https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/guns-n-roses-konserde-minguzziye-sarki-ithaf-etti-1096742756.html

Guns N’ Roses konserde Minguzzi'ye şarkı ithaf etti

Guns N’ Roses konserde Minguzzi'ye şarkı ithaf etti

Sputnik Türkiye

Guns N’ Roses, İstanbul'daki konserinde "Knockin' on Heaven’s Door" şarkısını Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf etti. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T01:09+0300

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türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

guns n' roses

konser

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BKM’nin 30'uncı yılı kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla düzenlenen konser için İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda sahneye çıkan Guns N’ Roses konseri gerçekleşti.Konserde Guns N’ Roses, "Knockin' on Heaven’s Door" (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısını Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf etti. Şarkı seslendirilirken arkaplanda Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafıyla birlikte 'Rest in peace' (Huzur içinde yat) yazısı yer aldı.

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mattia ahmet minguzzi, guns n' roses, konser