https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/fenerbahcede-18-yil-sonra-bir-ilk-kerem-akturkoglu-tarihe-gecti-1101727198.html

Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk: Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti

Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk: Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Brann maçında attığı golle Avrupa Ligi’nde önemli bir başarıya imza attı. Mücadelenin 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-12T00:56+0300

2025-12-12T00:56+0300

2025-12-12T00:56+0300

spor

kerem aktürkoğlu

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

avrupa ligi

uefa avrupa ligi

uefa avrupa ligi kura çekimi

tuncay şanlı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101726587_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_1d23e3fd9d0774ecdc7a3788c4cbdc59.jpg

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı hafta maçında Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, böylece bu sezon Avrupa Ligi’nde 5 maçta 4 gol atmayı başardı.Kerem, bu performansıyla Tuncay Şanlı’nın 2006-07 sezonunda kaydettiği 4 gollük seriyi tekrarlayarak 18 yıl sonra Avrupa’da bir sezonda 4 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.Fenerbahçe, müsabakanın kalan kısmında Anderson Talisca'nın golleriyle deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/fenerbahce-besiktas-derbisinin-tarihi-belli-oldu-1101666866.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi, tuncay şanlı