https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/galatasaraydan-rekor-transfer-victor-osimhen-icin-imza-an-meselesi-1098183359.html

Galatasaray’dan rekor transfer: Victor Osimhen için imza an meselesi

Galatasaray’dan rekor transfer: Victor Osimhen için imza an meselesi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Al Hilal’in astronomik teklifine rağmen sarı kırmızılıları seçen... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T08:49+0300

2025-07-28T08:49+0300

2025-07-28T08:49+0300

spor

osimhen

galatasaray

al hilal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0a/1090240634_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2426027b01b02ca05fc9bda5e845b53f.jpg

Galatasaray, haftalardır büyük uğraş verdiği Victor Osimhen transferi için artık sona geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, transferi noktalamak amacıyla yarın ya da çarşamba günü İtalya’ya gidiyor. Bu kritik görüşmenin ardından Nijeryalı golcünün İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.Al Hilal'i reddetti, tercihini Galatasaray’dan yana kullandıTransfer sürecinde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Osimhen’e dudak uçuklatan bir teklif sundu. Ancak 25 yaşındaki yıldız, Avrupa’da kalmayı ve kariyerine Galatasaray’da devam etmeyi tercih etti. Bu karar, camiada büyük sevinçle karşılandı.75 milyon Euro bonservis, 16 milyon Euro maaşGalatasaray, Osimhen’in bonservisi için Napoli’ye 75 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Bu tutarın 40 milyon Euro’su peşin, kalan 35 milyon Euro’su ise 2026 yılı bitmeden ödenecek. Osimhen’e ise yıllık 16 milyon Euro net maaş verilecek; bu tutar, bonuslar hariç olarak belirlendi.Sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçını 2 Ağustos’ta Lazio ile oynayacak. Yönetim, bu karşılaşmanın ardından Victor Osimhen’e imza attırmayı planlıyor. Taraftarların heyecanla beklediği transferin bu tarihte resmiyete kavuşması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/fenerbahce-ile-juventus-arasinda-takas-gundemde-1098179472.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, victor osimhen, osimhen transferi, galatasaray transfer haberleri, al hilal, napoli, galatasaray lazio hazırlık maçı, galatasaray sportif a.ş.