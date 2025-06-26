https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/unlu-oyuncu-arnold-schwarzenegger-en-cok-para-kazandigi-filmi-acikladi-1097339025.html

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger en çok para kazandığı filmi açıkladı

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger en çok para kazandığı filmi açıkladı

Sputnik Türkiye

Arnold Schwarzenegger, en çok kazanç elde ettiği filmin 1988 yapımı komedi 'Twins' (İkizler) olduğunu açıkladı. Oyuncu, filmden maaş almadığını, kardan pay... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T00:40+0300

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Arnold Schwarzenegger, bir oyuncu olarak en büyük maddi kazancını hangi filmden elde ettiğini açıkladı.77 yaşındaki oyuncu, Andy Cohen'in sunduğu ABD'de yayınlanan bir talk show programında samimi açıklamalarda bulundu. Schwarzenegger, İkizler filminden maaş ya da ücret almadığını, onun yerine kardan pay aldığını ve en çok kazandığı filmi olduğunu ilk kez açıkladı.Ünlü isim kardan pay alması hakkında “Bu harikaydı. Çok para kazandık” dedi. Sunucu Cohen, oyuncunun filmden ne kadar kazandığını sorunca Schwarzenegger “40 milyon dolardan daha fazlaydı! Bugüne kadar yer aldığım herhangi bir filmden daha fazlasıydı” açıklamasında bulundu.

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