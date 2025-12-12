Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ahmet-cakar-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1101738843.html
Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı
Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra kalp rahatsızlığı yaşadığı için hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Ahmet Çakar'ın yeniden hastaneye... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T11:42+0300
2025-12-12T11:42+0300
yaşam
ahmet çakar
kalp krizi
anjiyo
yasa dışı bahis
bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/04/1079335162_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_408e8563152622a4c597fb09e11101b4.jpg
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, kalp rahatsızlığı yaşayıp hastaneye kaldırılınca hakkındaki gözaltı kararı kaldırılmıştı. Taburcu olan Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanınca gözaltı kararı kaldırılmıştıSözcü'nün haberine göre, futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar cuma günü gözaltına alınmıştı. Gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar'ın anjiyo olmasının ardından sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Tetkiklerin ardından taburcu edilen Ahmet Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesi bekleniyordu. Ancak Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/anjiyo-yapilmisti-ahmet-cakar-taburcu-edildi-1101691662.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/04/1079335162_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b753727d21597b16ea1c73b2ec92eb34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet çakar, kalp krizi, anjiyo, yasa dışı bahis, bahis
ahmet çakar, kalp krizi, anjiyo, yasa dışı bahis, bahis

Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı

11:42 12.12.2025
© İHAAhmet Çakar
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
© İHA
Abone ol
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra kalp rahatsızlığı yaşadığı için hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Ahmet Çakar'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, kalp rahatsızlığı yaşayıp hastaneye kaldırılınca hakkındaki gözaltı kararı kaldırılmıştı. Taburcu olan Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Rahatsızlanınca gözaltı kararı kaldırılmıştı

Sözcü'nün haberine göre, futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar cuma günü gözaltına alınmıştı. Gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar'ın anjiyo olmasının ardından sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Tetkiklerin ardından taburcu edilen Ahmet Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesi bekleniyordu. Ancak Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
TÜRKİYE
Anjiyo yapılmıştı: Ahmet Çakar taburcu edildi
10 Aralık, 17:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала