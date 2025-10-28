Hakemlerin bahis skandalına kulüplerden peş peşe açıklamalar: Hakemler açıklansın

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/hakemlerin-bahis-skandalina-kuluplerden-pes-pese-aciklamalar-hakemler-aciklansin-1100530945.html
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Açıklamanın ardından Süper Lig kulüplerinden açıklamalar geldi. "Biraz daha olaylar çıkacak diye tahmin ediyorum"Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran "Biz önümüze bakıyoruz. Biz bunları biliyorduk başından beri söylüyorduk. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Bu yönetimin ilgileneceği bir şey, futbolcuların ilgileneceği bir şey değil. Bunu ortaya çıkardılar. Çıkaranları tebrik ediyorum. Şeffaflık lazım. Türk futbolunda yepyeni bir sayfa açılacak, ben buna inanıyorum. Ben bu gelişmelerden umutluyum. Biraz daha olaylar çıkacak diye tahmin ediyorum. Bunu iyi kullanıp içimizdeki çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu daha iyi bir yere gidecek" açıklamasını yaptı."Destek vermeye hazırız"Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek "Galatasaray Spor Kulübü olarak temiz, adil ve rekabetin sadece sahada yaşandığı bir futbol ortamı talebimizi bundan önce defalarca dile getirdik; bu konuda her zaman kararlı bir duruş sergiledik. Bugün, bu talebimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir" dedi. "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayarak, Galatasaray Spor Kulübü'nün bu sürece ve bundan sonrasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kendisine ilettim" diyen Dursun Özbek şunları kaydetti:'Hakemler açıklansın'Beşiktaş'tan şu açıklama yapıldı:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Açıklamanın ardından Süper Lig kulüplerinden açıklamalar geldi.
"Biraz daha olaylar çıkacak diye tahmin ediyorum"
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran "Biz önümüze bakıyoruz. Biz bunları biliyorduk başından beri söylüyorduk. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Bu yönetimin ilgileneceği bir şey, futbolcuların ilgileneceği bir şey değil. Bunu ortaya çıkardılar. Çıkaranları tebrik ediyorum. Şeffaflık lazım. Türk futbolunda yepyeni bir sayfa açılacak, ben buna inanıyorum. Ben bu gelişmelerden umutluyum. Biraz daha olaylar çıkacak diye tahmin ediyorum. Bunu iyi kullanıp içimizdeki çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu daha iyi bir yere gidecek" açıklamasını yaptı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek "Galatasaray Spor Kulübü olarak temiz, adil ve rekabetin sadece sahada yaşandığı bir futbol ortamı talebimizi bundan önce defalarca dile getirdik; bu konuda her zaman kararlı bir duruş sergiledik. Bugün, bu talebimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir" dedi.
"Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayarak, Galatasaray Spor Kulübü'nün bu sürece ve bundan sonrasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kendisine ilettim" diyen Dursun Özbek şunları kaydetti:
"Türk futbolunun itibarı, adaleti ve güveni her şeyin üzerindedir. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin isimlerini, bu kişilerin yönettiği maçları ve oynadıkları bahislerin kapsamını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz"
Beşiktaş'tan şu açıklama yapıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik.
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz.
Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"