https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/sahika-ercumenden-yeni-dunya-rekoru-gazze-nefes-alsin-karanliklar-aydinliga-ciksin-diyerek-daldi-1100267858.html
Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru: 'Gazze nefes alsın karanlıklar aydınlığa çıksın' diyerek daldı
Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru: 'Gazze nefes alsın karanlıklar aydınlığa çıksın' diyerek daldı
Sputnik Türkiye
Milli sporcu Şahika Ercümen Kaş açıklarında değişken ağırlıklı paletsiz dalış kategorisinde kendine ait dünya rekorunu kırdı. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T13:00+0300
2025-10-17T13:00+0300
2025-10-17T13:01+0300
yaşam
şahika ercümen
gazze
rekor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100267280_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad45c5085c36a5a813ca99a305f96936.jpg
Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu kırdı. Ercümen, tek nefeste 107 metre derinliğe indi. Kendi rekorunu kırdı"Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yapan Şahika, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirdi. Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/sahika-ercumen-serbest-dalis-dunya-sampiyonasinda-ikinci-kez-turkiye-rekoru-kirdi-1089150276.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100267280_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_65c147a0ac0283866cf4b64839c03854.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şahika ercümen, gazze, rekor
şahika ercümen, gazze, rekor
Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru: 'Gazze nefes alsın karanlıklar aydınlığa çıksın' diyerek daldı
13:00 17.10.2025 (güncellendi: 13:01 17.10.2025)
Milli sporcu Şahika Ercümen Kaş açıklarında değişken ağırlıklı paletsiz dalış kategorisinde kendine ait dünya rekorunu kırdı.
Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu kırdı. Ercümen, tek nefeste 107 metre derinliğe indi.
"Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yapan Şahika, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirdi. Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı.