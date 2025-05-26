EuroLeague'de Fenerbahçe şampiyon oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco takımları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşılaştı. Ankara'da vatandaşlar, final mücadelesini Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan izledi. Şampiyonluğun ardından vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco takımları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşılaştı. Ankara'da vatandaşlar, final mücadelesini Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan izledi. Şampiyonluğun ardından vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.
Taraftarlar, maçı Türkiye'nin birçok yerine kurulan dev ekranlardan izledi.
Taraftarlar, maçı Türkiye'nin birçok yerine kurulan dev ekranlardan izledi.
Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olduğu anlarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı.
Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olduğu anlarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı.
Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi.
Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi.
Rakibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı.
Rakibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı.
EuroLeague'de Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenen Fenerbahçe Beko tarihinde 2. kez şampiyonluğa ulaştı.
EuroLeague'de Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenen Fenerbahçe Beko tarihinde 2. kez şampiyonluğa ulaştı.