https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/hakemlere-yonelik-bahis-sorusturmasi-kuluplere-ve-futbolculara-da-sicradi-3-bin-700-futbolcu-mercek-1100547832.html

Hakemlere yönelik bahis soruşturması, kulüplere ve futbolculara da sıçradı: 3 bin 700 futbolcu mercek altında

Hakemlere yönelik bahis soruşturması, kulüplere ve futbolculara da sıçradı: 3 bin 700 futbolcu mercek altında

Sputnik Türkiye

TFF Başkanı'nın hakemlere yönelik bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarının ardından soruşturmanın futbol kulüplerini ve futbolcuları da kapsayacak şekilde... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T14:58+0300

2025-10-28T14:58+0300

2025-10-28T14:58+0300

spor

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

masak

hakem

soruşturma

bahis

yasa dışı bahis

futbolcu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090836442_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e2386f2b16971a78710e3adc439aca2.jpg

TFF Başkanı İbrahim Hacıoğlu'nun “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif bahis oynadığı” açıklaması Türk futbolunda deprem etkisi yarattı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve soruşturmanın sadece hakemleri değil kulüpleri ve futbolcuları da kapsadığı belirtildi. Buna göre 3 bin 700 futbolcunun inceleme altına alındığı belirtilirken, soruşturma kapsamındaki kişilerin ve yakınlarının mal varlıklarının inceleme altına alınacağı kaydedildi. En az 5 yıl geriye gidilerek incelenecekHabertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada Nisan ayında açılan soruşturma dosyasında en az 5 yıl geriye gidilerek incelemelerde bulunulduğunu kaydetmişti. Antalya’da Merkez Hakem Kurulu’na yönelik yapılan şikayetlerin ardından açılan soruşturma dosyasının da İstanbul’daki dosyayla birleştirildiği ortaya çıkmıştı.3 bin 700 futbolcu inceleme altına alındıSadece hakemlerin değil, alt ligten üst lige kadar tüm kulüplerin incelendiği ortaya çıktı. 3 bin 700 futbolcunun incelemeye alındığı dosyada bu sayının artabileceği düşünülüyor.Dosyada 'gizli tanık' ve 'itirafçı' da varDosya kapsamında Masak ve HTS raporları, yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinden alınan kullanıcı veriler inceleniyor. Dosya kapsamında çok sayıda gizli tanık ve itirafçı olmak isteyen var kişi olduğu edinilen bilgiler arasında.Dosya kapsamında, maçın hakemi bahis oynamasa bile örneğin maç öncesinde görüştüğü hakem bahis oynamış ve kazanmışsa bu da şüpheli olarak değerlendirilebilecek. Örgütlü suç kapsamına da girebilecek.Hem hakim hem de aile üyelerinin mal varlıkları incelenecekMalvarlığını beyan etme zorunluluğu olan hakemin, malvarlığında kaynağını açıklayamadığı bir artış varsa bu da şüpheli kabul edilecek. Örneğin hakemin kendi malvarlığında bir artış yok ancak aile üyelerinde var ve kaynağı açıklanamıyor, bu da aynı şekilde dosyada şüpheli olmasına neden olabilecek. TFF’den kendi idari soruşturmasında elde ettiği verileri savcılığa sunması beklenirken, elde edilen yeni bilgiler ışığında bu dosya kapsamında ifadeye davetler, gözaltılar olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/hakemlerin-bahis-skandalina-kuluplerden-pes-pese-aciklamalar-hakemler-aciklansin-1100530945.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, masak, hakem, soruşturma, bahis, yasa dışı bahis, futbolcu