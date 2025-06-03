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Guns N’ Roses konserde Minguzzi'ye şarkı ithaf etti
Guns N’ Roses konserde Minguzzi'ye şarkı ithaf etti
Sputnik Türkiye
Guns N’ Roses, İstanbul'daki konserinde "Knockin' on Heaven’s Door" şarkısını Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf etti. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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guns n' roses
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BKM’nin 30'uncı yılı kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla düzenlenen konser için İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda sahneye çıkan Guns N’ Roses konseri gerçekleşti.Konserde Guns N’ Roses, "Knockin' on Heaven’s Door" (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısını Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf etti. Şarkı seslendirilirken arkaplanda Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafıyla birlikte 'Rest in peace' (Huzur içinde yat) yazısı yer aldı.
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mattia ahmet minguzzi, guns n' roses, konser
mattia ahmet minguzzi, guns n' roses, konser

Guns N’ Roses konserde Minguzzi'ye şarkı ithaf etti

01:09 03.06.2025
© Ekran görüntüsüGuns N’ Roses konserde Minguzzi'ye şarkı ithaf etti
Guns N’ Roses konserde Minguzzi'ye şarkı ithaf etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© Ekran görüntüsü
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Guns N’ Roses, İstanbul'daki konserinde "Knockin' on Heaven’s Door" şarkısını Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf etti.
BKM’nin 30'uncı yılı kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla düzenlenen konser için İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda sahneye çıkan Guns N’ Roses konseri gerçekleşti.
Konserde Guns N’ Roses, "Knockin' on Heaven’s Door" (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısını Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf etti. Şarkı seslendirilirken arkaplanda Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafıyla birlikte 'Rest in peace' (Huzur içinde yat) yazısı yer aldı.
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