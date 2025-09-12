https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/ediz-gurel-dunya-sampiyonunu-yendi-son-dunya-sampiyonu-unvanina-sahip-bir-sporcuyu-yenen-ilk-turk-1099312674.html

Ediz Gürel, dünya şampiyonunu yendi: Son dünya şampiyonu unvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu

Sputnik Türkiye

Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Hint Dommaraju Gukesh'i yendi. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen turnuvanın 7. turunda, heyecan dolu zorlu bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.Ediz Gürel'den bir ilk2008 doğumlu Ediz, böylece son dünya şampiyonu unvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.Türkiye'yi, 15 Eylül'de tamamlanacak turnuvada Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor. Bugün oynanan 7. turun sonunda iki satranççı da 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor.Dünya satranç şampiyonu rakibi kim olacak?Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazanacak.

ediz gürel