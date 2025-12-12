https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ahmet-cakar-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1101738843.html
Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı
Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra kalp rahatsızlığı yaşadığı için hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Ahmet Çakar'ın yeniden hastaneye... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T11:42+0300
2025-12-12T11:42+0300
2025-12-12T11:42+0300
yaşam
ahmet çakar
kalp krizi
anjiyo
yasa dışı bahis
bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/04/1079335162_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_408e8563152622a4c597fb09e11101b4.jpg
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, kalp rahatsızlığı yaşayıp hastaneye kaldırılınca hakkındaki gözaltı kararı kaldırılmıştı. Taburcu olan Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanınca gözaltı kararı kaldırılmıştıSözcü'nün haberine göre, futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar cuma günü gözaltına alınmıştı. Gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar'ın anjiyo olmasının ardından sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Tetkiklerin ardından taburcu edilen Ahmet Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesi bekleniyordu. Ancak Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/anjiyo-yapilmisti-ahmet-cakar-taburcu-edildi-1101691662.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/04/1079335162_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b753727d21597b16ea1c73b2ec92eb34.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet çakar, kalp krizi, anjiyo, yasa dışı bahis, bahis
ahmet çakar, kalp krizi, anjiyo, yasa dışı bahis, bahis
Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra kalp rahatsızlığı yaşadığı için hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Ahmet Çakar'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, kalp rahatsızlığı yaşayıp hastaneye kaldırılınca hakkındaki gözaltı kararı kaldırılmıştı. Taburcu olan Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.
Rahatsızlanınca gözaltı kararı kaldırılmıştı
Sözcü'nün haberine göre, futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar cuma günü gözaltına alınmıştı. Gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar'ın anjiyo olmasının ardından sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Tetkiklerin ardından taburcu edilen Ahmet Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesi bekleniyordu. Ancak Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.