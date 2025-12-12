Türkiye
Arda Güler rekor kırdı: Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti
Arda Güler rekor kırdı: Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti
Real Madrid’de istikrarlı bir şekilde form grafiğini yükselten milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri, uluslararası futbol veri platformu Transfermarkt... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
La Liga ekiplerinde Real Madrid'de oynayan Arda Güler'in piyasa değeri, uluslararası futbol veri platformu Transfermarkt tarafından güncellendi.Arda Güler'in değeri 60 milyon eurodan 90 milyon euroya çıkarıldı. Böylece milli oyuncu, sadece bir günde 30 milyon euroluk değer artışı yaşamış oldu.Genç yıldız, bu artışla birlikte Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu unvanının yeni sahibi olmayı başardı.
© AA
Abone ol
Real Madrid’de istikrarlı bir şekilde form grafiğini yükselten milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri, uluslararası futbol veri platformu Transfermarkt tarafından güncellendi. Genç yıldızın değeri 60 milyon eurodan 90 milyon euroya çıkarıldı. Böylece Arda Güler, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu oldu.
La Liga ekiplerinde Real Madrid'de oynayan Arda Güler'in piyasa değeri, uluslararası futbol veri platformu Transfermarkt tarafından güncellendi.
Arda Güler’in değeri 60 milyon eurodan 90 milyon euroya çıkarıldı. Böylece milli oyuncu, sadece bir günde 30 milyon euroluk değer artışı yaşamış oldu.
Genç yıldız, bu artışla birlikte Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu unvanının yeni sahibi olmayı başardı.
