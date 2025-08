https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/ne-tsunami-ne-akinti-onu-durdurabildi-tarihe-gecen-bengisu-avci-15-saatlik-maratonun-en-zorlu-anini-1098398097.html

Ne tsunami ne akıntı onu durdurabildi: Tarihe geçen Bengisu Avcı 15 saatlik maratonun en zorlu anını anlattı

Ne tsunami ne akıntı onu durdurabildi: Tarihe geçen Bengisu Avcı 15 saatlik maratonun en zorlu anını anlattı

Sputnik Türkiye

Oceans Seven parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı 15 saatte yüzerek tamamlayarak tarihe adını yazdıran Bengisu Avcı "12 saat yüzdükten sonra son 3 saatte... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T15:39+0300

2025-08-06T15:39+0300

2025-08-06T15:55+0300

spor

bengisu avcı

türkiye

hokkaido

tokyo

yüzme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098400953_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_075d9149b7039aaa8cb4b0cdc1649730.jpg

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı da başarıyla geçti. Peki yüzücü Bengisu Avcı okyanus yedilisinin son parkurunda neler yaşadı, 'vazgeçmeyi' hiç düşündü mü?'Tsugaru'da kulaç atan son yüzücüler olabiliriz'Sputnik Türkiye'ye zorlu Tsugaru Kanalı'nı ve tüm Oceans Seven sürecini anlatan Bengisu Avcı "Biz ne yaşadık halen aklım almıyor" diyerek sözlerine başladı ve hislerini şu şekilde özetledi:Tsugaru Kanalı'nın en zorlayan anı: Çok iyi iki yüzücü de tekneye alınmış ve kaçınılmaz son bana doğru yaklaşıyorduDünya üzerinde sadece 40 sporcunun bitirmeyi başardığı Oceans Seven'ın son etabı Tsugaru Kanalı'nı "Ocean’s 7, her parkuru ayrı zorluğu sahip bir meydan okuma. 2008 yılından bu yana aralarında olimpiyat sporcusu da olan yüzlerce insan, bu etapları geçmeye çalışıyor. Şu ana kadar sadece 40 kişi başarılı olabildi. Dünyanın en zorlu meydan okumalarından biri. En kolayı gibi görünen bile, karşınıza o kadar ağır okyanus şartları çıkarır ki, yapamazsınız. Tsugaru ise bambaşka bir yer" diye tanımlayan Avcı, akıntının zaman zaman 12 kilometreyi bulduğunu söyledi.'Enerjim gittikçe tükeniyordu'Bitime sadece 3 kilometre kala güçlü akıntıya kapılan Avcı, bir anda kıyıdan 14 kilometre uzaklaştı. Sporcuya, kısa sürede yeniden rotaya dönmediği taktirde "Cut-Off" adı verilen süre sınırı nedeniyle tekneye alınacağı iletildi. Avcı sonrasında insanüstü bir çaba sarf etti:Bengisu Avcı'yı en zorlayan anTsugaru Kanalı’nı diğer parkurlardan ayıran şey ne?Tsugarı Kanalı'nın diğer 6 kanalın zorluklarının birleşimi olduğunu vurgulayan Avcı "Kuzey Kanalı çok soğuk. Molokai’de parkur çok uzun, denizanası ve köpekbalığı tehlikesi var. Cook, her an her şeyin olabileceği bir etap. Cebelitarık’da karaya çıkabileceğiz çok küçük bir alan var ve onu kaçırırsan başarısız oluyorsun. Tsugaru’da ise hepsi bir arada. Her şeyden önce çok uzun. İzlediniz, 57.5 kilometre yüzdüm. Eh işte yaklaşık 60 bin kulaç atmışımdır. İkincisi çok sıcak. Bu da iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz etki Normalde 15-20 derece olan su, 27 derecelere çıktı. Üçüncüsü; akıntı. Bunu zaten yukarda anlattım. Dördüncüsü dalga. Bekliyor muyduk, evet bekliyorduk ama böylesini değil. Bunda Rusya’daki deprem ve artçıları çok etkili oldu. Tsunami etkisi kalksa da izleri her yeri sardı. Öyle bir okyanus çıktı ki karşımıza bir engeli aşsak diğeri bizi tekneye çıkmaya zorluyordu. Devam edeyim mi? Beşincisi; cut-off denilen süre sınırı. Son dakikada karşı adaya ayak bastım. Hızlı, güçlü, kararlı değilseniz zaten geçmiş olsun" dedi.'Vücudumda ağrılar var, ama ciddi güçlüymüşüm'Peki 15 saatlik yüzme macerasından sonra Bengisu Avcı'nın sağlığı nasıl?Oceans Seven fikri ilk ne zaman çıktı?Bengisu Avcı, Oceans Seven hayalinin nasıl ortaya çıktığını da "İlk Manş Denizi denememi 2017’de yaptım ve hipotermi geçirdim. O gün aklımda Ocean’s 7 yoktu. Nesrin Olgun’dan 40 yıl sonra Manş Denizi’ni geçen Türk kadın olmak istiyordum. Nesrin Olgun bugün Türkiye’deki tüm açık su yüzücülerinin ilham kaynağıdır ve kendisine çok şey borçluyuz. 2017’de Ocean’s 7 hakkında kimsenin bilgisi yoktu, kaynaklar çok kısıtlıydı. Bilenler, bilmeyenlere bir şey anlatmıyordu. 2018’de Manş’ı ikinci denememde geçtim. Yine aklımda Ocean’s 7 yoktu. 2022’de Catalina’yı geçtim. Ocean’s 7 videoları izleyip hayaller kurmaya başladım. Ama bana yine uzaktı. Ama 2023 Cebelitarık sonrası ‘yaparım’ dedim. Sonrası zaten 2024 Cook ve Molokai. 2025 Kuzey Kanalı ve son olarak Tsugaru" sözleri ile anlattı.'Kuzey Denizi’ni geçebilmek için tam 12 kilo aldım'Avcı, hazırlık sürecinde desteğin kritik önemde olduğunu da söyledi ve zorluklarından bahsetti:'Molokai’ye ikinci geçiş için tek başıma gitmiştim, ne antrenörüm vardı ne de yardımcım'Peki müsabakalara hazırlık sürecinde sporcuları en zorlayan noktalar ne? Bengisu Avcı 'Molokai’ye ikinci geçiş için tek başıma gittim' diyerek sürece farklı bir noktadan baktığını şöyle ifade etti:Öncelikli hedef dinlenmek ve uykuDünyanın bir ucuna yolculuk, 15 saatlik mücadele sonucunda Bengisu Avcı yeni hedeflerinden de bahsetti:

hokkaido

tokyo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

bengisu avcı, manş denizi, manş denizi’ni geçen ilk türk kadını, türk yüzücü, açık su yüzme, kadın sporcu, yüzme başarıları, bengisu avcı kimdir, manş denizi yüzme, tarihe geçen kadınlar, ilham veren kadınlar, türkiye spor tarihinin ilkleri, milli yüzücü, açık deniz yüzücüsü, kadın sporcular, türk sporcular, spor haberleri, kadın gücü, dayanıklılık, yüzme rekoru, yüzme başarı hikayesi, bengisu avcı manş denizi, türk kadını başarı, ekstrem sporlar, motivasyon hikayesi, türk spor tarihi, yüzme sporu, kadın ilham hikayesi, güçlü kadınlar