Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, geçen günlerde eşiyle birlikte gerçekleştirilen bir bahis operasyonunda gözaltına alındı. Gözaltında aniden fenalaşan... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
ahmet çakar
hakem
tff merkez hakem kurulu
hakem hataları
video yardımcı hakem (var)
merkez hakem kurulu (mhk)
bahis
yasa dışı bahis
sanal bahis
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen futbolda bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Ahmet Çakar, fenalaştı.Kendisini kötü hissettiğini belirten eski hakem ve yorumcu Çakar, kalp krizi şüphesiyle Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan EKG'nin temiz çıktığı, ancak detaylı tetkiklerin devam ettiği öğrenildi.
ahmet çakar, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları, video yardımcı hakem (var), merkez hakem kurulu (mhk), bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, hakem bahis skandalı

Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

14:07 07.12.2025 (güncellendi: 14:49 07.12.2025)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Çakar
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, geçen günlerde eşiyle birlikte gerçekleştirilen bir bahis operasyonunda gözaltına alındı. Gözaltında aniden fenalaşan Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen futbolda bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Ahmet Çakar, fenalaştı.
Kendisini kötü hissettiğini belirten eski hakem ve yorumcu Çakar, kalp krizi şüphesiyle Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yapılan EKG'nin temiz çıktığı, ancak detaylı tetkiklerin devam ettiği öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
TÜRKİYE
Futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyon: Ahmet Çakar, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş gözaltında
5 Aralık, 10:01
