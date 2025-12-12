https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/arda-guler-rekor-kirdi-milli-yildiz-turk-futbol-tarihine-gecti-1101756931.html

Arda Güler rekor kırdı: Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti

Arda Güler rekor kırdı: Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti

Real Madrid'de istikrarlı bir şekilde form grafiğini yükselten milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri, uluslararası futbol veri platformu Transfermarkt...

La Liga ekiplerinde Real Madrid'de oynayan Arda Güler'in piyasa değeri, uluslararası futbol veri platformu Transfermarkt tarafından güncellendi.Arda Güler’in değeri 60 milyon eurodan 90 milyon euroya çıkarıldı. Böylece milli oyuncu, sadece bir günde 30 milyon euroluk değer artışı yaşamış oldu.Genç yıldız, bu artışla birlikte Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu unvanının yeni sahibi olmayı başardı.

