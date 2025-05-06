https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-beyin-kanamasi-ve-inme-gecirdi-1095948635.html

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiğini duyurdu

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek'te sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T08:44+0300

2025-05-06T08:44+0300

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yaşam

övgün ahmet ercan

bosna hersek

inme

beyin kanaması

yüksek tansiyon

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın bulunduğu Bosna Hersek'te sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle Sarayova hastanesi acile kaldırıldı. 10 gün önce kalbine stent takıldığını belirten Ercan'ın hastanede beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiği belirterek "Beyin kanaması ile inme atlattım" dedi. Ercan sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-43luk-deprem-mide-bulandirdi-1095698312.html

bosna hersek

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övgün ahmet ercan, bosna hersek, inme, beyin kanaması, yüksek tansiyon