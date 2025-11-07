Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/turk-sinemasinin-usta-isme-salih-guney-aylardir-mucadele-ettigi-hastaligini-acikladi-1100826925.html
Türk sinemasının usta isme Salih Güney, aylardır mücadele ettiği hastalığını açıkladı
Türk sinemasının usta isme Salih Güney, aylardır mücadele ettiği hastalığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Türk sinemasında unutulmaz birçok filme imza atan Salih Güney, aylardır KOAH hastalığı ile mücadele ettiğini duyurdu. 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T17:41+0300
2025-11-07T17:41+0300
yaşam
salih güney
yeşilçam
koah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091532185_0:455:1229:1146_1920x0_80_0_0_cf97c849fdb6c96c9cc3a199a8c2613a.jpg
Türk sinemasının usta ismi Salih Güney bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığını ve kendisine KOAH teşhisi konulduğunu söyledi. Güney, "Nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH teşhisi konuldu" dedi. Nefes alma sorunu yaşadığını anlattıYeşilçam filmlerinin önemli aktörlerinden biri olan Salih Güney, son zamanlarda nefes alma sorunu yaşadığını ve 5-6 ay önce kendisine KOAH teşhisi konulduğunu söyledi. Güney şuanda tedavisinin sürdüğünü belirtirken, "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH hastalığı başladı. Bayağı sorunluyum. Merdiven yoruyor" diye yaşadığı sorunu anlattı. Güney, sigara içenleri de "Sigara içenlere tavsiyem sakın içmeyin. Bıraktım ama akşam yemeğinden sonra dayanamıyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/dunyada-yalnizca-13-vakaya-rastlandi-yeni-bir-norolojik-hastalik-kesfedildi-1100810120.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091532185_0:340:1229:1262_1920x0_80_0_0_975c907dae47833206e76755758e1585.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
salih güney, yeşilçam, koah
salih güney, yeşilçam, koah

Türk sinemasının usta isme Salih Güney, aylardır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

17:41 07.11.2025
sosyal medya
sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
Abone ol
Türk sinemasında unutulmaz birçok filme imza atan Salih Güney, aylardır KOAH hastalığı ile mücadele ettiğini duyurdu.
Türk sinemasının usta ismi Salih Güney bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığını ve kendisine KOAH teşhisi konulduğunu söyledi. Güney, "Nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH teşhisi konuldu" dedi.

Nefes alma sorunu yaşadığını anlattı

Yeşilçam filmlerinin önemli aktörlerinden biri olan Salih Güney, son zamanlarda nefes alma sorunu yaşadığını ve 5-6 ay önce kendisine KOAH teşhisi konulduğunu söyledi. Güney şuanda tedavisinin sürdüğünü belirtirken, "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH hastalığı başladı. Bayağı sorunluyum. Merdiven yoruyor" diye yaşadığı sorunu anlattı. Güney, sigara içenleri de "Sigara içenlere tavsiyem sakın içmeyin. Bıraktım ama akşam yemeğinden sonra dayanamıyorum" dedi.

KOAH nedir?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı kelimelerinin baş harfleri ile adlandırılan Koah hastalığı, akciğerlerde bulunan ve bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucu; solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalıktır.

Bilim dünyasını karıştıran ışık: İnsan beyninin geceleri parladığı ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
TÜRKİYE
Dünyada yalnızca 13 vakaya rastlandı: Yeni bir nörolojik hastalık keşfedildi
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала