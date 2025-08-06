https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/ne-tsunami-ne-akinti-onu-durdurabildi-tarihe-gecen-bengisu-avci-15-saatlik-maratonun-en-zorlu-anini-1098398097.html
Ne tsunami ne akıntı onu durdurabildi: Tarihe geçen Bengisu Avcı 15 saatlik maratonun en zorlu anını anlattı
Ne tsunami ne akıntı onu durdurabildi: Tarihe geçen Bengisu Avcı 15 saatlik maratonun en zorlu anını anlattı
Sputnik Türkiye
Oceans Seven parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı 15 saatte yüzerek tamamlayarak tarihe adını yazdıran Bengisu Avcı "12 saat yüzdükten sonra son 3 saatte... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T15:39+0300
2025-08-06T15:39+0300
2025-08-06T15:55+0300
spor
bengisu avcı
türkiye
hokkaido
tokyo
yüzme
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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı da başarıyla geçti. Peki yüzücü Bengisu Avcı okyanus yedilisinin son parkurunda neler yaşadı, 'vazgeçmeyi' hiç düşündü mü?'Tsugaru'da kulaç atan son yüzücüler olabiliriz'Sputnik Türkiye'ye zorlu Tsugaru Kanalı'nı ve tüm Oceans Seven sürecini anlatan Bengisu Avcı "Biz ne yaşadık halen aklım almıyor" diyerek sözlerine başladı ve hislerini şu şekilde özetledi:Tsugaru Kanalı'nın en zorlayan anı: Çok iyi iki yüzücü de tekneye alınmış ve kaçınılmaz son bana doğru yaklaşıyorduDünya üzerinde sadece 40 sporcunun bitirmeyi başardığı Oceans Seven'ın son etabı Tsugaru Kanalı'nı "Ocean’s 7, her parkuru ayrı zorluğu sahip bir meydan okuma. 2008 yılından bu yana aralarında olimpiyat sporcusu da olan yüzlerce insan, bu etapları geçmeye çalışıyor. Şu ana kadar sadece 40 kişi başarılı olabildi. Dünyanın en zorlu meydan okumalarından biri. En kolayı gibi görünen bile, karşınıza o kadar ağır okyanus şartları çıkarır ki, yapamazsınız. Tsugaru ise bambaşka bir yer" diye tanımlayan Avcı, akıntının zaman zaman 12 kilometreyi bulduğunu söyledi.'Enerjim gittikçe tükeniyordu'Bitime sadece 3 kilometre kala güçlü akıntıya kapılan Avcı, bir anda kıyıdan 14 kilometre uzaklaştı. Sporcuya, kısa sürede yeniden rotaya dönmediği taktirde "Cut-Off" adı verilen süre sınırı nedeniyle tekneye alınacağı iletildi. Avcı sonrasında insanüstü bir çaba sarf etti:Bengisu Avcı'yı en zorlayan anTsugaru Kanalı’nı diğer parkurlardan ayıran şey ne?Tsugarı Kanalı'nın diğer 6 kanalın zorluklarının birleşimi olduğunu vurgulayan Avcı "Kuzey Kanalı çok soğuk. Molokai’de parkur çok uzun, denizanası ve köpekbalığı tehlikesi var. Cook, her an her şeyin olabileceği bir etap. Cebelitarık’da karaya çıkabileceğiz çok küçük bir alan var ve onu kaçırırsan başarısız oluyorsun. Tsugaru’da ise hepsi bir arada. Her şeyden önce çok uzun. İzlediniz, 57.5 kilometre yüzdüm. Eh işte yaklaşık 60 bin kulaç atmışımdır. İkincisi çok sıcak. Bu da iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz etki Normalde 15-20 derece olan su, 27 derecelere çıktı. Üçüncüsü; akıntı. Bunu zaten yukarda anlattım. Dördüncüsü dalga. Bekliyor muyduk, evet bekliyorduk ama böylesini değil. Bunda Rusya’daki deprem ve artçıları çok etkili oldu. Tsunami etkisi kalksa da izleri her yeri sardı. Öyle bir okyanus çıktı ki karşımıza bir engeli aşsak diğeri bizi tekneye çıkmaya zorluyordu. Devam edeyim mi? Beşincisi; cut-off denilen süre sınırı. Son dakikada karşı adaya ayak bastım. Hızlı, güçlü, kararlı değilseniz zaten geçmiş olsun" dedi.'Vücudumda ağrılar var, ama ciddi güçlüymüşüm'Peki 15 saatlik yüzme macerasından sonra Bengisu Avcı'nın sağlığı nasıl?Oceans Seven fikri ilk ne zaman çıktı?Bengisu Avcı, Oceans Seven hayalinin nasıl ortaya çıktığını da "İlk Manş Denizi denememi 2017’de yaptım ve hipotermi geçirdim. O gün aklımda Ocean’s 7 yoktu. Nesrin Olgun’dan 40 yıl sonra Manş Denizi’ni geçen Türk kadın olmak istiyordum. Nesrin Olgun bugün Türkiye’deki tüm açık su yüzücülerinin ilham kaynağıdır ve kendisine çok şey borçluyuz. 2017’de Ocean’s 7 hakkında kimsenin bilgisi yoktu, kaynaklar çok kısıtlıydı. Bilenler, bilmeyenlere bir şey anlatmıyordu. 2018’de Manş’ı ikinci denememde geçtim. Yine aklımda Ocean’s 7 yoktu. 2022’de Catalina’yı geçtim. Ocean’s 7 videoları izleyip hayaller kurmaya başladım. Ama bana yine uzaktı. Ama 2023 Cebelitarık sonrası ‘yaparım’ dedim. Sonrası zaten 2024 Cook ve Molokai. 2025 Kuzey Kanalı ve son olarak Tsugaru" sözleri ile anlattı.'Kuzey Denizi’ni geçebilmek için tam 12 kilo aldım'Avcı, hazırlık sürecinde desteğin kritik önemde olduğunu da söyledi ve zorluklarından bahsetti:'Molokai’ye ikinci geçiş için tek başıma gitmiştim, ne antrenörüm vardı ne de yardımcım'Peki müsabakalara hazırlık sürecinde sporcuları en zorlayan noktalar ne? Bengisu Avcı 'Molokai’ye ikinci geçiş için tek başıma gittim' diyerek sürece farklı bir noktadan baktığını şöyle ifade etti:Öncelikli hedef dinlenmek ve uykuDünyanın bir ucuna yolculuk, 15 saatlik mücadele sonucunda Bengisu Avcı yeni hedeflerinden de bahsetti:
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Ne tsunami ne akıntı onu durdurabildi: Tarihe geçen Bengisu Avcı 15 saatlik maratonun en zorlu anını anlattı
15:39 06.08.2025 (güncellendi: 15:55 06.08.2025)
Özel
Oceans Seven parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı 15 saatte yüzerek tamamlayarak tarihe adını yazdıran Bengisu Avcı "12 saat yüzdükten sonra son 3 saatte hayatımın en büyük sprintini attıran şey, aslında kaslarım değil beynimdi" dedi. Avcı parkurun en zorlu anını ise "Kanal geçişi yapan iki sporcunun geçişinin iptal edildiği an" diye ifade etti.
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı da başarıyla geçti. Peki yüzücü Bengisu Avcı okyanus yedilisinin son parkurunda neler yaşadı, 'vazgeçmeyi' hiç düşündü mü?
