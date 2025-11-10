https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/pfdkya-sevk-edilen-futbolculardan-necip-uysaldan-aciklama-hukuki-mucadelemi-verecegim-1100872535.html
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal Ersin Destanoğlu'dan açıklamalar geldi. Bahis ile ilgili iddiaları her iki... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcular arasında yer alan büyük kulüplerden Beşiktaş'da oynayan Necip Uysal "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi" açıklamasında bulundu.Sosyal medya hesabından bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili değerlendirme yapan Necip Uysal hukuki mücadelesini vereceğini şu sözlerle aktardı:Beşiktaşlı bir diğer isim Ersin Destanoğlu da bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı."Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır" diyen Beşiktaşlı isim 'hukukun tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağını' bildirdi. Ersin Destanoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'dan açıklama
20:31 10.11.2025 (güncellendi: 20:46 10.11.2025)
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal Ersin Destanoğlu'dan açıklamalar geldi. Bahis ile ilgili iddiaları her iki futbolcu da reddederken, yaşananlarla ilgili hukuki mücadele vereceklerini vurguladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcular arasında yer alan büyük kulüplerden Beşiktaş'da oynayan Necip Uysal "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi" açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabından bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili değerlendirme yapan Necip Uysal hukuki mücadelesini vereceğini şu sözlerle aktardı:
Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın.
Beşiktaşlı bir diğer isim Ersin Destanoğlu da bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.
"Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır" diyen Beşiktaşlı isim 'hukukun tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağını' bildirdi.
Ersin Destanoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10.11.2025 tarihli 'Disiplin Sevkleri' başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir. Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim. İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek, hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım. Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır.