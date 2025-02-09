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Adana Demirspor sahadan çekildi: Maç tatil edildi
Adana Demirspor sahadan çekildi: Maç tatil edildi
Sputnik Türkiye
Galatasaray - Adana Demirspor maçında konuk ekip sahadan çekildi. Karşılaşma böylelikle 34. dakikada yarıda kaldı. Bir süre sonra RAMS Park'ta yapılan anonsla... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı'nın, oyuncularını sahadan çekme kararı almasıyla 34. dakikada yarıda kaldı.Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti.Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı.Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Adana Demirspor'un soyunma odasında olduğu anlarda Galatasaray'ın yedek futbolcuları kondisyon çalışması yaptı. Victor Osimhen ve Alvaro Morata kale arkasındaki taraftarlarla üçlü tezahüratı yaptı. Morata, kale arkasından aldığı ultrAslan bayrağıyla sahada tur attı.
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Adana Demirspor sahadan çekildi: Maç tatil edildi

19:42 09.02.2025 (güncellendi: 20:14 09.02.2025)
© AA / Abdülhamid HoşbaşAdana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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Galatasaray - Adana Demirspor maçında konuk ekip sahadan çekildi. Karşılaşma böylelikle 34. dakikada yarıda kaldı. Bir süre sonra RAMS Park'ta yapılan anonsla Galatasaray-Adana Demirspor maçının resmen tatil edildiği açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı'nın, oyuncularını sahadan çekme kararı almasıyla 34. dakikada yarıda kaldı.
Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti.
Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı.
Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Adana Demirspor'un soyunma odasında olduğu anlarda Galatasaray'ın yedek futbolcuları kondisyon çalışması yaptı.
Victor Osimhen ve Alvaro Morata kale arkasındaki taraftarlarla üçlü tezahüratı yaptı. Morata, kale arkasından aldığı ultrAslan bayrağıyla sahada tur attı.
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