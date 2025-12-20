https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/fenerbahce-baskani-saran-veremeyecek-hesabimiz-yok-biz-baskalari-gibi-gelmemezlik-yapmayiz-1102012964.html
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran: Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran: Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kendisine destek veren sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederek, " Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz... 20.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-20T20:04+0300
2025-12-20T20:04+0300
2025-12-20T20:05+0300
spor
sadettin saran
eyüpspor
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102012807_0:571:2048:1723_1920x0_80_0_0_a6bf38e5707ad0f462bc21c016b4068e.jpg
Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı ikas Eyüpspor maçının ardından açıklama yaptı.Suç işlemediğini ifade eden Saran, "Öncelikle destekleyenlere teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim" ifadelerini kullandı.Şampiyon olarak taraftarı mutlu edeceklerini dile getiren Saran, şunları kaydetti:Fenerbahçe'den açıklamaFenerbahçe Kulübü, uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan kulüp başkanı Sadettin Saran hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan kurum ve kişiler hakkında hukuki girişimlerde bulunacağını duyurdu.Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan paylaşımda, "Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/fenerbahce-baskani-sadettin-saran-caglayan-adliyesinde-ifade-verecek-1102003951.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102012807_0:379:2048:1915_1920x0_80_0_0_c552d3cfefc44ec5c36afdc96a53458a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sadettin saran, eyüpspor, fenerbahçe
sadettin saran, eyüpspor, fenerbahçe
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran: Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız
20:04 20.12.2025 (güncellendi: 20:05 20.12.2025)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kendisine destek veren sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederek, " Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim" dedi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı ikas Eyüpspor maçının ardından açıklama yaptı.
Suç işlemediğini ifade eden Saran, "Öncelikle destekleyenlere teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim" ifadelerini kullandı.
Şampiyon olarak taraftarı mutlu edeceklerini dile getiren Saran, şunları kaydetti:
Şampiyon olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ömrüm boyunca unutamayacağım destek vardı. Biz şampiyon olacağız. Taraftarımızı mutlu edeceğiz. Şampiyon olana kadar pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar çalışacağız ve sonunda inşallah çok mutlu edeceğiz. Tüm desteğin farkındayız. İyi ki bu büyük camianın parçasıyım. En büyük gururum bu takımın başkanı olmak. Çok iyi ekibimiz var, oyuncularımız var. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben biraz duygusal bir adamım.
Fenerbahçe Kulübü, uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan kulüp başkanı Sadettin Saran hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan kurum ve kişiler hakkında hukuki girişimlerde bulunacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan paylaşımda, "Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.