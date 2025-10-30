Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/hakem-zorbay-kucuk-ilk-kez-konustu-hesabi-ben-acmadim-kimlik--bilgilerimi-kullanmislar-1100611660.html
Hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu: 'Hesabı ben açmadım, kimlik bilgilerimi kullanmışlar'
Hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu: 'Hesabı ben açmadım, kimlik bilgilerimi kullanmışlar'
Sputnik Türkiye
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, kimlik bilgilerini kullanarak kendisi adına hesap açan kişiler hakkında... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T11:49+0300
2025-10-30T11:53+0300
spor
zorbay küçük
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100603970_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_b5d137017e175a78f431e1ba9ef35d7c.jpg
Türkiye Futbol Federasyon (TFF) tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen üst klasman hakemlerden Zorbay Küçük, kimlik bilgilerini kullanarak iki kişinin kendi adına bahis hesabı açtıklarını söyledi. Adliyeye gelen Küçük, bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, "Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım. Hiçbir bahis oynamadım" dedi.Hiçbir bahis sitesinde ben hesap açmadımHakem Küçük, adliye çıkışında konuşarak, hiçbir bahis sitesine üye olmadığını kaydetti. Küçük, “Hiçbir bahis oynamadım, sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şu anda gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. 2 hesap hakkında şikayetçi olduk. Benim adıma, benim TC kimlik numaramla açılmış hesaplar bunlar” dedi.Küçük'ün avukatı da müvekkili adına açılmış iki farklı bahis sitesi hesabı olduğunu belirtirken, "Bu tespit ettiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçemizi verdik” dedi.Bassavcılık: İfadeye çağrılmadıKonuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Zorbay Küçük'ün ifadeye çağırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı. Başsavcılık açıklamasında, "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin bahis sitelerini üyeliği olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/hakem-bahis-skandali-zorbay-kucukun-yonettigi-super-lig-maclar-ortaya-cikti-1100603884.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100603970_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_39ee2066d621a514faa1d9973cfa8e12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zorbay küçük, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
zorbay küçük, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

Hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu: 'Hesabı ben açmadım, kimlik bilgilerimi kullanmışlar'

11:49 30.10.2025 (güncellendi: 11:53 30.10.2025)
© AA / Hakan Burak AltunözZorbay Küçük
Zorbay Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© AA / Hakan Burak Altunöz
Abone ol
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, kimlik bilgilerini kullanarak kendisi adına hesap açan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyon (TFF) tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen üst klasman hakemlerden Zorbay Küçük, kimlik bilgilerini kullanarak iki kişinin kendi adına bahis hesabı açtıklarını söyledi. Adliyeye gelen Küçük, bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, "Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım. Hiçbir bahis oynamadım" dedi.

Hiçbir bahis sitesinde ben hesap açmadım

Hakem Küçük, adliye çıkışında konuşarak, hiçbir bahis sitesine üye olmadığını kaydetti. Küçük, “Hiçbir bahis oynamadım, sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şu anda gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. 2 hesap hakkında şikayetçi olduk. Benim adıma, benim TC kimlik numaramla açılmış hesaplar bunlar” dedi.
Küçük'ün avukatı da müvekkili adına açılmış iki farklı bahis sitesi hesabı olduğunu belirtirken, "Bu tespit ettiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçemizi verdik” dedi.

Bassavcılık: İfadeye çağrılmadı

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Zorbay Küçük'ün ifadeye çağırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı. Başsavcılık açıklamasında, "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin bahis sitelerini üyeliği olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
Zorbay Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
SPOR
Hakem bahis skandalı: Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları ortaya çıktı
07:52

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала