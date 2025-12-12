https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/fenerbahcede-18-yil-sonra-bir-ilk-kerem-akturkoglu-tarihe-gecti-1101727198.html
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk: Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk: Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Brann maçında attığı golle Avrupa Ligi’nde önemli bir başarıya imza attı. Mücadelenin 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T00:56+0300
2025-12-12T00:56+0300
2025-12-12T00:56+0300
spor
kerem aktürkoğlu
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
avrupa ligi
uefa avrupa ligi
uefa avrupa ligi kura çekimi
tuncay şanlı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101726587_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_1d23e3fd9d0774ecdc7a3788c4cbdc59.jpg
UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı hafta maçında Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, böylece bu sezon Avrupa Ligi’nde 5 maçta 4 gol atmayı başardı.Kerem, bu performansıyla Tuncay Şanlı’nın 2006-07 sezonunda kaydettiği 4 gollük seriyi tekrarlayarak 18 yıl sonra Avrupa’da bir sezonda 4 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.Fenerbahçe, müsabakanın kalan kısmında Anderson Talisca'nın golleriyle deplasmandan 3 puanla ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/fenerbahce-besiktas-derbisinin-tarihi-belli-oldu-1101666866.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101726587_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aadbe29af5da9ab4ec8b2c3a4d682284.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi, tuncay şanlı
kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi, tuncay şanlı
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk: Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Brann maçında attığı golle Avrupa Ligi’nde önemli bir başarıya imza attı. Mücadelenin 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren genç oyuncu, böylece bu sezon Avrupa Ligi’nde 5 maçta 4 gole ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı hafta maçında Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, böylece bu sezon Avrupa Ligi’nde 5 maçta 4 gol atmayı başardı.
Kerem, bu performansıyla Tuncay Şanlı’nın 2006-07 sezonunda kaydettiği 4 gollük seriyi tekrarlayarak 18 yıl sonra Avrupa’da bir sezonda 4 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.
Fenerbahçe, müsabakanın kalan kısmında Anderson Talisca'nın golleriyle deplasmandan 3 puanla ayrıldı.