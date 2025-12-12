Türkiye
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk: Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk: Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Brann maçında attığı golle Avrupa Ligi'nde önemli bir başarıya imza attı. Mücadelenin 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren...
UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı hafta maçında Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, böylece bu sezon Avrupa Ligi’nde 5 maçta 4 gol atmayı başardı.Kerem, bu performansıyla Tuncay Şanlı’nın 2006-07 sezonunda kaydettiği 4 gollük seriyi tekrarlayarak 18 yıl sonra Avrupa’da bir sezonda 4 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.Fenerbahçe, müsabakanın kalan kısmında Anderson Talisca'nın golleriyle deplasmandan 3 puanla ayrıldı.
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk: Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Brann maçında attığı golle Avrupa Ligi’nde önemli bir başarıya imza attı. Mücadelenin 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren genç oyuncu, böylece bu sezon Avrupa Ligi’nde 5 maçta 4 gole ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı hafta maçında Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, böylece bu sezon Avrupa Ligi’nde 5 maçta 4 gol atmayı başardı.
Kerem, bu performansıyla Tuncay Şanlı’nın 2006-07 sezonunda kaydettiği 4 gollük seriyi tekrarlayarak 18 yıl sonra Avrupa’da bir sezonda 4 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.
Fenerbahçe, müsabakanın kalan kısmında Anderson Talisca'nın golleriyle deplasmandan 3 puanla ayrıldı.
SPOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk haftanın programı açıklandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
9 Aralık, 20:05
