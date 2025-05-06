https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-beyin-kanamasi-ve-inme-gecirdi-1095948635.html
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiğini duyurdu
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek'te sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T08:44+0300
2025-05-06T08:44+0300
2025-05-06T08:51+0300
yaşam
övgün ahmet ercan
bosna hersek
inme
beyin kanaması
yüksek tansiyon
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın bulunduğu Bosna Hersek'te sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle Sarayova hastanesi acile kaldırıldı. 10 gün önce kalbine stent takıldığını belirten Ercan'ın hastanede beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiği belirterek "Beyin kanaması ile inme atlattım" dedi. Ercan sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-43luk-deprem-mide-bulandirdi-1095698312.html
bosna hersek
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övgün ahmet ercan, bosna hersek, inme, beyin kanaması, yüksek tansiyon
övgün ahmet ercan, bosna hersek, inme, beyin kanaması, yüksek tansiyon
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiğini duyurdu
08:44 06.05.2025 (güncellendi: 08:51 06.05.2025)
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek'te sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın bulunduğu Bosna Hersek'te sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle Sarayova hastanesi acile kaldırıldı. 10 gün önce kalbine stent takıldığını belirten Ercan'ın hastanede beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiği belirterek "Beyin kanaması ile inme atlattım" dedi.
Ercan sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."