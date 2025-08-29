https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/-portekiz-basini-duyurdu-fenerbahce-kerem-akturkoglu-transferinde-mutlu-sona-ulasti-1098919225.html

Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı

Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Benfica ile 22.5 milyon Euro bonservis ve 2.5... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T14:32+0300

2025-08-29T14:32+0300

2025-08-29T14:32+0300

spor

kerem aktürkoğlu

benfica futbol takımı

transfer

portekiz

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098830584_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_344ab99086fd70e4089975ea9459d7d8.jpg

Uzun süredir gündemi meşgul eden Kerem Aktürkoğlu transferinde sona gelindi. Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibi Benfica ile her konuda anlaşma sağladı.Anlaşmanın detaylarıPortekiz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, milli futbolcu için Benfica’ya 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 2,5 milyon Euro bonus maddesi bulunuyor.Vedalaştı, antrenmana çıkmadıAktarılan bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Portekiz ekibinin sabah gerçekleştirdiği antrenmana ise katılmadı.Sarı-lacivertlilerde heyecanBu transferle birlikte Fenerbahçe, hücum hattına önemli bir takviye yapmış olacak. Milli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/fenerbahce-ile-jose-mourinhonun-yollari-ayrildi-1098911014.html

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kerem aktürkoğlu transferi, fenerbahçe transfer haberleri, fenerbahçe benfica anlaşması, kerem aktürkoğlu fenerbahçe, bonservis bedeli