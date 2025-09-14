Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımı ikinci oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/12-dev-adam-avrupa-basketbol-sampiyonasinda-ikinci-oldu--1099361446.html

EuroBasket'te şampiyonluk için Almanya ile karşılaşan A Milli Basketbol Takımı ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099362138_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_a85ed20b76d68a3665d126ace9ef11a3.jpg

A Milli Basketbol Takımı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Türkiye'yi 88-83 mağlup eden Almanya, kupanın sahibi oldu.A Milli Takım 2001'in ardından 2025'te de EuroBasket'te gümüş madalya elde etti.Milli takım Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk 5'iyle başladı.Almanya ise Schröder, Obst, Bonga, Theis ve Wagner 5'iyle sahada yer aldı.Final kapalı gişeArena Riga'daki Türkiye-Almanya finali kapalı gişe oynandı. Karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi takip etti.Karşılaşmanın detayları şöyle:Karşılaşmaya çok etkili başlayan A Milli Takım, dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 3. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 13-2.Bonga ve Wagner ile bulduğu sayılarla toparlanan Almanya, 7. dakikada skoru lehine çevirdi: 16-19. Kalan bölümde iki takım da karşılıklı skor üretti ve Almanya, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Türkiye, savunma ribaundu almakta zorlanırken, Almanya Lo'nun yönlendirdiği hücumlardan kaydettiği basketlerle 12. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 22-28. Almanya'ya 8-0'lık seriyle yanıt veren milliler, 14. dakikada öne geçti: 30-28. Alperen Şengün'ün devreye girmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren ve farkı açan A Milli Takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti. Milliler, iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından skor ürettiği üçüncü periyodu 67-66 önde tamamladı. Ay-yıldızlıların bir ara 6 sayılık üstünlük yakaladığı karşılaşmanın dördüncü ve son çeyreğinde dış atışlardan çok kritik basketler bulan Almanya, 37. dakikada öne geçti: 76-77. Almanya, Schröder'in basketiyle son 18 saniyeye 86-83 önde girdi ve karşılaşmayı 88-83 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrikA Milli Basketbol Takımı için bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

