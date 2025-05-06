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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiğini duyurdu
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek'te sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
övgün ahmet ercan
bosna hersek
inme
beyin kanaması
yüksek tansiyon
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın bulunduğu Bosna Hersek'te sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle Sarayova hastanesi acile kaldırıldı. 10 gün önce kalbine stent takıldığını belirten Ercan'ın hastanede beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiği belirterek "Beyin kanaması ile inme atlattım" dedi. Ercan sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-43luk-deprem-mide-bulandirdi-1095698312.html
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övgün ahmet ercan, bosna hersek, inme, beyin kanaması, yüksek tansiyon

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiğini duyurdu

08:44 06.05.2025 (güncellendi: 08:51 06.05.2025)
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© İHA
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek'te sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın bulunduğu Bosna Hersek'te sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle Sarayova hastanesi acile kaldırıldı. 10 gün önce kalbine stent takıldığını belirten Ercan'ın hastanede beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiği belirterek "Beyin kanaması ile inme atlattım" dedi.
Ercan sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: 4.3'lük deprem mide bulandırdı
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