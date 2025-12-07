https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/ahmet-cakar-hastaneye-kaldirildi-1101603912.html
Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, geçen günlerde eşiyle birlikte gerçekleştirilen bir bahis operasyonunda gözaltına alındı. Gözaltında aniden fenalaşan... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-07T14:07+0300
2025-12-07T14:07+0300
2025-12-07T14:49+0300
türki̇ye
ahmet çakar
hakem
tff merkez hakem kurulu
hakem hataları
video yardımcı hakem (var)
merkez hakem kurulu (mhk)
bahis
yasa dışı bahis
sanal bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/10/1044045668_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9aae9200d371f0d7bba7d4f37c909ab.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen futbolda bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Ahmet Çakar, fenalaştı.Kendisini kötü hissettiğini belirten eski hakem ve yorumcu Çakar, kalp krizi şüphesiyle Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan EKG'nin temiz çıktığı, ancak detaylı tetkiklerin devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/futbolda-bahis-sorusturmasinda-yeni-operasyon-futbolcularin-da-aralarinda-oldugu-cok-sayida-kisi-1101565028.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/10/1044045668_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b79a6d05a5eb2a327b97eca64e23a504.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet çakar, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları, video yardımcı hakem (var), merkez hakem kurulu (mhk), bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, hakem bahis skandalı
ahmet çakar, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları, video yardımcı hakem (var), merkez hakem kurulu (mhk), bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, hakem bahis skandalı
Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
14:07 07.12.2025 (güncellendi: 14:49 07.12.2025)
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, geçen günlerde eşiyle birlikte gerçekleştirilen bir bahis operasyonunda gözaltına alındı. Gözaltında aniden fenalaşan Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen futbolda bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Ahmet Çakar, fenalaştı.
Kendisini kötü hissettiğini belirten eski hakem ve yorumcu Çakar, kalp krizi şüphesiyle Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yapılan EKG'nin temiz çıktığı, ancak detaylı tetkiklerin devam ettiği öğrenildi.