Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı
Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı
Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Benfica ile 22.5 milyon Euro bonservis ve 2.5... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Uzun süredir gündemi meşgul eden Kerem Aktürkoğlu transferinde sona gelindi. Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibi Benfica ile her konuda anlaşma sağladı.Anlaşmanın detaylarıPortekiz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, milli futbolcu için Benfica’ya 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 2,5 milyon Euro bonus maddesi bulunuyor.Vedalaştı, antrenmana çıkmadıAktarılan bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Portekiz ekibinin sabah gerçekleştirdiği antrenmana ise katılmadı.Sarı-lacivertlilerde heyecanBu transferle birlikte Fenerbahçe, hücum hattına önemli bir takviye yapmış olacak. Milli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Uzun süredir gündemi meşgul eden Kerem Aktürkoğlu transferinde sona gelindi. Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibi Benfica ile her konuda anlaşma sağladı.
Portekiz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, milli futbolcu için Benfica’ya 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 2,5 milyon Euro bonus maddesi bulunuyor.
Vedalaştı, antrenmana çıkmadı
Aktarılan bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Portekiz ekibinin sabah gerçekleştirdiği antrenmana ise katılmadı.
Sarı-lacivertlilerde heyecan
Bu transferle birlikte Fenerbahçe, hücum hattına önemli bir takviye yapmış olacak. Milli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.