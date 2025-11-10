https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/pfdkya-sevk-edilen-futbolculardan-necip-uysaldan-aciklama-hukuki-mucadelemi-verecegim-1100872535.html

PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'dan açıklama

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal Ersin Destanoğlu'dan açıklamalar geldi. Bahis ile ilgili iddiaları her iki... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

spor

necip uysal

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

açıklama

türkiye futbol federasyonu (tff)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcular arasında yer alan büyük kulüplerden Beşiktaş'da oynayan Necip Uysal "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi" açıklamasında bulundu.Sosyal medya hesabından bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili değerlendirme yapan Necip Uysal hukuki mücadelesini vereceğini şu sözlerle aktardı:Beşiktaşlı bir diğer isim Ersin Destanoğlu da bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı."Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır" diyen Beşiktaşlı isim 'hukukun tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağını' bildirdi. Ersin Destanoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

