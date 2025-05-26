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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/euroleaguede-fenerbahce-sampiyon-oldu-1096519862.html
EuroLeague'de Fenerbahçe şampiyon oldu
EuroLeague'de Fenerbahçe şampiyon oldu
Sputnik Türkiye
EuroLeague'de Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenen Fenerbahçe Beko tarihinde 2. kez şampiyonluğa ulaştı. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fenerbahçe beko, fenerbahçe, euroleague, monaco, sarunas jasikevicius, şampiyonluk
фото, fotoğraf, fenerbahçe beko, fenerbahçe, euroleague, monaco, sarunas jasikevicius, şampiyonluk

EuroLeague'de Fenerbahçe şampiyon oldu

12:47 26.05.2025
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EuroLeague'de Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenen Fenerbahçe Beko tarihinde 2. kez şampiyonluğa ulaştı.
© AA / Mustafa Hatipoğlu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco takımları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşılaştı. Ankara'da vatandaşlar, final mücadelesini Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan izledi. Şampiyonluğun ardından vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco takımları, Birleşik Arap Emirlikleri&#x27;nin başkenti Abu Dabi&#x27;deki Etihad Arena&#x27;da karşılaştı. Ankara&#x27;da vatandaşlar, final mücadelesini Atatürk Orman Çiftliği&#x27;nde kurulan dev ekrandan izledi. Şampiyonluğun ardından vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Mustafa Hatipoğlu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco takımları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşılaştı. Ankara'da vatandaşlar, final mücadelesini Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan izledi. Şampiyonluğun ardından vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

© AA / Serkan Güner

Taraftarlar, maçı Türkiye'nin birçok yerine kurulan dev ekranlardan izledi.

Taraftarlar, maçı Türkiye&#x27;nin birçok yerine kurulan dev ekranlardan izledi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Serkan Güner

Taraftarlar, maçı Türkiye'nin birçok yerine kurulan dev ekranlardan izledi.

© AA / Ömer Taha Çetin

Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olduğu anlarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı.

Fenerbahçe Beko&#x27;nun şampiyon olduğu anlarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç&#x27;un gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç&#x27;la sarılarak yaşadı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Ömer Taha Çetin

Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olduğu anlarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı.

© AA / Ömer Taha Çetin

Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi.

Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric&#x27;e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Ömer Taha Çetin

Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi.

© AA / Ömer Taha Çetin

Rakibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı.

Rakibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Ömer Taha Çetin

Rakibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı.

© AA / Ömer Taha Çetin

EuroLeague'de Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenen Fenerbahçe Beko tarihinde 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

EuroLeague&#x27;de Fransa&#x27;nın Monaco ekibini 81-70 yenen Fenerbahçe Beko tarihinde 2. kez şampiyonluğa ulaştı. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Ömer Taha Çetin

EuroLeague'de Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenen Fenerbahçe Beko tarihinde 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

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