Kenan Yıldız'ın piyasa değeri rekor seviyeye ulaştı: Değerini 75 katına çıkardı
Kenan Yıldız'ın piyasa değeri rekor seviyeye ulaştı: Değerini 75 katına çıkardı
Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın piyasa değeri, Türk futbol tarihinin rekor seviyesine çıktı. Son 2 yılda değerini tam 75 katına çıkaran Kenan Yıldız, an itibarıyla piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu konumunda.
İtalya Serie A'da top koşturan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yeni piyasa değeri rekor seviyeye geldi.Piyasa değeri 75 milyon euroKenan Yıldız'ın 50 milyon euro olan değeri güncellemeyle birlikte 75 milyon euro seviyesine geldi. Milli futbolcu böylece piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.2 yılda 75 katına çıkardıÖte yandan Kenan Yıldız son 2 yılda piyasa değerini tam 75 katına çıkardı. Transfermarkt'ta yer alan verilere göre milli futbolcu, Juventus ile profesyonel sözleşme imzaladığı 2023 yılında sadece 1 milyon euroluk değere sahipti.
Kenan Yıldız'ın piyasa değeri rekor seviyeye ulaştı: Değerini 75 katına çıkardı

Kenan Yıldız
Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın piyasa değeri, Türk futbol tarihinin rekor seviyesine çıktı. Son 2 yılda değerini tam 75 katına çıkaran Kenan Yıldız, an itibarıyla piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu konumunda. Detaylar haberimizde...
İtalya Serie A'da top koşturan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yeni piyasa değeri rekor seviyeye geldi.

Piyasa değeri 75 milyon euro

Kenan Yıldız'ın 50 milyon euro olan değeri güncellemeyle birlikte 75 milyon euro seviyesine geldi. Milli futbolcu böylece piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

2 yılda 75 katına çıkardı

Öte yandan Kenan Yıldız son 2 yılda piyasa değerini tam 75 katına çıkardı. Transfermarkt'ta yer alan verilere göre milli futbolcu, Juventus ile profesyonel sözleşme imzaladığı 2023 yılında sadece 1 milyon euroluk değere sahipti.
