Futbolda bahis operasyonu: Eyüpspor başkanı dahil 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda bahis operasyonu: Eyüpspor başkanı dahil 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda bu sabah 12 ilde düzenlenen bahis operasyonu sonucunda 21 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında Eyüpspor Başkanı... 07.11.2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında, 21 kişi hakkında İstanbul dahil 12 şehirdeki adreslerde arama ve gözaltı kararı verdi. 18 kişi gözaltına alındıBaşsavcılık açıklamasında "Trendyol Süper Lig'de bulunan Eyüpspor futbol takımının başkanı (M.Ö.), Kasımpaşa futbol kulübünün sahibi olduğu şirketin sahibi (T.C.) ile eski başkanı (M.F.S) hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları" ifadeleri yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada,Toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama-elkoyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmıştır. 21 kişiden 2 kişinin yurtdışında olduğu, 1 kişinin de adreste bulunamadığı tespit edilmiş olup geri kalan 18 kişi gözaltına alınmıştır.Soruşturmaya konu ülkemiz futbol liglerinde yer alan futbolcu, hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı gözönüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, iddia olunan eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturma delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgudur. TFF'nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımından değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, res'en yapılan değerledirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir.Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında; öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen yapılacak araştırmalar ışığında ve ayrıca bunun yanında ilgili tüm kurum-kuruluşlarla koordinasyon halinde ara verilmeksizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özellikle sosyal medyada yer alan ve kaynağı belirlenemeyen teyitsiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesi hususu, kamuoyununu bilgisine duyurulur. 07/11/2025"Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kimdir?Murat Özkaya 2005 yılında kurulan Metal Oto’nun sahibi iş insanı. Metal Oto, Türkiye genelinde yaklaşık 9 bin araç filosu ve 500 personeli ile 25 ilde faaliyet gösteriyor. Murat Özkaya, 2019'dan bu yana Eyüpspor'un başkanlığını yapıyor.

