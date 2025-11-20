Türkiye
Futbolda bahis depremi sürüyor: PFDK, 638 futbolcuya 45 gün ile 12 ay arasında ceza verdi
Futbolda bahis depremi sürüyor: PFDK, 638 futbolcuya 45 gün ile 12 ay arasında ceza verdi
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında 638 futbolcuya ceza verdi. 3. Lig’de forma giyen ya da sevk... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
Futbolda bahis depremi sürüyor: PFDK, 638 futbolcuya 45 gün ile 12 ay arasında ceza verdi

14:26 20.11.2025 (güncellendi: 14:28 20.11.2025)
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında 638 futbolcuya ceza verdi. 3. Lig'de forma giyen ya da sevk tarihi itibarıyla kulüpsüz olan futbolculara 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti verildi. Karar, Türk futbolunda son yılların en kapsamlı disiplin hamlesi olarak değerlendiriliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tarihi nitelikte bir karar açıkladı. Kurul, toplam 638 futbolcuya disiplin cezası verdi.

Cezalar 45 gün ile 12 ay arasında değişiyor

PFDK kararına göre cezalar:
En az 45 gün,
En fazla 12 ay
hak mahrumiyeti şeklinde uygulanacak.
Soruşturma dosyasında yer alan futbolcuların büyük bölümünü 3. Lig oyuncuları ve sevk tarihinde herhangi bir kulübe bağlı olmayan futbolcular oluşturuyor. Bu isimler arasında 34 futbolcu 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Türk futbolunda son yılların en kapsamlı dosyası

Bu karar, Türk futbolunda bahis ve şike iddialarına yönelik yapılan en geniş disiplin süreci olarak kayıtlara geçti. TFF yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve “futbolun temizlenmesi” amacıyla gereken her adımın atılacağını vurguluyor.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor

Disiplin Kurulu, elde edilen kanıtlar doğrultusunda farklı liglerde yer alan oyuncuları da incelemeye devam ediyor. Yeni sevk dosyalarının gelebileceği belirtilirken, federasyon kaynakları sürecin tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ifade ediyor.
