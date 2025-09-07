https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/filenin-sultanlari-sampiyonluk-icin-sahada-ilk-seti-25-23-italya-kazandi-1099173128.html

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya yenilerek ikinci oldu. 07.09.2025

Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında Filenin Sultanları İtalya'ya 3-2 mağlup olarak dünya ikincisi oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı tarihimizde ilk kez gümüş madalya kazandı.Filenin Sultanları şampiyonluk için sahaya çıktı. İlk seti 25-23 İtalya kazandı. İkinci sete önde başlayan Türkiye, seti ezici bir şekilde 25-13 aldı.Kıran kırana mücadeleİlk set kıran kırana mücadele ile geçti. İkinci sette ezici galibiyetİkinci sette puan farkını neredeyse hiç düşürmeyen Türkiye ikinci setin galibi oldu.Üçüncü set İtalya'nın olduÜçüncü sette geriden gelen Türkiye mücadelenin son dakikalarında beraberliğe kadar geldi ancak İtalya 26-24 önde bitirdi.Dördüncü set Türkiye'nin Dördüncü setin galibi Türkiye oldu. Kazanan İtalya olduFilenin Sultanları son sette ise İtalya'ya 8-15 kaybetti. Bakan Bak da izliyorA Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalinde İtalya ile Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağda), taraftarları selamladı.Santarelli'nin eşi de İtalya milli takımındaTürkiye-İtalya maçı için nefesler tutulmuşken en çok merak edilen konulardan biri de Santarelli'nin eşi Monica De Gennaro oldu.İtalya milli kadın voleybol takımın da Santarelli'nin eşi Monica De Gennaro da libero olarak yer alıyor.

