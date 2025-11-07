https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/turk-sinemasinin-usta-isme-salih-guney-aylardir-mucadele-ettigi-hastaligini-acikladi-1100826925.html

Türk sinemasının usta isme Salih Güney, aylardır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Türk sinemasının usta isme Salih Güney, aylardır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Türk sinemasında unutulmaz birçok filme imza atan Salih Güney, aylardır KOAH hastalığı ile mücadele ettiğini duyurdu. 07.11.2025, Sputnik Türkiye

Türk sinemasının usta ismi Salih Güney bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığını ve kendisine KOAH teşhisi konulduğunu söyledi. Güney, "Nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH teşhisi konuldu" dedi. Nefes alma sorunu yaşadığını anlattıYeşilçam filmlerinin önemli aktörlerinden biri olan Salih Güney, son zamanlarda nefes alma sorunu yaşadığını ve 5-6 ay önce kendisine KOAH teşhisi konulduğunu söyledi. Güney şuanda tedavisinin sürdüğünü belirtirken, "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH hastalığı başladı. Bayağı sorunluyum. Merdiven yoruyor" diye yaşadığı sorunu anlattı. Güney, sigara içenleri de "Sigara içenlere tavsiyem sakın içmeyin. Bıraktım ama akşam yemeğinden sonra dayanamıyorum" dedi.

