan
Yasin şen
Yakup Yapıcı
Nevzat Okat
Şenol Bektaş
Sabri Emre Tekin
Miraç Yıldırım
Murat Özkaya
Cihad Buyurgan
Mustafa Özel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun '"371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı. Yine aynı soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve eski bir dernek başkanı hakkında da gözaltı kararı alınmıştı. Gözaltına alınan Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ eski başkanı Fatih Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adresinde bulunamayan bir hakem de yakalanmıştı.