St. Petersburg Eifman Balesi'nden İstanbul'da 'Anna Karenina' performansı: AKM'deki gösteriye yoğun ilgi
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16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde "Anna Karenina" balesi sahnelendi. Lev Tolstoy'un dünya edebiyatında iz bırakan başyapıtından ilhamla sahneye uyarlanan bale, 1870'lerin Rusya'sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini merkezine alıyor
St. Petersburg Eifman Balesi "Anna Karenina" İstanbul'da sahnelendi.
Bale gösterisi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde yer aldı.
Boris Eifman'ın yorumuyla Anna Karenina
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşan bale eseri, Rus koreograf Boris Eifman'ın yorumuyla sahneye taşındı.
Gösteriyi, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov’un yanı sıra çok sayıda sanatçı, kanaat önderi ve gazeteci de izledi.
16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde "Anna Karenina" balesi sahnelendi
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16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde "Anna Karenina" balesi sahnelendi
Bale eseri Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.
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Bale eseri Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.
Lev Tolstoy'un dünya edebiyatında iz bırakan başyapıtından ilhamla sahneye uyarlanan bale, 1870'lerin Rusya'sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini merkezine alıyor
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Lev Tolstoy'un dünya edebiyatında iz bırakan başyapıtından ilhamla sahneye uyarlanan bale, 1870'lerin Rusya'sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini merkezine alıyor
Eserin müziğinde, Rus romantizminin önemli bestecilerinden Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eserleri kullanılıyor. Eserde, klasik bale teknikleri, modern dansla iç içe geçiyor.
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Eserin müziğinde, Rus romantizminin önemli bestecilerinden Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eserleri kullanılıyor. Eserde, klasik bale teknikleri, modern dansla iç içe geçiyor.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşan bale eseri, Rus koreograf Boris Eifman'ın yorumuyla sahneye taşındı.
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Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşan bale eseri, Rus koreograf Boris Eifman'ın yorumuyla sahneye taşındı.
Anna Karenina'nın konusu nedir, ne anlatıyor?
Lev Tolstoy'un dünya edebiyatında iz bırakan başyapıtından ilhamla sahneye uyarlanan bale, 1870'lerin Rusya'sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini merkezine alıyor.
Eserin müziğinde, Rus romantizminin önemli bestecilerinden Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eserleri kullanılıyor.
Eserde, klasik bale teknikleri, modern dansla iç içe geçiyor.
'Koreografisiyle insanın ruhunu yansıtan bir icra sergiliyorum'
Etkinlik öncesinde konuşan koreograf Boris Eifman, bale sanatında dünyada farklı akımların olduğunu belirterek, "Benim tarzım yaklaşık 50 senedir bale dünyasında bir etki bırakmıştır. Bizim ekibimizin kendine ait bir tarzı vardır. Geleneksel Rus tiyatro geleneğini taşıyan bir baledir. Aynı zamanda dünyadaki modern akımların harmanlandığı bir tarzdadır." dedi.
"Anna Karenina" ve "Rus Hamlet" gösterileri
Eifman, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'ne katılmak için kendi stilinin göstergesi niteliğinde olan "Anna Karenina" ve "Rus Hamlet"i özellikle seçtiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Hiçbir temsilde başka tiyatroların temsillerine benzemeyen bir eser sergilemek istedim. Benim tiyatromun özelliği kendine has tarzı olmasıdır. Sadece profesyonel bir icrayı göstermek değil aynı zamanda tüm karakterlerin izleyici üzerinde duygusal bir etki yaratmasıdır. Koreografinin duygularını yansıtarak izleyici etkilemek isterim. En önemlisi de beden dili ve koreografisiyle insanın ruhunu yansıtan bir icra sergiliyorum. O yüzden izleyicilerin bize verdiği isim Rus psikoloji balesidir."
4 temsil de kapalı gişe
Festival kapsamında sergileyeceği 4 temsilin kapalı gişe olmasını Rus sanatına saygı olarak nitelendiren Eifman, "Türk izleyicilerin Rus sanatına saygısıdır bu. Eifman balesini ne kadar tanıyorlar bilmiyorum ama Rus balesini çok iyi tanıdıklarını düşünüyorum. Bir konuda çok eminim. İzleyiciler bu temsilleri izledikten sonra Eifman balesini çok iyi hatırlayacaklar. Rus balesi kadar sevecekler." diye konuştu.
Etkinlikte ayrıca Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün bir konuşma yaptı.
Festival kapanışında "Rus Hamlet" sahnelenecek
Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 2-3 Haziran'da St. Petersburg Eifman Balesi'nin sahneye koyacağı "Rus Hamlet" ile sona erecek.
Rus Hamlet balesi ne anlatıyor?
Rus koreograf Boris Eifman'ın eseri, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde 2-3 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. Eifman, William Shakespeare'in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak, tarih ve kurmacayı eserde harmanlıyor.
Rus Hamlet'te Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler gibi klasik müziğin devlerinin eserleri seslendiriliyor.
Eser bugüne kadar ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Çin, Güney Kore ve Arjantin'in de aralarında olduğu birçok ülkede sahnelendi.