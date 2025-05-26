https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/galatasaray-25-sampiyonlugu-yenikapida-taraftariyla-kutladi-muslera-ile-mertens-sahnede-veda-etti-1096506600.html
Galatasaray 25. şampiyonluğu Yenikapı'da taraftarıyla kutladı: Muslera ile Mertens sahnede veda etti
Galatasaray 25. şampiyonluğu Yenikapı'da taraftarıyla kutladı: Muslera ile Mertens sahnede veda etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü, futbol takımının Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu sebebiyle İstanbul Yenikapı'da kutlama organizasyonu düzenledi. Çok sayıda sanatçı ve... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T02:31+0300
2025-05-26T02:31+0300
2025-05-26T02:34+0300
spor
yenikapı
osimhen
dries mertens
galatasaray
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Galatasaray Kulübü'nün Yenikapı'daki kutlamalarına sarı-kırmızılı kafile denizden ulaştı.Taraftar, şampiyonluk için özel sahnenin kurulduğu Yenikapı Etkinlik Alanı'na saat 12.00'de alınmaya başlandı.Galatasaraylılar, Yenikapı'da Suat Ateşdağlı, Yalçın Asan, Ebru Yaşar, Aydilge, Tefo ve Seko, Blok3, Gökhan Kırdar, Güliz Ayla, Emir Can İğrek, Gripin, Atiye ve Kenan Doğulu gibi sanatçıların canlı performansını izledi.Kutlamada Sportif AŞ yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek platforma davet edildi.İlk olarak futbol takımının idari ekibi ve teknik ekip sahneye çağırıldı. Alkışlar ve tezahüratlar arasında podyuma gelen teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yapılarak "The Winner One" diye anons edildi. Oyuncular da kendilerine özel çalınan şarkılarla sahneye geldi. Sportif AŞ yöneticileri de seremoniye katıldı.'Bizimle kal Osimhen' tezahüratlarıTaraftar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" ve "Bizimle kal Osimhen" tezahüratlarında bulundu.Sarı-kırmızılı futbolculardan Lucas Torreira ile Kerem Demirbay da sahnede mikrofonu eline alarak "Bizimle kal Osimhen" dedi. Dries Mertens, ailesi ile birlikte sahneye çıktıGalatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens'in sahneye çıkışı duygusal anlara sahne oldu.Eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile sahnede yer alan Dries Mertens, Galatasaray taraftarına veda ederken duygulandı. Belçikalı oyuncu, eşi ile sahneye çıkarken gözyaşlarına hakim olmadı.Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar, törenin sunucusu ile birlikte Belçikalı oyuncunun oğlu Ciro Mertens'i anons etti.Muslera'dan duygusal vedaGalatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera da vedasında duygulu anlar yaşadı.Oyuncular arasında en son sahneye gelen Muslera, taraftarların karşısına çıktığında gözyaşlarına hakim olmadı. Kendisine özel yapılan kliple sahneye çıkan Muslera, duygulandı ve konuşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı oyuncular da toplanarak sahnede Muslera'ya sevgi gösterisinde bulundu.Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Uruguaylı file bekçisi için "Muslera sen bizim her şeyimizsin" tezahüratı yaptı.
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yenikapı, osimhen, dries mertens, galatasaray, fernando muslera, mauro icardi, şampiyonluk, şampiyon
yenikapı, osimhen, dries mertens, galatasaray, fernando muslera, mauro icardi, şampiyonluk, şampiyon
Galatasaray 25. şampiyonluğu Yenikapı'da taraftarıyla kutladı: Muslera ile Mertens sahnede veda etti
02:31 26.05.2025 (güncellendi: 02:34 26.05.2025)
Galatasaray Kulübü, futbol takımının Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu sebebiyle İstanbul Yenikapı'da kutlama organizasyonu düzenledi. Çok sayıda sanatçı ve şarkıcının da katıldığı gecede Galatasaraylı futbolcular Osimhen, Icardi, Muslera ve Mertens konuşulan isimler oldu.
Galatasaray Kulübü'nün Yenikapı'daki kutlamalarına sarı-kırmızılı kafile denizden ulaştı.
Taraftar, şampiyonluk için özel sahnenin kurulduğu Yenikapı Etkinlik Alanı'na saat 12.00'de alınmaya başlandı.
Galatasaraylılar, Yenikapı'da Suat Ateşdağlı, Yalçın Asan, Ebru Yaşar, Aydilge, Tefo ve Seko, Blok3, Gökhan Kırdar, Güliz Ayla, Emir Can İğrek, Gripin, Atiye ve Kenan Doğulu gibi sanatçıların canlı performansını izledi.
Kutlamada Sportif AŞ yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek platforma davet edildi.
İlk olarak futbol takımının idari ekibi ve teknik ekip sahneye çağırıldı. Alkışlar ve tezahüratlar arasında podyuma gelen teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yapılarak "The Winner One" diye anons edildi. Oyuncular da kendilerine özel çalınan şarkılarla sahneye geldi. Sportif AŞ yöneticileri de seremoniye katıldı.
'Bizimle kal Osimhen' tezahüratları
Taraftar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" ve "Bizimle kal Osimhen" tezahüratlarında bulundu.
Sarı-kırmızılı futbolculardan Lucas Torreira ile Kerem Demirbay da sahnede mikrofonu eline alarak "Bizimle kal Osimhen" dedi.
Dries Mertens, ailesi ile birlikte sahneye çıktı
Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens'in sahneye çıkışı duygusal anlara sahne oldu.
Eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile sahnede yer alan Dries Mertens, Galatasaray taraftarına veda ederken duygulandı. Belçikalı oyuncu, eşi ile sahneye çıkarken gözyaşlarına hakim olmadı.
Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar, törenin sunucusu ile birlikte Belçikalı oyuncunun oğlu Ciro Mertens'i anons etti.
Muslera'dan duygusal veda
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera da vedasında duygulu anlar yaşadı.
Oyuncular arasında en son sahneye gelen Muslera, taraftarların karşısına çıktığında gözyaşlarına hakim olmadı. Kendisine özel yapılan kliple sahneye çıkan Muslera, duygulandı ve konuşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı oyuncular da toplanarak sahnede Muslera'ya sevgi gösterisinde bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Uruguaylı file bekçisi için "Muslera sen bizim her şeyimizsin" tezahüratı yaptı.