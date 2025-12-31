https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/almanak--2025-yilinda-kultur-sanatta-neler-yasandi-1101451876.html

ALMANAK | 2025 yılında kültür sanatta neler yaşandı?

ALMANAK | 2025 yılında kültür sanatta neler yaşandı?

Sputnik Türkiye

2025 yılı boyunca kültür sanat alanında Türkiye ve dünyada birçok gelişme yaşandı.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102327104_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_0ddb680f0b6eae3480b74d1fe9539910.jpg

Kültür Yolu Festivali, müzelere ziyaretçi rekorları, dünyaca ünlü isimlerin Türkiye konserleri... Türkiye; kültür-sanat alanında dolu dolu bir 2025 yılını geride bırakıyor.2024-2025 sanat sezonunda İstanbul AKM ve CSO Ada Ankara, etkinlik ve ziyaretçi sayılarında rekor artış gösterdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca 9 bin 645 etkinlik düzenlendi. Göbeklitepe'de çok önemli bir buluntu gün yüzüne çıkarıldı, dünyaca ünlü yıldızlar Jennifer Lopez ve Justin Timberlake İstanbul'da sevenleriyle buluştu. 2025 yılı, kültür ve sanat alanında yankı uyandıran olaylar, unutulmayan eserler ve tartışmalarla geride kaldı. İşte yıl boyunca hafızalara kazınan gelişmeler...Angelina Jolie'den Haluk Bilginer'e övgü Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’nin başrollerini paylaştığı, Maria Callas’ın hayatını anlatan "Maria" filmi, Oscar yarışının güçlü adayları arasında gösteriliyor. Jolie, rol arkadaşı Haluk Bilginer’i “parlak bir oyuncu” olarak nitelendirirken, Onassis rolüyle Maria’yı anlamasına yardım ettiğini söyledi.Kerimcan Durmaz gözaltına alındıÜnlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Telefon sinyalinden tespit edilen Durmaz, yasa dışı bahis reklamı ve teşviki suçlamalarıyla gündeme geldi.Ünlü oyuncu Merve Dizdar 'şövalye' ilan edildiCannes Film Festivali'nde 'Kuru Otlar Üstüne' filmiyle 'En iyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan ünlü oyuncu Merve Dizdar bu kez de 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ünvanını alacağını açıkladı. Dizdar, "Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şövalye ilan edildim" diyerek duygularını paylaştı.Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdiGazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi. Özdil, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Özdil'in kalp damarları açıldı ve tedavi kısa sürede karşılık verdi. Ünlü gazeteci kısa süre sonra taburcu oldu.Oyuncu Ozan Güven hakkında 11 yıl 6 aya kadar hapis talebiOyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Güven için "hürriyeti kısıtlama" ve "silahla yaralama" suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Ekim ayında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, itirazları karara bağladı. Daire, yargılamayı yapan mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Böylece Ozan Güven'e verilen ceza onanmış oldu.Muğla’nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya’ya uzanan Likya Yolu, Time Out dergisinin “Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası” listesinde zirvede yer aldı.Merve Taşkın'a ev hapsiSevgililer Günü'nde yalnız olanlarla 400 bin lira karşılığında yemek yiyeceğini duyuran ve paylaşım sonrası gözaltına alınan fenomen Merve Taşkın'a ev hapsi verildi.Kanye West ve Bianca Censori Grammy'de skandala imza attıÜnlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori, Grammy 2025 töreninde büyük bir skandala imza attı. Davetsiz olarak kırmızı halıya gelen çift, herkesi şaşkına çevirirken, Bianca Censori’nin kürkünü çıkararak tamamen çıplak kalması törene damga vurdu. 97. Oscar Ödülleri sahiplerini bulduBu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleşen geceye, Adrien Brody'nin ikinci Oscar'ını kazanması damga vurdu. En iyi yönetmen ödülünü Sean Baker alırken, Mikey Madison, Zoe Saldana ve Kieran Culkin de ödülle dönen isimler arasında yer aldı. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da, Türkiye saati ile 03.00'te başlayan töreni ünlü komedyen Conan O'Brien sundu. Wicked, Emilia Pérez ve The Brutalist gibi yapımların damga vurduğu gecede, kazanan isimler büyük alkış aldı.Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısına 'çalıntı' raporuMert Demir'in çok dinlenen şarkısı 'Antidepresan'ın çalıntı olduğuna dair şikayetçi olan Merve Holefter'in açtığı davada bilirkişi raporu çıktı. MSG'nin bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapora göre, Antidepresan' ile Holefter'in şarkısı 'Alınsam'ın ciddi ölçülerde benzerlik taşıyor.57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini bulduSinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından verilen 'Türkiye Sineması Ödülleri' bu yıl da sahiplerine takdim edildi. Ödül törenine ödül alan isimlerin dışında SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay, Nuri Bilge Ceylan, Nurgül Yeşilçay, Ahmet Ümit, Dilan Çiçek Deniz gibi ünlüler de katıldı.CSO Şefi Cemi’i Can Deliorman, Tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda konser yöneten ilk Türk şef olduCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman, tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda Moskova Paskalya Festivali'nin açılışında konser yönetti. Deliorman, tarihi Bolşov Tiyatrosu'nda konser yöneten ilk Türk şef olarak müzik tarihine geçti.Tarkan annesini kaybettiÜnlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Konser turnesi için yurt dışında bulunan Tarkan haberi alır almaz İstanbul’a geldi. Neşe Tevetoğlu İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.Canan Dağdeviren tarih yazdıMIT akademisyeni Doç. Dr. Canan Dağdeviren, meme kanserinin erken teşhisi için geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazını Jeff Bezos’un Blue Origin roketiyle uzaya göndererek bir ilke imza attı. Uzaya gönderilen aracın mürettebatı arasında dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez gibi isimler yer aldı.Athena'nın Londra'da vize sebebiyle konser veremedi Türk rock müziğinin sevilen grubu Athena’nın Londra’da bu hafta sonu vermesi planlanan konseri, vize sürecindeki gecikme nedeniyle 16 Ocak 2026’ya ertelendi. Organizasyon şirketi, tüm belgelerin eksiksiz sunulduğunu ancak sistemsel yoğunluk nedeniyle işlemlerin tamamlanamadığını açıkladı.9 Mayıs Zafer Günü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandıBüyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazilere karşı kazanılan Zafer, İstanbul'da her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş katılımla kutlandı.4 Mayıs'ta başlayan yoğun kutlama programı kapsamında Rusya Başkonsolosluğu Yazlık Rezidansı'nda yürüyüş ve konser, Hatıra Bahçesi'nde selvi ve leylak dikimi, Sovyet Filmleri Festivali, kutlama konvoyu, Ölümsüz Alay yürüyüşü ve Anı Duvarı'nın açılışı gibi etkinlikler düzenlendi.Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdiProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek'te sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdi.St. Petersburg Eifman Balesi'nden İstanbul'da 'Anna Karenina' performansı: AKM'deki gösteriye yoğun ilgi16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde "Anna Karenina" balesi sahnelendi. Lev Tolstoy'un dünya edebiyatında iz bırakan başyapıtından ilhamla sahneye uyarlanan bale, 1870'lerin Rusya'sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini merkezine alıyor.Lady Diana'nın çiçekli elbisesi, müzayedede 520 bin dolara satıldıLady Diana'nın hastanelerde çocukları ziyaret ederken giydiği ve o dönem 'Şefkatli Elbise' olarak tanınan çiçekli elbisesi açık artırmada satıldı. Julien's Auctions müzayede evinin düzenlediği müzayedede ikonik elbise 520 bin dolardan alıcı buldu. Müzayedede 300'den fazla parça satışa sunuldu.Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger en çok para kazandığı filmi açıkladıArnold Schwarzenegger, en çok kazanç elde ettiği filmin 1988 yapımı komedi 'Twins' (İkizler) olduğunu açıkladı. Oyuncu, filmden maaş almadığını, kardan pay alarak diğer tüm filmlerinden fazla gelir elde ettiğini söyledi.Guns N'Roses İstanbul'da konser verdiGuns N’ Roses 2 Haziran'da İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Konserde Guns N’ Roses, "Knockin' on Heaven’s Door" (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısını Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf etti. Şarkı seslendirilirken arkaplanda Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafıyla birlikte 'Rest in peace' (Huzur içinde yat) yazısı yer aldı. Efsane grup ilk İstanbul konserini 1993 senesinin 26 Mayıs’ında İnönü Stadyumu’nda vermişti.Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdiKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini açıkladı. Bakan Ersoy, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu." dedi.Eskinin unutulmaz filmleri yeniden vizyona girdiIssız Adam, İncir Reçeli gibi unutulmaz filmler yeniden vizyona girdi ve çok yüksek bütçelerle çekilen filmleri izlenme sayısı bakımından geride bıraktı. Sinema sektöründeki durgunluğa karşı başlatılan uygulama karşılık buldu, birçok salonda filmlere yoğun ilgi oldu.Ünlü şarkıcı Justin Timberlake İstanbul'da konser verdiABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra Türkiye'de hayranlarıyla buluştu. 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne alan ünlü şarkıcı "Mirrors" parçasıyla açılışı yaptı. Timberlake, konserde son çıkardığı Everything I Thought It Was albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirdi.AKM ve CSO’da tarihi rekor2024-2025 sanat sezonunda İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara, etkinlik ve ziyaretçi sayılarında rekor artışlar yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk" dedi.Zeytinli Rock Festivali iptal edildiSarıyer Kaymakamlığı’nın Zeytinli Rock Festivali için aldığı yasak kararına karşı verilen yürütmeyi durdurma kararı, mahkeme tarafından iptal edildi. Sarıyer Kaymakamlığı, Zeytinli Rock Festivali’ni 'orman yangınları' genelgesiyle iptal etme kararı almıştı. Bu karar ise Bölge İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Kaymakamlığın yürütmeyi durdurma kararını bir üst mahkemeye taşıması üzerine yürütmeyi durdurmanın iptali yönünde karar verildi.Limp Bizkit, 14 yılın ardından İstanbul'da konser verdiAlternatif metal müzik türü nu metalin ikonik gruplarından Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul'da Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluştu. iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla gerçekleştirilen konserde grup, "My Way", "Nookie", "Behind Blue Eyes" ve "Break Stuff"un arasında olduğu popüler şarkılarını seslendirdi.Çatalhöyük’te 8 bin yıllık 'kadın krallığına' ait izler bulunduUNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Çatalhöyük’te yürütülen arkeogenetik araştırma, Neolitik dönemde kadınların toplumsal yaşamın merkezinde olduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre, aynı evin altına gömülen bireyler çoğunlukla anne tarafından akrabaydı. Araştırma, Anadolu'da matrilokal düzene işaret ediyor.Jennifer Lopez İstanbul'da sahne aldıOldukça yoğun bir katılımın olduğu konserde Lope'in ilk şarkısı 'On The Floor' oldu. "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum" diyen dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.Rus sanatçılar Ankaralı sanatseverlerle buluştuRus kültürünün ulusal hazinesi olarak kabul edilen ilk ses yarışması Glinka Şan Yarışması’nın finalistleri Ankaralı dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Dünyaca ünlü soprano Albina Shagimuratova, Bilkent Odeon’da Ankaralı dinleyicilerle buluştu.Troya'da tarihi keşif: 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı bulunduÇanakkale’de süren Troya kazılarında tarihin en önemli buluntularından biri ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erken Tunç Çağı’na ait 4 bin 500 yıllık altın halkalı broş ile son derece nadir görülen bir yeşim taşının keşfedildiğini açıkladı. Eserler, çok yakında Troya Müzesi'nde sergilenecek.'#İstanbul' kitabı raflardaİstanbul Edebiyat Kulübü’nün yayımladığı ve Abaküs Kitap'tan çıkan “#İstanbul” kitabı, çağdaş yazarların öykü ve şiirlerinden oluşan özel bir derleme olarak hem Türkçe hem de Rusça okurlarla buluştu.,Göbeklitepe'de çok önemli bir buluntu gün yüzüne çıkarıldıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'de duvara monte edilmiş, adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykelinin bulunduğunu belirterek, "Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşımaktadır." dedi.Ankara'da Kızılay tabelası akımıAnkara'da Kennedy Caddesi'nde bulunan Kızılay tabelasına iki eliyle asılı halde fotoğraf çektiren genç kızın sosyal medya paylaşımının ardından, tabela ile fotoğraf çektirme akımı başladı. Kısa sürede viral olan tabela ile fotoğraf çektirmek isteyenler günlerce tabelanın bulunduğu caddeye akın etti.Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: Hala yoğun bakımdaÜnlü şarkısı Fatih Ürek kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Uzun süre yoğun bakımda kalan Ürek aralık ayında bitkisel hayata girdi. Oyuncu Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını açıkladıTürk sinemasının usta oyuncusu Cihan Ünal'ın kendi gibi oyuncu olan kızı Irmak Ünal meme kanseri olduğunu duyurdu. Bir süre önce oyunculuğu bırakarak Bali'ye yerleşen Irmak Ünal 'Hem yıkıldım hem yeniden inşa oldum' diyen Ünal, "Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum. Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar." dedi.Ünlü sanatçı Zeki Müren filmine yasak getirildiTürk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Zeki Müren'in biyografik filminin tanıtımına yasak getirildi. Mahkeme aynı zamanda tanıtım filminin bulunduğu flaş belleğin mahkeme kasasında muhafaza edilmesine karar verdi.Deha dizisi ödül aldıTürk yapımı Deha, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi pembe dizi (Telenovela) kategorisinde ödül aldı. Dizinin başrol oyuncularından olan Aras Bulut İynemli, bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmediğini ifade ederek, "Kocaman bir ekip işi, çok küçük bir ekip olarak geldik aslında. Her zaman söylerim, çok büyük bir ekip işi. Bütün ekip arkadaşlarımız adına da buradayız. Çok teşekkür ederim, çok heyecanlıyım." dedi.Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupası satışa çıktı1911-12 sezonunda İstanbul Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'nin ilk kupası açık artırma yoluyla satışa çıktı. Kupa'nın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yedinci başkanı ve Fenerbahçe tarihinde aynı zamanda hem oyuncu hem de başkan olan tek kişi olan Arif Emirzade Bey'e verilen kupa olduğu belirtildi.Tarkan yeni konser tarihini duyurdu: Bilet satışı yapılan site çöktüTarkan'ın İstanbul konseri bileti dakikalar içinde tükendi. 4 ayrı gün için açılan konser biletlerinin satıldığı siteye girmek için sıra açıldı, binlerce kişi bilet alamadı. Megastar yoğun ilginin ardından 4 gün daha konser bileti satışının açıldığını duyurdu. Biletler yine dakikalar içinde tükendi.Gustav Klimt'in eseri rekor fiyata satıldıÜnlü ressam Gustav Klimt'in 'Elisabeth Lederer'in portresi' adlı eseri modern sanat tarihinin en pahalı ikinci eseri oldu. 2. Dünya Savaşı sırasında yangında yok olma tehlikesi geçiren portre, 236.4 milyon dolara satılarak rekor kırdı.Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu kanser olduğunu açıkladıÜnlü sunucu Ece Vahapoğlu, iki ayrın rektum kanseri tedavisi gördüğünü açıkladı. Sunucunun tedavisi sürerken, Vahapoğlu "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor... Kontrollerinizi aksatmayın." uyarısında bulundu.'Bir Başkadır' dizisinin ikinci sezonu duyurulduBaşrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Tülin Özen ve Funda Eryiğit'in yer aldığı Bir Başkadır isimli dizinin beş yıl sonra ikinci sezonunun çekileceği belirtildi. İkinci sezon sadece dört bölüm olacak.Salih Güney, hastalığını açıkladıTürk sinemasında unutulmaz birçok filme imza atan Salih Güney, aylardır KOAH hastalığı ile mücadele ettiğini duyurdu. Güney şuanda tedavisinin sürdüğünü belirtirken, "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH hastalığı başladı." dedi.'Dünyanın en güzel yürüyüş rotası' listesinde Türkiye ilk sıraya yerleştiİngiltere merkezli Time Out İngiltere merkezli ünlü “Time Out” dergisi, dünyanın en güzel yürüyüş rotalarını sıraladığı listede Likya Yolu’nu ilk sırada gösterdi. Fethiye’den başlayıp Antalya’nın Konyaaltı ilçesine kadar uzanan yaklaşık 540 kilometrelik Likya Yolu, doğa ve tarihle iç içe bir yürüyüş deneyimi sunuyor.Likya Yolu'nu 'Dünyanın en güzel yürüyüş rotası' seçti.Dünyanın en önemli 10 arkeolojik keşfi listesine Türkiye'den de bir yer girdiŞanlıurfa Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından '2025'in dünyanın en önemli 10 arkeolojik keşfi' arasında gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Anadolu’nun 12 bin yıllık hikâyesini, bilimle gün yüzüne çıkarmaya; kültürel mirasımızı koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Urfa’da yer alan arkeolojik sit alanı Karahantepe’de Ekim 2025’te insan yüzü betimli T biçimli bir dikilitaşın gün yüzüne çıkarıldığını duyurmuştu.Uzaylı aracı olduğu da söylenen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Dünya'ya en yakın konumundan geçtiSpace.com internet sitesinde yer alan habere göre, dünyaya yakın bir konumdan geçeceği duyurulan 3I/ATLAS adlı kuyruklu yıldızı, 19 Aralık'ta Türkiye saatiyle 11.30 itibarıyla Dünya'ya 270 milyon kilometre kadar yaklaştı.Böylece yer küreye en yakın konumuna ulaşan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı yoluna devam etti.Dünyanın en iyi 100 tatlısı listesinde 3 Türk tatlısı ilk 10'daDünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 tatlısını açıkladı. Listede ilk 10’a Türkiye’den 3 lezzet girmeyi başardı. Türkiye, Antakya künefesi ile zirveye otururken, 5. sırada Gaziantep baklavası, 6. sırada fıstıklı sarma yer aldı.Ricky Gervais hayvan derneklerine rekor bağış yaptıÜnlü komedyen Ricky Gervais, rekor kıran 'Mortality' turnesinden elde edilen ek gelirlerden oluşan yaklaşık 2.5 milyon sterlini dünya çapındaki 22 hayvan derneğine bağışladı.Turistik Doğu Ekspresi kış sezonunda ilk seferini yaptıTuristik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış sezonunun ilk seferine 22 Aralık'ta başladı. Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında karşılıklı yapılacak seferler 1 Mart 2026’ya kadar sürecek. Toplam 60 sefer düzenlenecek.

