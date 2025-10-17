https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/sahika-ercumenden-yeni-dunya-rekoru-gazze-nefes-alsin-karanliklar-aydinliga-ciksin-diyerek-daldi-1100267858.html

Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru: 'Gazze nefes alsın karanlıklar aydınlığa çıksın' diyerek daldı

Milli sporcu Şahika Ercümen Kaş açıklarında değişken ağırlıklı paletsiz dalış kategorisinde kendine ait dünya rekorunu kırdı. 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu kırdı. Ercümen, tek nefeste 107 metre derinliğe indi. Kendi rekorunu kırdı"Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yapan Şahika, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirdi. Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı.