'Tsugaru'da kulaç atan son yüzücüler olabiliriz'
Sputnik Türkiye'ye zorlu Tsugaru Kanalı'nı ve tüm Oceans Seven sürecini anlatan Bengisu Avcı "Biz ne yaşadık halen aklım almıyor" diyerek sözlerine başladı ve hislerini şu şekilde özetledi:
"Tamam, akıntı bekliyorduk ama tabi ki böylesini değil. Tsugaru farklı bir kanal gerçekten. Son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle o bölgede akıntılar çok hızlandı. Artık imkansızın eşiğine doğru geliniyor Tsugaru’da. Belki de orada kulaç atan son yüzücüler olabiliriz. Ama böylesine zorlu bir kanalı geçmek, Ocean’s 7’yi bitiren ilk Türk olarak ilham kaynağı olmak, bir kadın olarak insanüstü bir hedefe ulaşmak, başarmak ve insanlara cesaret vermek harika bir duygu. 2018’de cesaretle çıktığım yolun sonunda 7 farklı kanalda Türk bayrağını gururla kaldırmanın mutluluğunu kelimelerle anlatamam. Ben; ilkim. Evet ama benden sonra da birçok yüzücü arkadaşımın bu noktalara ulaşacağına inanıyorum. Ocean’s 7 yolculuğuna çıktığım zaman başaranların videoları izliyor ve asla yapamayacağımı düşünüyordum. Sonra onların hikayelerinden ilham aldım ve hedefime ulaştım. Ocean’s 7’yi her bitiren bana bu işin yapılabileceğini öğretti. Şimdi de ben ülkemdeki yüzücülere ‘başarabilirsiniz’ diyorum."
Tsugaru Kanalı'nın en zorlayan anı: Çok iyi iki yüzücü de tekneye alınmış ve kaçınılmaz son bana doğru yaklaşıyordu
Dünya üzerinde sadece 40 sporcunun bitirmeyi başardığı Oceans Seven'ın son etabı Tsugaru Kanalı'nı "Ocean’s 7, her parkuru ayrı zorluğu sahip bir meydan okuma. 2008 yılından bu yana aralarında olimpiyat sporcusu da olan yüzlerce insan, bu etapları geçmeye çalışıyor. Şu ana kadar sadece 40 kişi başarılı olabildi. Dünyanın en zorlu meydan okumalarından biri. En kolayı gibi görünen bile, karşınıza o kadar ağır okyanus şartları çıkarır ki, yapamazsınız. Tsugaru ise bambaşka bir yer" diye tanımlayan Avcı, akıntının zaman zaman 12 kilometreyi bulduğunu söyledi.
'Enerjim gittikçe tükeniyordu'
Bitime sadece 3 kilometre kala güçlü akıntıya kapılan Avcı, bir anda kıyıdan 14 kilometre uzaklaştı. Sporcuya, kısa sürede yeniden rotaya dönmediği taktirde "Cut-Off" adı verilen süre sınırı nedeniyle tekneye alınacağı iletildi. Avcı sonrasında insanüstü bir çaba sarf etti:
"Daha önce iki ada arasındaki en uç noktalar arasındaki kuş uçuşu yaklaşık 20 kilometrelik bir parkurda yapılıyordu. Fakat akıntı öylesine güçlü ki son dönemde birçok yüzücü sürüklendiği için karşıya ulaşamıyordu. Bu nedenle başlangıç noktası, güney-batı yönünde aşağıya doğru kaydırıldı. Plan şu; daha geriden başla, kanalın ortasına doğru akıntıyı sol çaprazdan alarak yüz, tam ortada sürüklen, çıkışta tam 90 açıyla dön ve akıntıyı yine soluna alarak sonuca ulaş. Bu kadar kolay mı, tabi ki değil. Akıntı hızı, saatte 12 kilometreyi buluyor. Ben saatte 5 km. yüzebilen çok hızlı bir sporcuyum. Ve açıkçası inanılmaz zorlandım. Akıntı beni o kadar yavaşlattı ki hızım saatte 2 km’ye kadar düştü. Bu nedenle de akıntıyı arkama alacağım yere ulaşmam 10 saati buldu. Oysa ben 12 saatte karşıya varabileceğimi hesaplamıştım. 10 saatlik performans, sürekli çalkalanan bir deniz, dalgalar ve sıcak beni yormuş, önümde daha çok uzun bir mesafe kalmıştı. Akıntıya kendimi bırakıp sola dönüş noktama ulaşmaya çalışıyor ancak gittikçe de enerjim tükeniyordu. Tsugaru’da akıntılar sürekli değişir. Sola dönüş noktama gelip Hokkaido’ya doğru yöneldiğimde tekrar bir ters akıntı oluştu. Bir anda 3 kilometreden 14 kilometreye sürüklendim.
Bengisu Avcı'yı en zorlayan an
Kanal geçişi yapan iki erkek sporcu, tam bu noktada kaptanlar tarafından teknelere geri alındı ve geçişleri iptal edildi. İşte parkurun en zorlu noktası, o andı benim için. Çok iyi iki yüzücü de tekneye alınmış ve kaçınılmaz son bana doğru yaklaşıyordu. Akıntı, bir bekçi gibi biz karadan geriye atıyordu. Hem ben, hem de teknedeki ekibim Klinik Spor Psikoloğu Dr. Seren Akıncı ve Fizyoterapist Aslı Vural, kaptanı ikna ederek suda kalmamı sağladılar. Kalan bölümde gerçekten insanüstü bir gayretle saate 4 kilometrenin üzerine çıktım. Belki de hayatımın en büyük sprintini attım ve 15 saatin sonunda başardım. Vazgeçmek bir an bile aklımdan geçmedi. Zaten ekibime tekneye dönmeme izin vermelerini söylemiştim ki onlar da ellerinde küreklerle bekliyordu. Bu nedenle 19 kilometrelik parkuru 57.5 kilometre olarak yüzdüm.
Tsugaru Kanalı’nı diğer parkurlardan ayıran şey ne?
Tsugarı Kanalı'nın diğer 6 kanalın zorluklarının birleşimi olduğunu vurgulayan Avcı "Kuzey Kanalı çok soğuk. Molokai’de parkur çok uzun, denizanası ve köpekbalığı tehlikesi var. Cook, her an her şeyin olabileceği bir etap. Cebelitarık’da karaya çıkabileceğiz çok küçük bir alan var ve onu kaçırırsan başarısız oluyorsun. Tsugaru’da ise hepsi bir arada. Her şeyden önce çok uzun. İzlediniz, 57.5 kilometre yüzdüm. Eh işte yaklaşık 60 bin kulaç atmışımdır. İkincisi çok sıcak. Bu da iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz etki Normalde 15-20 derece olan su, 27 derecelere çıktı. Üçüncüsü; akıntı. Bunu zaten yukarda anlattım. Dördüncüsü dalga. Bekliyor muyduk, evet bekliyorduk ama böylesini değil. Bunda Rusya’daki deprem ve artçıları çok etkili oldu. Tsunami etkisi kalksa da izleri her yeri sardı. Öyle bir okyanus çıktı ki karşımıza bir engeli aşsak diğeri bizi tekneye çıkmaya zorluyordu. Devam edeyim mi? Beşincisi; cut-off denilen süre sınırı. Son dakikada karşı adaya ayak bastım. Hızlı, güçlü, kararlı değilseniz zaten geçmiş olsun" dedi.
'Vücudumda ağrılar var, ama ciddi güçlüymüşüm'
Peki 15 saatlik yüzme macerasından sonra Bengisu Avcı'nın sağlığı nasıl?
19 Temmuz’da Kuzey Kanalı’nı rekor dereceyle geçtim. Tam 15 gün sonra da Tsugaru. Dünyanın en zorlu iki okyanus kanalını 15 gün arayla aştım. İki kanalda 25 saat yüzdüm, toplam 100 bin kulaç attım, 100 kilometreye yakın mesafe kat ettim. İzmir’den İstanbul’a, oradan İngiltere'ye İrlanda’ya. İrlanda’dan İskoçya’ya İstanbul’a Tokyo’ya ve Honshu’ya binlerce kilometre uçtum. Şimdi de geri dönüyorum. Yoruldum mu tabi ki yoruldum. Ama sağlığım hem mental hem fiziksel olarak çok iyi. Psikolog ve fizyoterapistimin yanımda olması harika. Onlar olmasa başaramazdım. Vücudumda ağrılar var, omuzlarım doğal olarak yoruldu. Ama ciddi güçlüymüşüm. İnsan doğasının sınırları yok, bunu bir daha anladım. 12 saat yüzdükten sonra son 3 saatte hayatımın en büyük sprintini attıran şey, aslında kaslarım değil beynimdi. Teknede kürekle bekleyen ekibim de olabilir tabi :) tam emin değilim. Tuzlu su ve güneş yanıklarını geçtim. Ama bitişte gözlüklerimi ilk çıkardığım andaki videoyu izledim de gözlerim çekilmiş, bayağı bir Japon’a benzemişim:)
Oceans Seven fikri ilk ne zaman çıktı?
Bengisu Avcı, Oceans Seven hayalinin nasıl ortaya çıktığını da "İlk Manş Denizi denememi 2017’de yaptım ve hipotermi geçirdim. O gün aklımda Ocean’s 7 yoktu. Nesrin Olgun’dan 40 yıl sonra Manş Denizi’ni geçen Türk kadın olmak istiyordum. Nesrin Olgun bugün Türkiye’deki tüm açık su yüzücülerinin ilham kaynağıdır ve kendisine çok şey borçluyuz. 2017’de Ocean’s 7 hakkında kimsenin bilgisi yoktu, kaynaklar çok kısıtlıydı. Bilenler, bilmeyenlere bir şey anlatmıyordu. 2018’de Manş’ı ikinci denememde geçtim. Yine aklımda Ocean’s 7 yoktu. 2022’de Catalina’yı geçtim. Ocean’s 7 videoları izleyip hayaller kurmaya başladım. Ama bana yine uzaktı. Ama 2023 Cebelitarık sonrası ‘yaparım’ dedim. Sonrası zaten 2024 Cook ve Molokai. 2025 Kuzey Kanalı ve son olarak Tsugaru" sözleri ile anlattı.
Ocean Seven parkurları nereler?
✅English Channel(İngiltere ↔ Fransa)
✅North Channel(İrlanda ↔ İskoçya)
✅Strait of Gibraltar(İspanya ↔ Fas)
✅Catalina Channel(California, ABD)
✅Molokai Channel / Kaiwi Channel(Oahu ↔ Molokai, Hawaii)
✅Cook Strait(Kuzey ve Güney Adası, Yeni Zelanda)
✅Tsugaru Strait(Honshu ↔ Hokkaido, Japonya)
'Kuzey Denizi’ni geçebilmek için tam 12 kilo aldım'
Avcı, hazırlık sürecinde desteğin kritik önemde olduğunu da söyledi ve zorluklarından bahsetti:
Eşim Egor Tropeno İtalyan yüzücü ve antrenör. Ben de BESYO mezon yüzme antrenörüyüm. Tüm programları kendimiz yapıyor akıntı ve hava durumlarını beraber takip ediyoruz. Cook ve Molokai’de benimle beraberdi. Son Kuzey Kanalı’nda ise İrlanda’ya gittik ve orada zatürre olup hastaneye yattı, tekneye gelemedi. Bu nedenle Tsugaru’da da olmadı. Tsugaru geçişini İzmir’de evden online takip etti. Benim en çok zorlandığım ve akıntıdan ilerleyemediğimi düşündüğüm bir anda ekibimi arayıp ‘Bengisu ilerliyor, akıntı nedeniyle siz fark etmiyorsunuz. Bitirecek, çok iyi durumda’ diyerek bizim görmediğimizi binlerce kilometre uzaktan bize sundu. Ocean’s 7 zorlu bir hazırlık süreci gerektiriyor. Her kanalın şartları farklı. Mesela Kuzey Denizi’ni geçebilmek için tam 12 kilo aldım, soğuk direnci sağlamak için Değerler Ortağım AXA Türkiye’nin desteğiyle İngiltere-Dover’de 40 gün soğuk su kampı yaptım.
