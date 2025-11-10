Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/pfdkya-sevk-edilen-futbolculardan-necip-uysaldan-aciklama-hukuki-mucadelemi-verecegim-1100872535.html
PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'dan açıklama
PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'dan açıklama
Sputnik Türkiye
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal Ersin Destanoğlu'dan açıklamalar geldi. Bahis ile ilgili iddiaları her iki... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T20:31+0300
2025-11-10T20:46+0300
spor
necip uysal
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
açıklama
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/1f/1042564480_0:20:1200:695_1920x0_80_0_0_3b2aebf561ba0a12e0ef69c2dc720843.jpg
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcular arasında yer alan büyük kulüplerden Beşiktaş'da oynayan Necip Uysal "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi" açıklamasında bulundu.Sosyal medya hesabından bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili değerlendirme yapan Necip Uysal hukuki mücadelesini vereceğini şu sözlerle aktardı:Beşiktaşlı bir diğer isim Ersin Destanoğlu da bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı."Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır" diyen Beşiktaşlı isim 'hukukun tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağını' bildirdi. Ersin Destanoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/tff-acikladi-1024-futbolcu-pfdkya-sevk-edildi-1100869827.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/1f/1042564480_101:0:1028:695_1920x0_80_0_0_7a566304e4876e3aeb7d246a55b0af70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tff, bahis oynayan futbolcular, necip uysal, ersin destanoğlu, salih malkoçoğlu, pfdk, tff bahis oynayan futbolcular, murat özkaya, bahis, evren eren elmalı, pfdk sevkleri, adil demirbağ, tff bahis, eren elmalı bahis, bahis soruşturması, 1024 futbolcu, bahis operasyonu, tff bahis soruşturması, erkan arslan hakem, ersin, türkiye futbol federasyonu, bahis oynayan futbolcular listesi, murat özkaya kimdir, eyüpspor başkanı,
tff, bahis oynayan futbolcular, necip uysal, ersin destanoğlu, salih malkoçoğlu, pfdk, tff bahis oynayan futbolcular, murat özkaya, bahis, evren eren elmalı, pfdk sevkleri, adil demirbağ, tff bahis, eren elmalı bahis, bahis soruşturması, 1024 futbolcu, bahis operasyonu, tff bahis soruşturması, erkan arslan hakem, ersin, türkiye futbol federasyonu, bahis oynayan futbolcular listesi, murat özkaya kimdir, eyüpspor başkanı,

PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'dan açıklama

20:31 10.11.2025 (güncellendi: 20:46 10.11.2025)
© AANecip Uysal
Necip Uysal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
© AA
Abone ol
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal Ersin Destanoğlu'dan açıklamalar geldi. Bahis ile ilgili iddiaları her iki futbolcu da reddederken, yaşananlarla ilgili hukuki mücadele vereceklerini vurguladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcular arasında yer alan büyük kulüplerden Beşiktaş'da oynayan Necip Uysal "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi" açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabından bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili değerlendirme yapan Necip Uysal hukuki mücadelesini vereceğini şu sözlerle aktardı:

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın.

Beşiktaşlı bir diğer isim Ersin Destanoğlu da bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.
"Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır" diyen Beşiktaşlı isim 'hukukun tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağını' bildirdi.
Ersin Destanoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10.11.2025 tarihli 'Disiplin Sevkleri' başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir. Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim. İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek, hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım. Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
SPOR
1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi, TFF olağanüstü toplanma kararı aldı
19:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала