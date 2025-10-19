Türkiye
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı. 19.10.2025, Sputnik Türkiye
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) üst üste 2, toplamda ise 3. kez şampiyon oldu.Razgatlıoğlu bir kez daha şampiyonGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/toprak-razgatlioglu-en-yakin-rakibinin-temasiyla-kaza-yapti-yaris-disi-kaldi-1100301005.html
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı

Ayrıntılar geliyor
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) üst üste 2, toplamda ise 3. kez şampiyon oldu.

Razgatlıoğlu bir kez daha şampiyon

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.
Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda üst üste ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez dünya şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. 2025 Dünya Superbike şampiyonu olarak ünvanını koruyan Toprak Razgatlıoğlu’nu tebrik ediyorum. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil eden sporcumuza, bu büyük başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Toprak Razgatlıoğlu’na nice zaferlerle dolu bir kariyer diliyorum."
