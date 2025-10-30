https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/hakem-zorbay-kucuk-ilk-kez-konustu-hesabi-ben-acmadim-kimlik--bilgilerimi-kullanmislar-1100611660.html

Hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu: 'Hesabı ben açmadım, kimlik bilgilerimi kullanmışlar'

Hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu: 'Hesabı ben açmadım, kimlik bilgilerimi kullanmışlar'

Sputnik Türkiye

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, kimlik bilgilerini kullanarak kendisi adına hesap açan kişiler hakkında... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T11:49+0300

2025-10-30T11:49+0300

2025-10-30T11:53+0300

spor

zorbay küçük

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100603970_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_b5d137017e175a78f431e1ba9ef35d7c.jpg

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen üst klasman hakemlerden Zorbay Küçük, kimlik bilgilerini kullanarak iki kişinin kendi adına bahis hesabı açtıklarını söyledi. Adliyeye gelen Küçük, bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, "Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım. Hiçbir bahis oynamadım" dedi.Hiçbir bahis sitesinde ben hesap açmadımHakem Küçük, adliye çıkışında konuşarak, hiçbir bahis sitesine üye olmadığını kaydetti. Küçük, “Hiçbir bahis oynamadım, sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şu anda gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. 2 hesap hakkında şikayetçi olduk. Benim adıma, benim TC kimlik numaramla açılmış hesaplar bunlar” dedi.Küçük'ün avukatı da müvekkili adına açılmış iki farklı bahis sitesi hesabı olduğunu belirtirken, "Bu tespit ettiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçemizi verdik” dedi.Bassavcılık: İfadeye çağrılmadıKonuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Zorbay Küçük'ün ifadeye çağırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı. Başsavcılık açıklamasında, "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin bahis sitelerini üyeliği olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/hakem-bahis-skandali-zorbay-kucukun-yonettigi-super-lig-maclar-ortaya-cikti-1100603884.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zorbay küçük, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı