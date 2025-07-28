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Galatasaray’dan rekor transfer: Victor Osimhen için imza an meselesi
Galatasaray’dan rekor transfer: Victor Osimhen için imza an meselesi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Al Hilal’in astronomik teklifine rağmen sarı kırmızılıları seçen... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T08:49+0300
2025-07-28T08:49+0300
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Galatasaray, haftalardır büyük uğraş verdiği Victor Osimhen transferi için artık sona geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, transferi noktalamak amacıyla yarın ya da çarşamba günü İtalya’ya gidiyor. Bu kritik görüşmenin ardından Nijeryalı golcünün İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.Al Hilal'i reddetti, tercihini Galatasaray’dan yana kullandıTransfer sürecinde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Osimhen’e dudak uçuklatan bir teklif sundu. Ancak 25 yaşındaki yıldız, Avrupa’da kalmayı ve kariyerine Galatasaray’da devam etmeyi tercih etti. Bu karar, camiada büyük sevinçle karşılandı.75 milyon Euro bonservis, 16 milyon Euro maaşGalatasaray, Osimhen’in bonservisi için Napoli’ye 75 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Bu tutarın 40 milyon Euro’su peşin, kalan 35 milyon Euro’su ise 2026 yılı bitmeden ödenecek. Osimhen’e ise yıllık 16 milyon Euro net maaş verilecek; bu tutar, bonuslar hariç olarak belirlendi.Sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçını 2 Ağustos’ta Lazio ile oynayacak. Yönetim, bu karşılaşmanın ardından Victor Osimhen’e imza attırmayı planlıyor. Taraftarların heyecanla beklediği transferin bu tarihte resmiyete kavuşması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/fenerbahce-ile-juventus-arasinda-takas-gundemde-1098179472.html
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galatasaray, victor osimhen, osimhen transferi, galatasaray transfer haberleri, al hilal, napoli, galatasaray lazio hazırlık maçı, galatasaray sportif a.ş.
galatasaray, victor osimhen, osimhen transferi, galatasaray transfer haberleri, al hilal, napoli, galatasaray lazio hazırlık maçı, galatasaray sportif a.ş.

Galatasaray’dan rekor transfer: Victor Osimhen için imza an meselesi

08:49 28.07.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'den Mauro Icardi'ye destek
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'den Mauro Icardi'ye destek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410
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Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Al Hilal’in astronomik teklifine rağmen sarı kırmızılıları seçen Nijeryalı yıldız, Galatasaray’a imza atmak için gün sayıyor. İtalya’ya son kez gidecek olan Abdullah Kavukçu, transferi bitirip Osimhen’le İstanbul’a dönmeye hazırlanıyor.
Galatasaray, haftalardır büyük uğraş verdiği Victor Osimhen transferi için artık sona geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, transferi noktalamak amacıyla yarın ya da çarşamba günü İtalya’ya gidiyor. Bu kritik görüşmenin ardından Nijeryalı golcünün İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Al Hilal'i reddetti, tercihini Galatasaray’dan yana kullandı

Transfer sürecinde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Osimhen’e dudak uçuklatan bir teklif sundu. Ancak 25 yaşındaki yıldız, Avrupa’da kalmayı ve kariyerine Galatasaray’da devam etmeyi tercih etti. Bu karar, camiada büyük sevinçle karşılandı.

75 milyon Euro bonservis, 16 milyon Euro maaş

Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için Napoli’ye 75 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Bu tutarın 40 milyon Euro’su peşin, kalan 35 milyon Euro’su ise 2026 yılı bitmeden ödenecek. Osimhen’e ise yıllık 16 milyon Euro net maaş verilecek; bu tutar, bonuslar hariç olarak belirlendi.
Sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçını 2 Ağustos’ta Lazio ile oynayacak. Yönetim, bu karşılaşmanın ardından Victor Osimhen’e imza attırmayı planlıyor. Taraftarların heyecanla beklediği transferin bu tarihte resmiyete kavuşması bekleniyor.
Sofyan Amrabat - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
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