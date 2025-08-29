Türkiye
Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı
Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı
Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Benfica ile 22.5 milyon Euro bonservis ve 2.5...
Uzun süredir gündemi meşgul eden Kerem Aktürkoğlu transferinde sona gelindi. Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibi Benfica ile her konuda anlaşma sağladı.Anlaşmanın detaylarıPortekiz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, milli futbolcu için Benfica’ya 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 2,5 milyon Euro bonus maddesi bulunuyor.Vedalaştı, antrenmana çıkmadıAktarılan bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Portekiz ekibinin sabah gerçekleştirdiği antrenmana ise katılmadı.Sarı-lacivertlilerde heyecanBu transferle birlikte Fenerbahçe, hücum hattına önemli bir takviye yapmış olacak. Milli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
portekiz
SON HABERLER
Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı

14:32 29.08.2025
Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Benfica ile 22.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonus karşılığında anlaştı.
Uzun süredir gündemi meşgul eden Kerem Aktürkoğlu transferinde sona gelindi. Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibi Benfica ile her konuda anlaşma sağladı.

Anlaşmanın detayları

Portekiz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, milli futbolcu için Benfica’ya 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 2,5 milyon Euro bonus maddesi bulunuyor.

Vedalaştı, antrenmana çıkmadı

Aktarılan bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Portekiz ekibinin sabah gerçekleştirdiği antrenmana ise katılmadı.

Sarı-lacivertlilerde heyecan

Bu transferle birlikte Fenerbahçe, hücum hattına önemli bir takviye yapmış olacak. Milli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
