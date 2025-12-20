https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/uzayli-araci-oldugu-da-soylenen-3iatlas-kuyruklu-yildizi-dunyaya-en-yakin-konumundan-gecti-1102003615.html

Uzaylı aracı olduğu da söylenen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Dünya'ya en yakın konumundan geçti

Uzaylı aracı olduğu da söylenen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Dünya'ya en yakın konumundan geçti

20.12.2025

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, dünyaya yakın bir konumdan geçeceği duyurulan 3I/ATLAS adlı kuyruklu yıldızı, 19 Aralık'ta Türkiye saatiyle 11.30 itibarıyla Dünya'ya 270 milyon kilometre kadar yaklaştı.Böylece yer küreye en yakın konumuna ulaşan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı yoluna devam etti.Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kuyruklu yıldızın görsellerini paylaşarak "Yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık'ta Dünya'ya en yakın geçişi yaptı." ifadesine yer verdi.3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Şili'deki ATLAS Teleskobu tarafından 1 Temmuz'da keşfedilmişti.Kuyruklu yıldız, Güneş Sistemi dışından geldiği düşünülen, bilinen üçüncü gök cismi olma özelliğini taşıyor.