'Molokai’ye ikinci geçiş için tek başıma gitmiştim, ne antrenörüm vardı ne de yardımcım'
Peki müsabakalara hazırlık sürecinde sporcuları en zorlayan noktalar ne? Bengisu Avcı 'Molokai’ye ikinci geçiş için tek başıma gittim' diyerek sürece farklı bir noktadan baktığını şöyle ifade etti:
Benim hikayem biraz farklı. Yola çıktığımda kimsem yoktu, annem-babam-ben. Sonra Egor ile tanıştım. Dondurucu soğuğa sahip Cook’a beraber gittik. Son iki saatte okyanusa atlayıp benimle beraber yüzerek bitirmemi sağladı. Spor Psikoloğu Dr. Seren Akıncı, Fizyoterapist Aslı Vural, Performans Antrenörüm bir Guinness Rekortmeni Burak Yazgı, iletişim ekibimde ise Özgür Özgürengin ve Ali Ergöçmez var. İşte gittikçe kalabalıklaştık. Karanlık bir okyanusta saatlerce yüzdükten sonra teknede seni bekleyen arkadaşlarının olduğunu bilmek, onlarla ısınmak müthiş. Diğer konu ise destekçiler veya sponsorlar. Ülkemizde bu sistem doğru yönetilmiyor. Herkes, işin kolayını yapmaya çalışıyor ve başarı geldikten sonra bir anda tüm firmalar konuya odaklanıyor. Bir de iş çok branding olarak ilerliyor logo ölçüleri, renkler, logonun yeri, orda mıyım, burda mıyım. Kaç post, kaç story attın. Instagram takipçi sayısına bakarak sponsorluk yapmak dünyanın en kolay işi. Ama hayat, Instagram değil. Ama ben ve benim gibi birçok başarılı sporcu aslında bin bir zorluk içinde bir hikaye yazıyor. Molokai’ye ikinci geçiş için tek başıma gittim, biliyor musunuz. Ne antrenörüm vardı ne de yardımcım. Niye? Çünkü buradan Hawaii’ye gidip gelmek, ekip kurmak, konaklamak, beslenmek en az 25 bin dolar. Zaten parayı bulmak bir mesai işi ve benim bununla uğraşacak vaktim yok ki. Beş kanal neredeyse bu şartlarda geçti. Ama Kuzey Kanalı öncesinde ‘Değerler Ortağım’ AXA Türkiye ile tanıştım. Size şöyle söyleyeyim; benim şirket halim gibiler. Ne mayomdaki logonun ölçüsü, ne de kaç post atacağımla ilgilendiler. Bu hikayeyi birlikte yazmak istediklerini söylediler ve hep yanımda oldular. Onlarla beraber iklim değişikliğine dikkat çekmek adına ‘Gelecek neden bir risk olsun ki’ mottosuyla yüzerken, doğaya ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu hatırlattık.
Öncelikli hedef dinlenmek ve uyku
Dünyanın bir ucuna yolculuk, 15 saatlik mücadele sonucunda Bengisu Avcı yeni hedeflerinden de bahsetti:
İlk hedefim dinlenmek, uyumak. Sadece Ocean’s 7 yapan bir sporcu değilim. Buz yüzme denilen buzla kaplı, sıfır derecelik sularda yapılan ve son dönemin en popüler sporlarında birini yapıyorum. Burada dünya şampiyonluklarım ve dünya rekorlarım var. Bu seriyi devam ettireceğim. Aquamasters yarışlarına düzenli olarak katılıyorum. Yeni bir meydan okuma bulmak için henüz çok erken. Önce sağlam bir uyku meydan okuması yapacağım.