https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/unlu-oyuncu-arnold-schwarzenegger-en-cok-para-kazandigi-filmi-acikladi-1097339025.html
Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger en çok para kazandığı filmi açıkladı
Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger en çok para kazandığı filmi açıkladı
Sputnik Türkiye
Arnold Schwarzenegger, en çok kazanç elde ettiği filmin 1988 yapımı komedi 'Twins' (İkizler) olduğunu açıkladı. Oyuncu, filmden maaş almadığını, kardan pay... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T00:40+0300
2025-06-26T00:40+0300
2025-06-26T00:41+0300
yaşam
arnold schwarzenegger
sinema
sinema filmi
sinema salonu
sinema tv sendikası
sinema yasası
yabancı sinema
film
film festivali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101584/81/1015848132_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5b8a59533b8ea5e08de3f39d9db807d2.jpg
Arnold Schwarzenegger, bir oyuncu olarak en büyük maddi kazancını hangi filmden elde ettiğini açıkladı.77 yaşındaki oyuncu, Andy Cohen'in sunduğu ABD'de yayınlanan bir talk show programında samimi açıklamalarda bulundu. Schwarzenegger, İkizler filminden maaş ya da ücret almadığını, onun yerine kardan pay aldığını ve en çok kazandığı filmi olduğunu ilk kez açıkladı.Ünlü isim kardan pay alması hakkında “Bu harikaydı. Çok para kazandık” dedi. Sunucu Cohen, oyuncunun filmden ne kadar kazandığını sorunca Schwarzenegger “40 milyon dolardan daha fazlaydı! Bugüne kadar yer aldığım herhangi bir filmden daha fazlasıydı” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/27-haziranda-vizyona-girecek-filmler-brad-pitt-formula-1-ile-beyaz-perdeye-donuyor-1097319718.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101584/81/1015848132_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2b691d35800bc4e4f3ad0a3df4c3f733.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
arnold schwarzenegger, sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema tv sendikası, sinema yasası, yabancı sinema, film, film festivali, komedi
arnold schwarzenegger, sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema tv sendikası, sinema yasası, yabancı sinema, film, film festivali, komedi
Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger en çok para kazandığı filmi açıkladı
00:40 26.06.2025 (güncellendi: 00:41 26.06.2025)
Arnold Schwarzenegger, en çok kazanç elde ettiği filmin 1988 yapımı komedi 'Twins' (İkizler) olduğunu açıkladı. Oyuncu, filmden maaş almadığını, kardan pay alarak diğer tüm filmlerinden fazla gelir elde ettiğini söyledi.
Arnold Schwarzenegger, bir oyuncu olarak en büyük maddi kazancını hangi filmden elde ettiğini açıkladı.
77 yaşındaki oyuncu, Andy Cohen'in sunduğu ABD'de yayınlanan bir talk show programında samimi açıklamalarda bulundu. Schwarzenegger, İkizler filminden maaş ya da ücret almadığını, onun yerine kardan pay aldığını ve en çok kazandığı filmi olduğunu ilk kez açıkladı.
Ünlü isim kardan pay alması hakkında “Bu harikaydı. Çok para kazandık” dedi. Sunucu Cohen, oyuncunun filmden ne kadar kazandığını sorunca Schwarzenegger “40 milyon dolardan daha fazlaydı! Bugüne kadar yer aldığım herhangi bir filmden daha fazlasıydı” açıklamasında bulundu.