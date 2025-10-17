Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/sahika-ercumenden-yeni-dunya-rekoru-gazze-nefes-alsin-karanliklar-aydinliga-ciksin-diyerek-daldi-1100267858.html
Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru: 'Gazze nefes alsın karanlıklar aydınlığa çıksın' diyerek daldı
Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru: 'Gazze nefes alsın karanlıklar aydınlığa çıksın' diyerek daldı
Sputnik Türkiye
Milli sporcu Şahika Ercümen Kaş açıklarında değişken ağırlıklı paletsiz dalış kategorisinde kendine ait dünya rekorunu kırdı. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T13:00+0300
2025-10-17T13:01+0300
yaşam
şahika ercümen
gazze
rekor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100267280_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad45c5085c36a5a813ca99a305f96936.jpg
Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu kırdı. Ercümen, tek nefeste 107 metre derinliğe indi. Kendi rekorunu kırdı"Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yapan Şahika, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirdi. Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/sahika-ercumen-serbest-dalis-dunya-sampiyonasinda-ikinci-kez-turkiye-rekoru-kirdi-1089150276.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100267280_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_65c147a0ac0283866cf4b64839c03854.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şahika ercümen, gazze, rekor
şahika ercümen, gazze, rekor

Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru: 'Gazze nefes alsın karanlıklar aydınlığa çıksın' diyerek daldı

13:00 17.10.2025 (güncellendi: 13:01 17.10.2025)
© Şebnem CoşkunŞahika Ercümen
Şahika Ercümen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© Şebnem Coşkun
Abone ol
Milli sporcu Şahika Ercümen Kaş açıklarında değişken ağırlıklı paletsiz dalış kategorisinde kendine ait dünya rekorunu kırdı.
Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu kırdı. Ercümen, tek nefeste 107 metre derinliğe indi.
© Şebnem CoşkunŞahika Ercümen
Şahika Ercümen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
Şahika Ercümen
© Şebnem Coşkun

Kendi rekorunu kırdı

"Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yapan Şahika, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirdi. Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı.
Şahika Ercümen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
SPOR
Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez Türkiye rekoru kırdı
12 Ekim 2024, 15:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала