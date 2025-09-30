18 yaşında 4 kez dünya şampiyonu olan milli yüzücü Kuzey Tunçelli: 'Başarı bir günde gelmiyor'
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdıran Kuzey Tunçelli, kısa kariyerine sayısız başarı sığdırdı. Dünya Gençler Şampiyonası’nda altın madalyalar, kırdığı rekorlar ve Paris 2024 Olimpiyatları’nda final yüzmesiyle Türkiye'yi temsil etti.
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, bu yaz, erkekler 1500 metre serbestte altın madalya kazandı. Tunçelli, 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Kuzey böylece 800 metrede olduğu gibi 1500 metre serbestte de 2. dünya gençler şampiyonluğuna ulaştı.
Peki 'genç sporcu spora nasıl başladı, nasıl bir çalışma temposu var?', tüm ayrıntıları Sputnik Türkiye'ye anlattı.
'8 yaşında suya girdim ve kendimi ait hissettim'
Sanırım 8 yaşlarındaydım. Ailem spora yönlendirdi, farklı branşları denedikten sonra Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü’nde havuza girdiğim ilk gün kendimi oraya ait hissettim. O günden bu yana yolum hep havuzdan geçti. Çok küçük yaşlardan itibaren spora başladım ve suyla tanıştığım anda yüzmenin benim yolum olduğunu anladım.
İlk uluslararası deneyim: 'Bükreş benim için hep özel olacak'
Peki uluslararası camiada ilk deneyim nasıl geldi?
2022 Avrupa Gençler Şampiyonası, Romanya Bükreş’teydi. Orada gençler dönemime başladım ve yine aynı havuzda gençler kariyerimi kapattım. İlk yarışlarım hem çok öğretici hem de kariyerim için dönüm noktası oldu.
'Her madalya daha çok motive ediyor'
Kuzey Tunçelli, 2023'te İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda da 800 ve 1500 metre serbest stilde altın madalyanın sahibi olmuştu. Bu yılki başarılarla birlikte 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Dünya Gençler Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak ve rekor kırmak benim için çok özel. Ama en çok mutlu olduğum şey, emeğimin karşılığını almak. Her madalya bir sonraki hedef için motivasyon. Paris 2024’te olimpiyat finali yüzmek ise hayatımın en gurur verici anı oldu.
'Günüm havuzda geçiyor'
Sabah 05.00’te kalkıp 06.00’da havuzdayım. 10 kilometrelik antrenman sonrası eve dönüp kahvaltı ve dinlenme, öğleden sonra bir antrenman daha. Bazı günler kara antrenmanı da ekleniyor. Beslenme, dinlenme ve mental toparlanma olmazsa olmazım.
İdol ismi Gregorio Paltrinieri
Benim mesafemde yarışan Gregorio Paltrinieri, son 10 yılın en önemli yüzücülerinden. Michael Phelps gibi efsanelerin hikâyelerini de çok incelerim.
'Hiçbir zaman şikayet etmedim'
Başta zorlayıcıydı ama yüzmeyi çok sevdiğim için hiçbir zaman şikayet etmedim. Zamanla bu yoğun tempoya alışıyorsunuz, hatta bu tempoyu hayatınızın bir parçası haline getiriyorsunuz. Bugün geldiğim noktada, o erken yaşta kazandığım disiplinin ne kadar önemli olduğunu çok net görebiliyorum. Ayrıca küçük yaşta Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün çatısı altında çalışmak, hem disiplin hem de sorumluluk bilinci kazanmamda çok büyük bir rol oynadı.
'Zorlanmalar beni daha güçlü yapıyor'
En keyifli yanı, suyun içinde kendimi özgür hissetmem. Havuzda olmak bana huzur veriyor. Zorlayıcı tarafı ise yoğun tempo ve bazen fiziksel yorgunluk. Ama bu zorlanma aslında beni daha güçlü yapıyor.
Okul ve spor nasıl beraber yürüyor?
Okul ve sporu aynı anda götürmek bazen zorlayıcı olabiliyor ama ailemin ve öğretmenlerimin desteği sayesinde işim çok kolaylaştı. Annem akademik personel olduğu için eğitimin önemini hep bilerek büyüdüm. Spor hayatım çok yoğun olsa da derslerimden tamamen kopmamaya çalışıyorum. Okulum Kocaeli Marmara Koleji de her zaman yanımda, sağ olsunlar ne zaman desteğe ihtiyaç duysam hep anlayış gösteriyorlar. Akademik olarak da planlarım var; sporda ilerlerken bir yandan farklı bir alanda kendimi geliştirmek ve iki tarafı da birlikte yürütebilmek istiyorum.
'Başarı bir günde gelmiyor'
En önemlisi sabırlı olmak ve çok çalışmak. Başarı bir günde gelmiyor, zaman, disiplin ve istikrar istiyor. Kendinize inanın, hedef koyun ve o hedefe ulaşana kadar pes etmeyin. Zorluklar olacak ama çalışmaya devam ettiğinizde karşılığını mutlaka alırsınız.
Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Kuzey Tunçelli 30 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.
Başarılı yüzücü, 2023 yazında, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya ile öne çıkarken, 1500 metre tarihinde 15 dakika barajının altına inebilen tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü unvanını aldı. Tunçelli, bu şampiyonada hem 800 hem de 1500 metrede olimpiyat vizesini de aldı.
2024'te de başarıları devam etti
Doha 2024 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda da yarışan Kuzey, büyüklerde 1500 metre dünya sekizinciliği elde ederek önemli bir başarı daha yakaladı.
2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde kazandığı şampiyonlukla büyükler kategorisinde ilk madalyasını elde etti. Kısa süre sonra, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stil finalini ilk sırada tamamlayarak üst üste ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Kaydettiği 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekorunun yanı sıra; Avrupa gençler, şampiyona ve 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarına imza attı.
