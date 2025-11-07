https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/turk-sinemasinin-usta-isme-salih-guney-aylardir-mucadele-ettigi-hastaligini-acikladi-1100826925.html
Türk sinemasının usta isme Salih Güney, aylardır mücadele ettiği hastalığını açıkladı
Türk sinemasında unutulmaz birçok filme imza atan Salih Güney, aylardır KOAH hastalığı ile mücadele ettiğini duyurdu. 07.11.2025
2025-11-07T17:41+0300
2025-11-07T17:41+0300
2025-11-07T17:41+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091532185_0:455:1229:1146_1920x0_80_0_0_cf97c849fdb6c96c9cc3a199a8c2613a.jpg
Türk sinemasının usta ismi Salih Güney bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığını ve kendisine KOAH teşhisi konulduğunu söyledi. Güney, "Nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH teşhisi konuldu" dedi. Nefes alma sorunu yaşadığını anlattıYeşilçam filmlerinin önemli aktörlerinden biri olan Salih Güney, son zamanlarda nefes alma sorunu yaşadığını ve 5-6 ay önce kendisine KOAH teşhisi konulduğunu söyledi. Güney şuanda tedavisinin sürdüğünü belirtirken, "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH hastalığı başladı. Bayağı sorunluyum. Merdiven yoruyor" diye yaşadığı sorunu anlattı. Güney, sigara içenleri de "Sigara içenlere tavsiyem sakın içmeyin. Bıraktım ama akşam yemeğinden sonra dayanamıyorum" dedi.
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091532185_0:340:1229:1262_1920x0_80_0_0_975c907dae47833206e76755758e1585.jpg
Türk sinemasının usta ismi Salih Güney bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığını ve kendisine KOAH teşhisi konulduğunu söyledi. Güney, "Nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH teşhisi konuldu" dedi.
Nefes alma sorunu yaşadığını anlattı
Yeşilçam filmlerinin önemli aktörlerinden biri olan Salih Güney, son zamanlarda nefes alma sorunu yaşadığını ve 5-6 ay önce kendisine KOAH teşhisi konulduğunu söyledi. Güney şuanda tedavisinin sürdüğünü belirtirken, "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH hastalığı başladı. Bayağı sorunluyum. Merdiven yoruyor" diye yaşadığı sorunu anlattı. Güney, sigara içenleri de "Sigara içenlere tavsiyem sakın içmeyin. Bıraktım ama akşam yemeğinden sonra dayanamıyorum" dedi.
KOAH nedir?
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı kelimelerinin baş harfleri ile adlandırılan Koah hastalığı, akciğerlerde bulunan ve bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucu; solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalıktır.