https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/ahmet-cakar-hastaneye-kaldirildi-1101603912.html

Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, geçen günlerde eşiyle birlikte gerçekleştirilen bir bahis operasyonunda gözaltına alındı. Gözaltında aniden fenalaşan... 07.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-07T14:07+0300

2025-12-07T14:07+0300

2025-12-07T14:49+0300

türki̇ye

ahmet çakar

hakem

tff merkez hakem kurulu

hakem hataları

video yardımcı hakem (var)

merkez hakem kurulu (mhk)

bahis

yasa dışı bahis

sanal bahis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/10/1044045668_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9aae9200d371f0d7bba7d4f37c909ab.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen futbolda bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Ahmet Çakar, fenalaştı.Kendisini kötü hissettiğini belirten eski hakem ve yorumcu Çakar, kalp krizi şüphesiyle Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan EKG'nin temiz çıktığı, ancak detaylı tetkiklerin devam ettiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/futbolda-bahis-sorusturmasinda-yeni-operasyon-futbolcularin-da-aralarinda-oldugu-cok-sayida-kisi-1101565028.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet çakar, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları, video yardımcı hakem (var), merkez hakem kurulu (mhk), bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, hakem bahis skandalı