Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, kalp rahatsızlığı yaşayıp hastaneye kaldırılınca hakkındaki gözaltı kararı kaldırılmıştı. Taburcu olan Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanınca gözaltı kararı kaldırılmıştıSözcü'nün haberine göre, futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar cuma günü gözaltına alınmıştı. Gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar'ın anjiyo olmasının ardından sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Tetkiklerin ardından taburcu edilen Ahmet Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesi bekleniyordu. Ancak Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

