https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/st-petersburg-eifman-balesinden-istanbulda-anna-karenina-performansi-akmdeki-gosteriye-yogun-ilgi-1096697236.html

St. Petersburg Eifman Balesi'nden İstanbul'da 'Anna Karenina' performansı: AKM'deki gösteriye yoğun ilgi

St. Petersburg Eifman Balesi'nden İstanbul'da 'Anna Karenina' performansı: AKM'deki gösteriye yoğun ilgi

Sputnik Türkiye

anna karenina istanbul kültür merkezi

2025-06-01T14:03+0300

2025-06-01T14:03+0300

2025-06-01T14:03+0300

yaşam

rusya

anna karenina

boris eifman

lev tolstoy

akm

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St. Petersburg Eifman Balesi "Anna Karenina" İstanbul'da sahnelendi. Bale gösterisi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde yer aldı.Boris Eifman'ın yorumuyla Anna KareninaAtatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşan bale eseri, Rus koreograf Boris Eifman'ın yorumuyla sahneye taşındı.Gösteriyi, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov’un yanı sıra çok sayıda sanatçı, kanaat önderi ve gazeteci de izledi.Anna Karenina'nın konusu nedir, ne anlatıyor?Lev Tolstoy'un dünya edebiyatında iz bırakan başyapıtından ilhamla sahneye uyarlanan bale, 1870'lerin Rusya'sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini merkezine alıyor.Eserin müziğinde, Rus romantizminin önemli bestecilerinden Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eserleri kullanılıyor. Eserde, klasik bale teknikleri, modern dansla iç içe geçiyor.'Koreografisiyle insanın ruhunu yansıtan bir icra sergiliyorum'Etkinlik öncesinde konuşan koreograf Boris Eifman, bale sanatında dünyada farklı akımların olduğunu belirterek, "Benim tarzım yaklaşık 50 senedir bale dünyasında bir etki bırakmıştır. Bizim ekibimizin kendine ait bir tarzı vardır. Geleneksel Rus tiyatro geleneğini taşıyan bir baledir. Aynı zamanda dünyadaki modern akımların harmanlandığı bir tarzdadır." dedi."Anna Karenina" ve "Rus Hamlet" gösterileriEifman, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'ne katılmak için kendi stilinin göstergesi niteliğinde olan "Anna Karenina" ve "Rus Hamlet"i özellikle seçtiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:4 temsil de kapalı gişeFestival kapsamında sergileyeceği 4 temsilin kapalı gişe olmasını Rus sanatına saygı olarak nitelendiren Eifman, "Türk izleyicilerin Rus sanatına saygısıdır bu. Eifman balesini ne kadar tanıyorlar bilmiyorum ama Rus balesini çok iyi tanıdıklarını düşünüyorum. Bir konuda çok eminim. İzleyiciler bu temsilleri izledikten sonra Eifman balesini çok iyi hatırlayacaklar. Rus balesi kadar sevecekler." diye konuştu.Etkinlikte ayrıca Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün bir konuşma yaptı.Festival kapanışında "Rus Hamlet" sahnelenecekUluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 2-3 Haziran'da St. Petersburg Eifman Balesi'nin sahneye koyacağı "Rus Hamlet" ile sona erecek.Rus Hamlet balesi ne anlatıyor?Rus koreograf Boris Eifman'ın eseri, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde 2-3 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. Eifman, William Shakespeare'in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak, tarih ve kurmacayı eserde harmanlıyor.Rus Hamlet'te Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler gibi klasik müziğin devlerinin eserleri seslendiriliyor.Eser bugüne kadar ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Çin, Güney Kore ve Arjantin'in de aralarında olduğu birçok ülkede sahnelendi.

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