18 yaşında 4 kez dünya şampiyonu olan milli yüzücü Kuzey Tunçelli: 'Başarı bir günde gelmiyor'

18 yaşında 4 kez dünya şampiyonu olan milli yüzücü Kuzey Tunçelli: 'Başarı bir günde gelmiyor'

30.09.2025

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, bu yaz, erkekler 1500 metre serbestte altın madalya kazandı. Tunçelli, 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Kuzey böylece 800 metrede olduğu gibi 1500 metre serbestte de 2. dünya gençler şampiyonluğuna ulaştı.Peki 'genç sporcu spora nasıl başladı, nasıl bir çalışma temposu var?', tüm ayrıntıları Sputnik Türkiye'ye anlattı.'8 yaşında suya girdim ve kendimi ait hissettim'İlk uluslararası deneyim: 'Bükreş benim için hep özel olacak'Peki uluslararası camiada ilk deneyim nasıl geldi?'Her madalya daha çok motive ediyor'Kuzey Tunçelli, 2023'te İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda da 800 ve 1500 metre serbest stilde altın madalyanın sahibi olmuştu. Bu yılki başarılarla birlikte 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.'Günüm havuzda geçiyor'İdol ismi Gregorio Paltrinieri'Hiçbir zaman şikayet etmedim''Zorlanmalar beni daha güçlü yapıyor'Okul ve spor nasıl beraber yürüyor?'Başarı bir günde gelmiyor'Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında ve nereli?Kuzey Tunçelli 30 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.Başarılı yüzücü, 2023 yazında, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya ile öne çıkarken, 1500 metre tarihinde 15 dakika barajının altına inebilen tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü unvanını aldı. Tunçelli, bu şampiyonada hem 800 hem de 1500 metrede olimpiyat vizesini de aldı.2024'te de başarıları devam ettiDoha 2024 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda da yarışan Kuzey, büyüklerde 1500 metre dünya sekizinciliği elde ederek önemli bir başarı daha yakaladı.2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde kazandığı şampiyonlukla büyükler kategorisinde ilk madalyasını elde etti. Kısa süre sonra, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stil finalini ilk sırada tamamlayarak üst üste ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Kaydettiği 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekorunun yanı sıra; Avrupa gençler, şampiyona ve 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarına imza attı.

